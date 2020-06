Το SEO είναι απαραίτητο για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν online.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή…

Συνήθως τα πράγματα ξεκινούν με ένα email ή τηλέφωνο το οποίο έχει ως εξής:

Εγώ: Καλημέρα! Πώς θα μπορούσα να βοηθήσω;

Υποψήφιος πελάτης (σενάριο 1): Γεια χαρά! Μόλις φτιάξαμε μια ιστοσελίδα και θα θέλαμε να μας βρίσκουν στη Google γιατί τώρα δεν εμφανιζόμαστε πουθενά ή…

Υποψήφιος πελάτης (σενάριο 2): Γεια χαρά! Μόλις επανασχεδιάσαμε την ιστοσελίδα μας και φαίνεται ότι χάσαμε πολύ μεγάλο μέρος από το οργανικό traffic και τις κατατάξεις των keywords που είχαμε ή…

Υποψήφιος πελάτης (σενάριο 3): Γεια χαρά! Έχουμε μια ιστοσελίδα αλλά δεν έχουμε καθόλου τηλέφωνα / παραγγελίες / εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα προϊόντα / υπηρεσίες που προσφέρουμε ή…

Υποψήφιος πελάτης (σενάριο 4): Γεια χαρά! Έχουμε μια ιστοσελίδα (ή επανασχεδιάσαμε την ιστοσελίδα μας) και θα θέλαμε να δούμε πως μπορούμε να βελτιώσουμε το SEO.

Εγώ: Βεβαίως! Θα θέλατε να μου πείτε το domain της ιστοσελίδας σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Θα ρίξω μια ματιά και θα επικοινωνήσω σύντομα μαζί σας.

Υποψήφιος πελάτης: Σας ευχαριστώ, θα αναμένω νέα σας!

Δεδομένου ότι το 80% της κίνησης σε μια ιστοσελίδα έρχεται από τις μηχανές αναζήτησης (πηγή), αν δεν τη σχεδιάσεις (και υλοποιήσεις) για αυτές, πολύ απλά δεν πρόκειται να αποκτήσεις ποτέ το οργανικό traffic που επιθυμείς.

Η σκληρή αλήθεια είναι ότι:

It takes about 50 milliseconds (that’s 0.05 seconds) for users to form an opinion about your website that determines whether they like your site or not, whether they’ll stay or leave.