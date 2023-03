Κόστος SEO: Πόσο πραγματικά κοστίζει η βελτιστοποίηση ενός website;

Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα ακόμα κόστος που νοιώθουμε να μας επιβαρύνει ή για μια επένδυση με υψηλό ROI όταν πραγματοποιείται με πλάνο, στρατηγική και όραμα;

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή…

Τί Είναι το SEO;

Ο όρος SEO προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Search Engine Optimisation – SEO (ή optimization αν προτιμάτε τα Αμερικάνικα), το οποίο και μεταφράζεται σε Βελτιστοποίηση για τις Μηχανές Αναζήτησης.

Πρόκειται δηλαδή για το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται είτε στο ίδιο το site είτε έξω από αυτό (περισσότερα για αυτό σε λίγο), προκειμένου να καταφέρουμε να φέρουμε την ιστοσελίδα μας όσο πιο ψηλά γίνεται στην κατάταξη των οργανικών αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης.

Με ακόμα πιο απλά λόγια…

Έχω ένα eshop που διαθέτει π.χ. κοσμήματα. Σκοπός μου είναι όταν ένας χρήστης πληκτρολογεί τη λέξη “κοσμήματα” (keyword=λέξη κλειδί) σε μια μηχανή αναζήτησης, το site μας να βρίσκεται όσο πιο ψηλά γίνεται στα Search Engine Results Pages (SERPs).

Χρειάζομαι και Εγώ SEO για την Ιστοσελίδα μου;

Χωρίς πολλά πολλά λόγια… ΝΑΙ.

Έρευνες έχουν δείξει ότι το Click Through Rate (CTR), το ποσοστό δηλαδή των αποτελεσμάτων που click-άρονται ανήκει κατά >90% στις καταχωρήσεις της πρώτης σελίδας (στοιχεία Ιανουαρίου 2023) και λιγότερο από 10% των χρηστών προχωρά στις επόμενες σελίδες.

Τη μερίδα του λέοντος φυσικά κατέχουν οι 3 κυρίως πρώτες θέσεις.

Στο ανωτέρω διάγραμμα μπορούμε πολύ παραστατικά να διαπιστώσουμε τη σημασία της… πρωτιάς στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης και ειδικότερα της Google.

Για την Ελληνική αγορά η Google έχει σχεδόν το μονοπώλιο κατέχοντας το 97,41% των συνολικών αναζητήσεων (στοιχεία Φεβρουαρίου 2023) στις μηχανές αναζήτησης.

Με ακόμα πιο απλά λόγια…

Στο eshop του παραδείγματός μας, αν φέρουμε την ιστοσελίδα μας στην πρώτη σελίδα των SERPs (κάθε σελίδα περιέχει 10 αποτελέσματα), από τους 100 που θα ψάξουν για “κοσμήματα”, οι 90 (περίπου) θα click-άρουν μία από αυτές τις ιστοσελίδες, άρα και τη δική μας.

Αν αναλογιστούμε ότι την συγκεκριμένη (ακριβώς) λέξη την αναζητούν περίπου 16000 φορές το μήνα, ποσοστό των 90%*16000=14400 φορές θα κατευθυνθούν και στο δικό μας site.

Αν πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα και με βάση το ανωτέρω γράφημα, κατέχοντας την πρώτη θέση στα SERPs αυτό μεταφράζεται σε περίπου 4500 επισκέψεις μηνιαίως!

Και όλα αυτά από μία και μόνο λέξη/keyword!

Πόσα “Είδη” SEO Υπάρχουν;

Η διαδικασία βελτιστοποίησης websites αποτελείται από 2 ξεχωριστά αλλά άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους κομμάτια.

Αυτό της on-page, που αφορά σε ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στην ίδια μας την ιστοσελίδα (π.χ. διαμόρφωση τίτλων, κατάλληλη χρήση keywords κτλ) και της off-page που αφορά ενέργειες που πραγματοποιούμε ουσιαστικά για να τη “διαφημίσουμε” στον έξω κόσμο.

Λίγο πιο αναλυτικά:

On-Page Optimisation: In search engine optimization, on-page optimization refers to factors that have an effect on your Web site or Web page listing in natural search results. These factors are controlled by you or by coding on your page. Examples of on-page optimization include actual HTML code, keyword usage, title & description tags, internal linking, image optimisation etc.

Off-Page Optimisation: In search engine optimization, off-page optimization refers to factors that have an effect on your Web site or Web page listing in natural search results. These factors are off-site in that they are not controlled by you or the coding on your page. Examples of off-page optimization include things such as link popularity and page rank.

Εγώ Διαφημίζομαι στο Google Ads – Χρειάζεται να κάνω και SEO;

Ένας από τους πλέον διαδεδομένους και ταυτόχρονα αποτελεσματικότερους τρόπους προβολής/προώθησης της ιστοσελίδας μας είναι μέσω της πληρωμένης διαφήμισης στο Google Ads.

Η αποτελεσματικότητά της έγκειται στο γεγονός ότι προβάλλουμε διαφημίσεις στοχευμένα στο κοινό εκείνο που αναζητά ενεργά τα προϊόντα/υπηρεσίες μας, στο χρόνο που τα χρειάζεται.

Επίσης, με την ενεργοποίηση της καμπάνιας, η ανταπόκριση είναι άμεση (λίγες μόλις ώρες). Αλλά έχει και ένα σημαντικό μειονέκτημα, κυρίως όταν αποτελεί (τελείως λανθασμένα) το μοναδικό τρόπο προώθησης της ιστοσελίδας μας.

Μόλις σταματούμε να επενδύουμε σε διαφήμιση, σταματά ακαριαία και το traffic που προέκυπτε από αυτή την ενέργεια.

You turn it on… you turn it off.

Το SEO από την άλλη έχει πιο μόνιμα αποτελέσματα και η αξία του πιστώνεται στο domain μας.

Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι το 70-75% του traffic προέρχεται από τα οργανικά αποτελέσματα και όχι από τις διαφημίσεις και ότι το 85% των χρηστών φαίνεται να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στα οργανικά αποτελέσματα, τότε μάλλον έχουμε… νικητή!

Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι, στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης digital marketing στρατηγικής, θα πρέπει να αγνοήσουμε το κομμάτι των πληρωμένων διαφημίσεων.

Το αντίθετο μάλιστα.

Το κάθε κανάλι marketing, στοχεύει τον εν δυνάμει μελλοντικό πελάτη, σε διαφορετικά στάδια του customer journey. Έτσι το SEO μπορεί να λειτουργεί θαυμάσια στα αρχικά του στάδια (top of the sales funnel – ToFu) ενώ οι πληρωμένες διαφημίσεις βαθύτερα μέσα σε αυτό, πιο κοντά στην ολοκλήρωση του / μετατροπή (conversion) (bottom of the sales funnel – B0Fu).

Εντάξει… Εύκολο Ακούγεται. Θα το Κάνω Μόνος μου!

Μάλιστα… Εδώ είναι που ξυπνά μέσα σου το θηρίο του ξερόλα Ελληνάρα που τα κάνει ΟΛΑ (όμως) καλύτερα από ΟΛΟΥΣ.

Θα το θέσω όσο πιο απλά γίνεται. Όταν εγώ έχω κάποιο πρόβλημα υγείας δεν σπουδάζω ιατρική για να αυτοϊαθώ αλλά πάω στο γιατρό και ακολουθώ τις συμβουλές του.

Βέβαια, θα μου πεις, εδώ πολλοί αναιρούν ακόμα και τους γιατρούς και ακολουθούν δικές τους θεραπείες, τον digital marketer θα ακούσουν για θέματα SEO;

Για να μιλήσουμε λίγο πιο τεχνικά, με περισσότερες από 600 επικαιροποιήσεις των αλγορίθμων της Google (και πόσες άλλες των υπολοίπων μηχανών αναζήτησης) ανά έτος και περισσότερους από 200 ranking factors να προσμετρώνται στη συνολική αξιολόγηση της ποιότητας (page rank) μιας ιστοσελίδας, αν νομίζεις ότι μπορείς να έχεις “full time” επαγγελματική ενασχόληση με το SEO της ιστοσελίδας σου, τότε μάλλον είναι καιρός να ψάξω για άλλη δουλειά!

Διαβάστε επίσης: Πώς να Εμφανίζεται το Site μου στο Google

Το Ξανασκέφτηκα… Θα το Αναθέσω σε Ειδικό – Σε Πόσες Ημέρες θα Είμαι Πρώτος;

Μάλιστα… και πάλι.

Με τον συνολικό αριθμό των ενεργών websites να ξεπερνά το 200 εκατομμύρια (!!!) και με δεδομένη την επιθυμία των (συντριπτικά) περισσοτέρων να βρίσκονται στην πρώτη σελίδα (10άδα) της Google, δεν νομίζεις ότι είναι λίγο δύσκολο να χωρέσουμε όλοι;

Μία παλαιότερη διαφήμιση έλεγε “δεν θέλει κόπο, τρόπο θέλει”. Δυστυχώς στην περίπτωση μας θέλει κόπο και μάλιστα πολύ μεγάλο, χωρίς φυσικά να λείπει και ο τρόπος. Το SEO είναι οργανικό και ως τέτοιο χρειάζεται χρόνος για να… ευδοκιμήσει.

Για ένα καινούριο site ή μια ιστοσελίδα που δεν έχει “δουλευτεί” ποτέ στον παρελθόν, ένας χρόνος τουλάχιστον 6-12 μηνών (πολλές φορές ακόμα παραπάνω ανάλογα με την αγορά στόχο και τον ανταγωνισμό), είναι απαραίτητος για να αρχίσουμε να βλέπουμε καλά αποτελέσματα.

Αν η ιστοσελίδα μας είναι ήδη authoritative και το domain αρκετά aged, τότε ναι, τα αποτελέσματα έρχονται πολύ γρηγορότερα.

Σίγουρα πάντως η κατάκτηση της κορυφής στα Google SERPs δεν έρχεται μέσα σε λίγες ώρες!

Εντάξει Έκανα SEO για 3 Μήνες. Φτάνει Τώρα…

Δυστυχώς δεν… Αυτό μου θυμίζει το πάω γυμναστήριο για κανά μήνα μετά από κάθε Πάσχα για να είμαι κομμάτια για παραλία το καλοκαιράκι που έρχεται.

Σίγουρα υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις (και είναι πολλές). Αυτός όμως που θέλει να είναι υγιής 365 ημέρες το χρόνο, γυμνάζεται και τους υπόλοιπους 11 μήνες.

Όπως είπαμε και παραπάνω οι αλλαγές στο παιχνίδι είναι πλέον πολλές, συχνές και… επώδυνες πολλές φορές αν δεν ξέρουμε το πώς και το γιατί.

Έτοιμα Πακέτα SEO και Γιατί να ΜΗΝ τα Επιλέξω

Κάποιες εταιρίες στην Ελλάδα (ευτυχώς ολοένα και λιγότερες) στο χώρο της προώθησης & διαφήμισης μέσω των υπηρεσίων SEO χρησιμοποιούν κάποια φθηνά, έτοιμα SEO “πακέτα” χρεώσεων τα οποία και εμφανίζουν στους πελάτες ως “επαγγελματικές λύσεις προώθησης”.

Προσωπικά, μία τέτοια προσέγγιση θεωρείται εντελώς λανθασμένη, αναποτελεσματική, ερασιτεχνική και άκρως ριψοκίνδυνη.

Ακόμα και αν φέρει κάποια (μικρά) αποτελέσματα αρχικά, σε βάθος χρόνου είναι σχεδόν σίγουρο ότι, αυτά, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα αναιρεθούν και στη χειρότερη θα βρεθείτε “χτυπημένοι” από κάποια μελλοντική επικαιροποίηση των αλγορίθμων της Google ή ακόμα χειρότερα θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ “εξαφανισμένοι” από… προσώπου Google μετά από κάποιο manual penalty.

Κάθε ιστοσελίδα, κάθε πελάτης, κάθε υλοποίηση, κάθε business/marketing plan είναι διαφορετικό και μία λύση τύπου “one size fits all” απλά δεν φέρνει αποτελέσματα.

Για εμένα, το κάθε project είναι μοναδικό και το πλάνο προώθησης της ιστοσελίδας συνδιαμορφώνεται μαζί σας με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, τις ανάγκες/επιθυμίες αλλά και τις επιδιώξεις σας.

Μακρυά λοιπόν από… ετοιματζίδικες λύσεις που υπόσχονται οικονομικό SEO π.χ. με 250€/μήνα “τάζουν” πρωτιές με την καταχώρηση του site σε 10 directories, 4 article submissions, καταχώρηση σε 10 social bookmarking sites κοκ.

Το SEO απλά ΔΕΝ δουλεύει ΠΛΕΟΝ με αυτό τον τρόπο. Το SEO είναι κάτι πολύ παραπάνω από έτοιμες, τυποποιημένες ενέργειες. Το SEO απαιτεί μια πιο ολιστική προσέγγιση των πραγμάτων.

Οπότε, τι Πραγματικά Είναι το SEO;

Το SEO είναι απλά:

O αποδοτικότερος και με τα περισσότερο μόνιμα αποτελέσματα μηχανισμός που μας επιτρέπει να κοινοποιήσουμε / διαφημίσουμε / προωθήσουμε την online παρουσία μας στο ευρύ κοινό / υποψήφιους πελάτες / συνεργάτες μας.

Σίγουρα δεν είναι ο μόνος, με πολλές άλλες μορφές προώθησης (marketing channels) να απαιτούνται προκειμένου να επιτύχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα (πχ Google Ads, Social Media Marketing & Advertising, διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά spots κοκ).

Η προώθηση μιας ιστοσελίδας στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης είναι μία εξαιρετικά επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, πολυδιάστατη, με πληθώρα τεχνικών παραμέτρων και απαιτεί αφοσίωση, επιμονή, υπομονή και συνεχή ενασχόληση.

Πόσο Κοστίζει το SEO στην Ελλάδα το 2023;

Το κόστος για SEO στην Ελλάδα το 2023 κυμαίνεται μεταξύ 800-1500€/μήνα για μία σωστά δομημένη καμπάνια.

Το ποσό αυτό (πάντα κατά τη γνώμη μου) καλύπτει την συντριπτική πλειοψηφία των sites αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με την αντίστοιχη επένδυση σε αγορές του εξωτερικού να είναι σημαντικά μεγαλύτερη.

Για να δοθεί ορθότερα απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα, οφείλουμε να λάβουμε υπόψιν παράγοντες / δεδομένα όπως:

την παλαιότητα του domain, προηγούμενες προσπάθειες βελτιστοποίησης, τυχόν penalties που έχει δεχτεί η ιστοσελίδα

τη σύνθεση / δομή / πλατφόρμα ανάπτυξης / πολυπλοκότητα / μέγεθος της ιστοσελίδας

τη τρέχουσα κατάταξη της ιστοσελίδας στα οργανικά αποτελέσματα για τις λέξεις / φράσεις κλειδιά (keywords) που επιθυμείτε να σας βρίσκουν

το μέγεθος του ανταγωνισμού στην αγορά-στόχο που ανήκει η online επιχείρησή σας

τον αριθμό των keywords που θέλετε να στοχεύσετε καθώς και τις μηχανές αναζήτησης που επιθυμείτε να πρωταγωνιστήσετε (πχ για κάποιον που η αγορά-στόχος του είναι η Ρωσσία, η μηχανή αναζήτησης της Yandex θα έχει προτεραιότητα ως προς την Google)

το γεωγραφικό εύρος που θέλετε να καλύψετε (τοπικό, εθνικό ή διεθνές) και οι γλώσσες στόχευσης

Και η λίστα απλά δεν έχει τέλος…

Όπως θα έχετε καταλάβει μέχρι τώρα ο λόγος που οι περισσότεροι SEO επαγγελματίες δεν δίνουν μία ευθεία απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι, όχι γιατί αποφεύγουν ή αδυνατούν να το κάνουν αλλά λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας του αντικειμένου σε συνδυασμό με τη μοναδικότητα του κάθε project.

Φυσικά, για να μπορέσεις να κοστολογήσεις ένα έργο και εν προκειμένω αυτό της προώθησης μιας ιστοσελίδας μέσω SEO, απαιτείται μία εκτενής ανάλυση πολλών παραμέτρων στα πλαίσια ενός ενδελεχούς website audit.

Δεδομένου ότι (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω) τα αποτελέσματα δεν έρχονται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά χρειάζεται πολύμηνη εργασία (το λιγότερο 6 μήνες) καταλαβαίνουμε ότι το κόστος μπορεί απλά να… ξεφύγει τουλάχιστον σε σχέση με αυτά που θα επιθυμούσε να ξοδέψει κάποιος για κάτι το οποίο αρκετά (έως καθόλου) δεν μπορεί να κατανοήσει ή ακόμα περισσότερο να ελέγξει.

“Έλεγχος” βέβαια υπάρχει κυρίως μέσω των αποτελεσμάτων (κατάταξη στη Google για τα keywords που έχουμε επιλέξει) και των συνεχών reports αλλά επί της διαδικασίας είναι δύσκολο να εξηγηθούν τα πάντα.

Εξάλλου όταν πάμε στο γιατρό να μας “κάνει καλά” μας αρκεί ότι “γινόμαστε καλά” και όχι η μεθοδολογία που θα ακολουθήσει ο γιατρός για να βρει τι έχουμε και να μας δώσει την κατάλληλη αγωγή.

Γιατί το SEO Είναι Τόσο Ακριβό;

Στο ενδεικτικό κόστος που αναφέρθηκε παραπάνω θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε (ως ένα βαθμό) πώς αυτό καταμερίζεται.

Έχουμε λοιπόν:

Κόστος για Παραγωγή Περιεχομένου – Content Marketing

Το Content Marketing είναι μία μορφή marketing η οποία σκοπό έχει να ενδυναμώσει την παρουσία του brand μιας εταιρείας μέσα από τη δημιουργία και διανομή ποιοτικού, μοναδικού και ενδιαφέροντος περιεχομένου.

Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τόσο της… μόδας!

Τα τελευταία χρόνια όμως, η Google πριμοδοτεί (ανεβάζει δηλαδή στην οργανική κατάταξη) τα sites που όχι απλά έχουν αυτό το ποιοτικό περιεχόμενο αλλά φροντίζουν να το ανανεώνουν / εμπλουτίζουν τακτικά με νέες, σχετικές και έγκυρες πληροφορίες.

Content is and will remain the… KING!

Το ίδιο ισχύει και για τα άρθρα που συγγράφονται για να δημοσιευθούν σε άλλα sites στα πλαίσια της off-page διαδικασίας βελτιστοποίησης.

Η διαδικασία αυτή σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα one-off task αλλά μία καθημερινή ενασχόληση που απαιτεί αρκετές εργατοώρες για να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά ώστε να έχει σοβαρές πιθανότητες να γίνει viral όπως λέγεται στο διαδίκτυο και να οδηγήσει επισκέπτες στο site μας.

Κόστος για Ανάπτυξη Συνεργασιών – Digital PR

Μία ιστοσελίδα που να τη γνωρίζουμε/επισκεπτόμαστε μόνο εμείς και 5-6 φίλοι μας προφανώς και δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό (τουλάχιστον όχι οικονομικής φύσης).

Αρχικός μας στόχος είναι να γνωστοποιήσουμε την ιστοσελίδα μας σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο κοινό και κυρίως κοινό που να ενδιαφέρεται άμεσα ή έμεσα για τα προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρουμε με τελικό σκοπό να κάνουν το λεγόμενο conversion (ή κατά τα κοινώς λεγόμενα να “αγοράσουν” αυτό που προσφέρουμε).

Αυτή η διαδικασία είναι μία από τις δυσκολότερες στην προώθηση ιστοσελίδων και ανήκει στο λεγόμενο off-page optimisation.

Το κέρδος μας διπλό.

Αφενός, μέσω του απευθείας traffic (κίνησης) που έρχεται από τα τα sites που μας “διαφημίζουν”.

Αφετέρου, η προσέλκυση backlinks από sites σχετικά με το industry του δικού μας, που να θεωρούνται authoritative στο τομέα τους και θα μας εμπιστευθούν δίνοντας μας το πολυπόθητο σύνδεσμο (backlink).

Η ύπαρξη πολλών τέτοιων links εκλαμβάνεται από τις μηχανές αναζήτησης ως “ψήφοι εμπιστοσύνης” (votes of confidence) από τα συνεργαζόμενα sites και βοηθά να μας θεωρήσει η Google “experts” σε αυτό που προσφέρουμε.

Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη ατόμου που θα επιφορτιστεί τον εντοπισμό των κατάλληλων συνεργασιών και θα αναλάβει την επικοινωνία με τους webmasters των άλλων ιστοσελίδων.

Κόστος για Αλλαγές, Upgrades, Updates κοκ

Με μία φράση, τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδων.

Πολλές από τις ενέργειες για την προώθηση μιας ιστοσελίδας αφορoύν σε αλλαγές πάνω στο ίδιο το site όπως:

CSS & HTML, flash & javascripts, δομή URLs

Διαχείριση/Παραμετροποίοηση Attributes (tittle tags, meta description tags, header tags, keyword usage, internal linking, βελτιστοποίηση εικόνων, URLs κτλ)

Εισαγωγή structured data

Page load speed optimisation κοκ

Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων/ιστοσελίδων δεν διαθέτουν web developer για να εφαρμόσουν τις αλλαγές/παραμετροποιήσεις που θα ζητηθούν κατά τη βελτιστοποίηση, αυτό το κόστος πρέπει να καλυφθεί από την εταιρία SEO ή τον freelance SEO expert.

Κόστος για Καταγραφή, Ανάλυση, Παρακολούθηση SEO Καμπάνιας

Ο όγκος των παραμέτρων/δεδομένων που καταγράφονται και αναλύονται κατά τη διαδικασία προώθησης ιστοσελίδων μέσω SEO είναι πραγματικά τεράστιος.

Η καταγραφή και ανάλυση τους, η συνεχής παρακολούθηση των αλλαγών και των αποτελεσμάτων που αυτές κάνουν trigger αλλά, τέλος, και η δημιουργία αναφορών (reports) για την ενημέρωση των πελατών απαιτούν την επένδυση ενός σημαντικού κεφαλαίου κάθε μήνα.

Κόστος για Project/Account Management

Όπως (φαντάζομαι) έχει γίνει ήδη αντιληπτό, η πρώτη θέση στη Google απαιτεί πολλές ενέργειες, με συγκεκριμένο τρόπο, σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, σε διαφορετικούς χρόνους και από διαφορετικά άτομα/ειδικότητες.

Ένας SEO consultant/expert θα πρέπει να λειτουργεί και ως project manager οργανώνοντας και συντονίζοντας όλους τους εμπλεκόμενους παράλληλα με τις τεχνικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει.

Την ίδια στιγμή, πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον πελάτη και να διαθέτει τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να μπορεί να εξηγήσει σε όρους κατανοητούς σε αυτόν, τις ενέργεις που λαμβάνουν χώρα, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα αλλά και τυχόν αποκλίσεις από αυτά.

Κόστος SEO στην Ελλάδα – Αντί Συμπεράσματος

Εάν έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο του άρθρου, θα έχετε διαπιστώσει ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα.

Όλοι επιθυμούμε μία κερδοφόρα online παρουσία, αλλά λίγοι δείχνουν διατεθειμένοι να μάθουν περισσότερα για το πώς θα τα καταφέρουν και ακόμα λιγότεροι θα το… τολμήσουν.

Σε κάθε περίπτωση δύο οι επιλογές: ή παίρνετε την απόφαση και αναθέτετε την προώθηση της ιστοσελίδας σας σε έναν επαγγελματία ή κάνετε SEO μόνος σας!

Σε κάθε περίπτωση εγώ είμαι εδώ για να σας βοηθήσω ανεξάρτητα από ποια θα είναι η τελική σας επιλογή.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το SEO και πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση σας να επιτύχει τους στόχους της;

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου!