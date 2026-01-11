Έδωσες χιλιάδες ευρώ για να φτιάξεις ένα e-shop που δεν αποδίδει; Σπας το κεφάλι σου να καταλάβεις τι δεν έκανες σωστά και τα κέρδη παραμένουν μηδενικά; Ακόμα κι αν πουλάς προϊόντα που θα έπρεπε να έχουν γίνει sold out από την πρώτη στιγμή, ακόμα κι αν το e-shop σου είναι τέλεια στημένο (όμορφο, γρήγορο, λειτουργικό), αν δεν το προωθήσεις σωστά, δεν θα έχεις πωλήσεις. Γιατί; Πρώτα απ' όλα, επειδή δεν σε ξέρουν. Αν δεν σε δουν, αν δεν σε μάθουν, πώς θα ψωνίσουν από εσένα; Επίσης, η προώθηση e-shop δεν είναι κάτι που κάνεις μια φορά και ξένοιασες. Απαιτεί συνεχή προσπάθεια. Ο ανταγωνισμός γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα. Όταν στοχεύεις το κοινό σου στο διαδίκτυο, δεν έχεις ν' αντιμετωπίσεις μόνο τις επιχειρήσεις που πουλούν παρόμοια προϊόντα. Διεκδικείς την ΠΡΟΣΟΧΗ του κόσμου και απέναντι σου έχεις… τους πάντες. Αντίπαλοι σου είναι ακόμα και οι φίλοι του δυνητικού σου πελάτη που μ' ένα μήνυμα ή μια δημοσίευση, αποσπούν την προσοχή του από μια διαφήμισή σου που μόλις κοίταζε. Γι' αυτό πρέπει να σε δει ξανά και ξανά. Για να σε θυμηθεί. Πώς θα το κάνεις όμως αυτό; Να είσαι πάντα και πανταχού παρών; Συνέχισε να διαβάζεις και θ' ανακαλύψεις 7 τρόπους να προωθήσεις το e-shop σου και να φουντώσουν οι πωλήσεις.

1 Social Media Marketing Έχεις παρουσία στο Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn ή στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Όχι σαν άτομο, αλλά ως επιχείρηση; Αν η απάντηση είναι "όχι", "ναι αλλά τα έχω παρατήσει" ή "ναι αλλά ανεβάζω post όταν το θυμάμαι", χάνεις τεράστιες ευκαιρίες. Γιατί τα Social Media; Όλος ο κόσμος βρίσκεται εκεί: οι δυνητικοί σου πελάτες αλλά και οι ανταγωνιστές σου. Γίνεται να λείπεις εσύ; Ωστόσο, μην τρομάζεις! Δεν είναι ανάγκη να προωθείς το e-shop σου σε όλα τα platforms. Επειδή το κάθε μέσο έχει τα δικά του μέτρα και σταθμά, επιλέγεις 2-3 απ' αυτά. Ποια Social Media να Επιλέξεις; Εκείνα στα οποία ΞΕΡΕΙΣ ότι συχνάζει το κοινό που σ' ενδιαφέρει: Instagram: Ιδανικό για καλλυντικά, μόδα, διακόσμηση, lifestyle products
TikTok: Αν το κοινό σου είναι νεανικό
Facebook: Ευρύ κοινό, ιδανικό για B2C προϊόντα
Pinterest: DIY, διακόσμηση, μόδα, συνταγές

Ιδανικό για καλλυντικά, μόδα, διακόσμηση, lifestyle products TikTok: Αν το κοινό σου είναι νεανικό

Αν το κοινό σου είναι νεανικό Facebook: Ευρύ κοινό, ιδανικό για B2C προϊόντα

Ευρύ κοινό, ιδανικό για B2C προϊόντα Pinterest: DIY, διακόσμηση, μόδα, συνταγές

DIY, διακόσμηση, μόδα, συνταγές LinkedIn: B2B προϊόντα και υπηρεσίες Τι να Κάνεις στα Social Media Α. Οργανικό Περιεχόμενο (Organic Content) Ανέβαζε συχνά και ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ενδιαφέροντα posts, ώστε να μάθουν ποιος είσαι, τι πουλάς, γιατί τους ενδιαφέρει. Τι είδους περιεχόμενο; Χρήσιμα tips: Βοήθησε τους να λύσουν ένα πρόβλημα ή να πετύχουν κάτι. Αν πουλάς κοσμήματα, δώσε τους συμβουλές για καθαρισμό, φύλαξη, styling

Βοήθησε τους να λύσουν ένα πρόβλημα ή να πετύχουν κάτι. Αν πουλάς κοσμήματα, δώσε τους συμβουλές για καθαρισμό, φύλαξη, styling Πρωτότυπες ιδέες: Πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα σου πέρα από τον συμβατικό τρόπο;

Πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα σου πέρα από τον συμβατικό τρόπο; Behind the scenes: Άφησέ τους να ρίξουν μια "κρυφή ματιά" στα παρασκήνια. Ειδικά αν τα προϊόντα σου είναι χειροποίητα, έχει τεράστιο ενδιαφέρον

Άφησέ τους να ρίξουν μια "κρυφή ματιά" στα παρασκήνια. Ειδικά αν τα προϊόντα σου είναι χειροποίητα, έχει τεράστιο ενδιαφέρον User Generated Content (UGC): Ενθάρρυνε τους πελάτες να μοιραστούν φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τα προϊόντα σου. Είναι η καλύτερη, η πιο πειστική διαφήμιση – και είναι ΔΩΡΕΑΝ Β. Διαφημίσεις στα Social Media (Paid Ads) Βάλε διαφημίσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, αν θέλεις άμεσα και ΣΤΑΘΕΡΑ αποτελέσματα. ✓ Πλεονεκτήματα Προσεγγίζεις στοχευμένο κοινό (π.χ. γυναίκες 25-35, Αθήνα, ενδιαφέρον σε fitness)

Χαμηλό κόστος εκκίνησης – ορίζεις εσύ το budget

Άμεσα αποτελέσματα – traffic και conversions από την πρώτη μέρα

Μετρήσιμα αποτελέσματα – βλέπεις ακριβώς τι δουλεύει ✗ Προσοχή Απαιτεί συνεχή επένδυση για σταθερά αποτελέσματα

Χρειάζεται testing και βελτιστοποίηση για καλύτερα ROI

Ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι έντονος σε δημοφιλή niches

2 SEO – Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης Φαντάσου τον ιδανικό σου πελάτη να ψάχνει στην Google το προϊόν που πουλάς. Να πληκτρολογεί για παράδειγμα "μαύρο καλοκαιρινό φόρεμα" ή "κάθισμα φαγητού για μωρό" και να ξεπροβάλλει πρώτο – πρώτο το δικό σου e-shop! Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να μπει στο κατάστημά σου; Είναι σίγουρο! Και πόσες να αγοράσει; Αν το προϊόν και οι τιμές σου ανταποκρίνονται στα θέλω του, BINGO – μόλις απέκτησες έναν ακόμα πελάτη! Τι είναι το SEO; Το SEO (Search Engine Optimization) σε βοηθά να εμφανίζεσαι ψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google, χωρίς να πληρώνεις για διαφημίσεις. Πώς Λειτουργεί το SEO για E-shops Στοχεύεις σε λέξεις-κλειδιά που ψάχνει το κοινό σου και τις εντάσσεις σε στρατηγικές θέσεις: Περιγραφές προϊόντων: Χρησιμοποίησε φυσικά τις λέξεις που ψάχνουν οι πελάτες

Χρησιμοποίησε φυσικά τις λέξεις που ψάχνουν οι πελάτες Τίτλοι σελίδων: Κάθε σελίδα πρέπει να έχει μοναδικό, περιγραφικό τίτλο

Κάθε σελίδα πρέπει να έχει μοναδικό, περιγραφικό τίτλο Εικόνες προϊόντων: Optimized alt text και file names

Optimized alt text και file names Blog περιεχόμενο: Άρθρα που απαντούν σε ερωτήματα του κοινού σου

Άρθρα που απαντούν σε ερωτήματα του κοινού σου Τεχνική βελτιστοποίηση: Ταχύτητα, mobile-friendliness, structured data Γιατί το SEO Είναι Κρίσιμο για E-shops Μ' αυτόν τον τρόπο κερδίζεις μια θέση στην πρώτη σελίδα της Google οργανικά (χωρίς να πληρώνεις για διαφήμιση), με αποτέλεσμα να είσαι πάντα εκεί όταν κάποιος ψάχνει να βρει αυτό που προσφέρεις. ✓ Γιατί να Επενδύσεις σε SEO Μακροπρόθεσμη επένδυση – τα αποτελέσματα διαρκούν

Δωρεάν traffic – δεν πληρώνεις για κλικ

Υψηλότερο trust – οι οργανικές θέσεις εμπνέουν εμπιστοσύνη

Καλύτερο ROI μακροπρόθεσμα ✗ Προσοχή Χρειάζεται χρόνος – τα αποτελέσματα φαίνονται σε 3-6 μήνες

Απαιτεί expertise – καλύτερα με SEO consultant

Ο ανταγωνισμός είναι έντονος σε δημοφιλή προϊόντα Αξίζει να επενδύσεις γιατί ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, κι αν θες το e-shop σου σωστά να προωθήσεις, πρέπει την κορυφή της Google να κατακτήσεις!

3 Διαφήμιση στη Google Αν βιάζεσαι πολύ και θέλεις σούπερ άμεσα αποτελέσματα, αν θέλεις πωλήσεις… χθες, η διαφήμιση στη Google είναι αυτό που χρειάζεσαι. Φτάνει να έχεις διαθέσιμο ένα σεβαστό budget, γιατί σε αντίθεση με το SEO που είναι δωρεάν, τη διαφήμιση πρέπει να την… ταΐζεις. Πού Μπορείς να Εμφανιστείς Google Search (SERPs): Πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα

Πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα Google Shopping: Στην καρτέλα "Αγορές" με φωτογραφία, τιμή, αξιολογήσεις

Στην καρτέλα "Αγορές" με φωτογραφία, τιμή, αξιολογήσεις Display Network: Σε websites, portals και blogs που σχετίζονται με το κοινό σου

Σε websites, portals και blogs που σχετίζονται με το κοινό σου YouTube: Video ads πριν ή κατά τη διάρκεια videos

Video ads πριν ή κατά τη διάρκεια videos Gmail: Sponsored ads μέσα στα εισερχόμενα Τύποι Διαφημίσεων Google Google Shopping Campaigns Ιδανικό για e-shops. Εμφανίζονται τα προϊόντα σου με εικόνα, τιμή, όνομα καταστήματος. Ο χρήστης βλέπει ακριβώς τι αγοράζει πριν κάνει κλικ. Search Campaigns (PPC) Διαφημίσεις που εμφανίζονται όταν κάποιος ψάχνει συγκεκριμένες λέξεις. Πληρώνεις μόνο όταν κάνουν κλικ (Pay-Per-Click). Display Campaigns Banner διαφημίσεις σε ιστοσελίδες που επισκέπτεται το κοινό σου. Ιδανικό για brand awareness και remarketing. Remarketing Στοχεύεις ανθρώπους που επισκέφτηκαν το e-shop σου αλλά δεν αγόρασαν. Τους "ακολουθεί" η διαφήμισή σου παντού στο internet. ✓ Πλεονεκτήματα Google Ads Άμεσα αποτελέσματα – traffic από την ίδια μέρα

Πληρώνεις μόνο για κλικ (PPC model)

Ακριβής στόχευση – demographics, τοποθεσία, ενδιαφέροντα, συσκευή

Μετρήσιμα αποτελέσματα – ξέρεις ακριβώς το ROI

Ευελιξία – αλλάζεις budget και targeting ανά πάσα στιγμή ✗ Μειονεκτήματα Σταματάς να πληρώνεις = χάνεσαι εντελώς

Απαιτεί συνεχή επένδυση για σταθερά αποτελέσματα

Ανταγωνιστικό κόστος σε δημοφιλή keywords

Χρειάζεται expertise για βέλτιστα αποτελέσματα 💡 Pro Tip: Συνδύασε SEO με Google Ads Ο καλύτερος τρόπος να προωθήσεις το e-shop σου είναι να συνδυάσεις τη διαφήμιση στην Google που σε πάει στα ύψη πολύ γρήγορα, με το SEO που σε κρατάει εκεί σταθερά κι ακλόνητα!

4 Email Marketing Σκέψου να έχει μπει ένας πελάτης στο e-shop σου, να έχει βάλει πράγματα στο καλάθι του, και… να το εγκατέλειψε (γιατί κάτι του απέσπασε την προσοχή και μετά το ξέχασε). Έχεις κρατήσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση; Τότε του στέλνεις ένα email και του το υπενθυμίζεις. Φαντάσου ότι έβαλες απίθανες προσφορές στα προϊόντα σου ή έφερες κάτι καινούργιο στο κατάστημα σου. Πώς θα το μάθει το κοινό σου; Αν κάνεις email marketing, μπορείς να το ενημερώνεις για όλ' αυτά, ανά πάσα στιγμή και μάλιστα δωρεάν! Γιατί το Email Marketing Είναι Σημαντικό Κρατάς επαφή: Με ενεργούς, δυνητικούς, αδρανείς και ακόμα και χαμένους πελάτες

Με ενεργούς, δυνητικούς, αδρανείς και ακόμα και χαμένους πελάτες Υψηλό ROI: Για κάθε €1 που επενδύεις, κερδίζεις κατά μέσο όρο €36-42

Για κάθε €1 που επενδύεις, κερδίζεις κατά μέσο όρο €36-42 Personalization: Στέλνεις το σωστό μήνυμα στο σωστό άτομο τη σωστή στιγμή

Στέλνεις το σωστό μήνυμα στο σωστό άτομο τη σωστή στιγμή Ownership: Η λίστα σου ανήκει σε εσένα, όχι σε κάποια πλατφόρμα Πώς να Εκμεταλλευτείς το Email Marketing 1. Χτίσε τη Λίστα σου Pop-ups: Στο site σου με προσφορά (π.χ. "10% έκπτωση στην πρώτη αγορά")

Στο site σου με προσφορά (π.χ. "10% έκπτωση στην πρώτη αγορά") Δωρεάν αποστολή: Με εγγραφή στο newsletter

Με εγγραφή στο newsletter Lead magnet: Δωρεάν guide, checklist, ή exclusive content

Δωρεάν guide, checklist, ή exclusive content Exit-intent popups: Όταν ο επισκέπτης πάει να φύγει 2. Τι Emails να Στέλνεις Welcome series: Αυτοματοποιημένη σειρά emails για νέους subscribers

Αυτοματοποιημένη σειρά emails για νέους subscribers Abandoned cart: Υπενθύμιση για εγκαταλελειμμένα καλάθια

Υπενθύμιση για εγκαταλελειμμένα καλάθια Προσφορές & νέα προϊόντα: Ενημέρωση για νέες παραλαβές και εκπτώσεις

Ενημέρωση για νέες παραλαβές και εκπτώσεις Εκπαιδευτικό περιεχόμενο: Tips, guides, how-to articles

Tips, guides, how-to articles Seasonal campaigns: Black Friday, Χριστούγεννα, Valentine's Day

Black Friday, Χριστούγεννα, Valentine's Day Re-engagement: Για αδρανείς πελάτες που δεν έχουν αγοράσει εδώ και καιρό 3. Best Practices Segmentation: Χώρισε τη λίστα σου (νέοι vs παλιοί πελάτες, ενδιαφέροντα, συμπεριφορά)

Χώρισε τη λίστα σου (νέοι vs παλιοί πελάτες, ενδιαφέροντα, συμπεριφορά) Personalization: Χρησιμοποίησε το όνομα, προηγούμενες αγορές, browsing history

Χρησιμοποίησε το όνομα, προηγούμενες αγορές, browsing history Mobile-friendly: Το 60%+ των emails ανοίγουν από κινητό

Το 60%+ των emails ανοίγουν από κινητό Clear CTA: Ένα ξεκάθαρο call-to-action ανά email

Ένα ξεκάθαρο call-to-action ανά email Testing: A/B test για subject lines, περιεχόμενο, CTAs 📊 Email Marketing Metrics να Παρακολουθείς Open rate, Click-through rate (CTR), Conversion rate, Unsubscribe rate, Revenue per email. Αυτά σου λένε τι δουλεύει και τι χρειάζεται βελτίωση.

5 Marketplaces όπως Skroutz, BestPrice κτλ. "Το έψαξα στο Skroutz και το βρήκα!" – μια κουβέντα που ακούμε συχνά. Αξίζει τον κόπο να προωθήσεις το e-shop σου μέσω Skroutz ή άλλων marketplaces; Τα Πλεονεκτήματα Τεράστια κίνηση: Ο κόσμος όντως ψάχνει εκεί – χιλιάδες αναζητήσεις καθημερινά

Ο κόσμος όντως ψάχνει εκεί – χιλιάδες αναζητήσεις καθημερινά Έτοιμο κοινό: Δεν χρειάζεται να το χτίσεις από το μηδέν

Δεν χρειάζεται να το χτίσεις από το μηδέν Trust: Οι αγοραστές εμπιστεύονται τα established marketplaces

Οι αγοραστές εμπιστεύονται τα established marketplaces Visibility: Εμφάνιση σε συγκρίσεις τιμών και product searches Οι Προϋποθέσεις Ανταγωνιστικές τιμές: Τον πελάτη τον κερδίζει η πιο φθηνή προσφορά

Τον πελάτη τον κερδίζει η πιο φθηνή προσφορά Άψογη εξυπηρέτηση: Γρήγορη αποστολή, καλή επικοινωνία

Γρήγορη αποστολή, καλή επικοινωνία Ποιότητα: Αν το προϊόν βγει ελαττωματικό, οι αρνητικές αξιολογήσεις σε καίνε

Αν το προϊόν βγει ελαττωματικό, οι αρνητικές αξιολογήσεις σε καίνε Stock management: Πρέπει να έχεις πάντα διαθεσιμότητα ✓ Πλεονεκτήματα Άμεση πρόσβαση σε μεγάλο κοινό

Αυξημένη αξιοπιστία μέσω του marketplace

Εύκολη σύγκριση για τον αγοραστή

Structured product data ✗ Μειονεκτήματα Πληρώνεις προμήθεια στην πλατφόρμα (συνήθως 8-15%)

Δεν βοηθάει το branding – ο κόσμος θυμάται το Skroutz, όχι εσένα

Έντονος ανταγωνισμός βασισμένος στην τιμή

Οι αρνητικές αξιολογήσεις βλάπτουν σοβαρά 💡 Στρατηγική Χρήσης Marketplaces Χρησιμοποίησε τα marketplaces για visibility και volume, αλλά παράλληλα χτίζε το δικό σου brand στο e-shop σου. Στόχος: να σε βρουν στο Skroutz, να αγοράσουν – και την επόμενη φορά να έρθουν κατευθείαν στο site σου.

6 Affiliate Marketing Το affiliate marketing δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο ακούγεται. Πώς Λειτουργεί Ουσιαστικά ζητάς από μεσάζοντες (συνεργάτες – affiliates) να τοποθετήσουν μέσα στο περιεχόμενο τους συνδέσμους που οδηγούν στα προϊόντα σου. Όταν κάποιος από τους ακόλουθούς τους: Πατήσει στον σύνδεσμο

Οδηγηθεί στο προϊόν σου

Αγοράσει Τότε οι συνεργάτες (που είναι συνήθως bloggers, influencers και δημιουργοί περιεχομένου) κερδίζουν ένα ποσοστό προμήθειας. Πώς να Ξεκινήσεις Δεν τους ψάχνεις. Σε βρίσκουν. Κάνεις εγγραφή σε κάποιο affiliate δίκτυο (το μεγαλύτερο και πιο γνωστό στην Ελλάδα είναι το Linkwise), κι εκεί συνδέεσαι με πολλούς συνεργάτες που αναζητούν προϊόντα να προωθήσουν. Τι Προμήθεια να Δώσεις Χαμηλά περιθώρια: 3-5% (π.χ. ηλεκτρονικά)

3-5% (π.χ. ηλεκτρονικά) Μεσαία περιθώρια: 8-12% (π.χ. ρούχα, αξεσουάρ)

8-12% (π.χ. ρούχα, αξεσουάρ) Υψηλά περιθώρια: 15-30% (π.χ. digital products, courses) ✓ Γιατί Affiliate Marketing Πληρώνεις μόνο για πωλήσεις – zero risk

Επέκταση reach χωρίς κόστος marketing

Οι affiliates δουλεύουν για εσένα 24/7

Αξιοποιείς established audiences ✗ Προσοχή Χαμηλότερα κέρδη ανά πώληση

Δεν ελέγχεις το marketing message

Χρειάζεται tracking και management

Πιθανότητα brand dilution

7 Influencer Marketing Και μη σου πάει στο μυαλό κατευθείαν τα σούπερ πασίγνωστα ονόματα celebrities. Όχι ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο ως μέσο προώθησης του e-shop σου, όμως αυτή η επιλογή είναι τσουχτερή και αν το budget σου είναι περιορισμένο, γίνεται απλησίαστη. Micro-Influencers: Η Έξυπνη Επιλογή Ευτυχώς, υπάρχουν οι micro-influencers που είναι πιο προσιτοί σε κόστος και μπορούν να σου φέρουν εκπληκτικές πωλήσεις. Τι είναι οι Micro-Influencers; 5K - 50K followers: Μικρότερο κοινό αλλά πιο engaged

Μικρότερο κοινό αλλά πιο engaged Niche expertise: Ειδικευμένοι σε συγκεκριμένα θέματα

Ειδικευμένοι σε συγκεκριμένα θέματα Αυθεντικότητα: Πιο κοντινοί στο κοινό τους

Πιο κοντινοί στο κοινό τους Υψηλότερο engagement: 3-8% vs 1-2% των mega-influencers Πώς να Βρεις τους Σωστούς Influencers Relevance: Το κοινό τους ταιριάζει με το δικό σου;

Το κοινό τους ταιριάζει με το δικό σου; Engagement rate: Όχι μόνο followers – πόσο αλληλεπιδρούν;

Όχι μόνο followers – πόσο αλληλεπιδρούν; Authenticity: Είναι γνήσιοι ή αγόρασαν followers;

Είναι γνήσιοι ή αγόρασαν followers; Brand alignment: Οι αξίες τους ταιριάζουν με τη brand σου;

Οι αξίες τους ταιριάζουν με τη brand σου; Content quality: Το περιεχόμενό τους είναι επαγγελματικό; Τύποι Συνεργασιών Sponsored posts: Πληρωμένες αναρτήσεις με τα προϊόντα σου

Πληρωμένες αναρτήσεις με τα προϊόντα σου Product gifting: Δωρεάν προϊόντα με αντάλλαγμα review/mention

Δωρεάν προϊόντα με αντάλλαγμα review/mention Affiliate partnerships: Προμήθεια ανά πώληση μέσω του link τους

Προμήθεια ανά πώληση μέσω του link τους Brand ambassadors: Μακροχρόνια συνεργασία

Μακροχρόνια συνεργασία Giveaways: Διαγωνισμοί που host ο influencer 💰 Κόστος Micro-Influencers Στην Ελλάδα, ένας micro-influencer με 10-20K followers μπορεί να κοστίζει €50-200 ανά post. Compare that με €1,000-5,000+ για macro-influencers. ✓ Πλεονεκτήματα Υψηλή εμπιστοσύνη από το κοινό τους

Καλύτερο engagement rate

Πιο προσιτό κόστος

Niche targeting – ακριβώς το κοινό που θέλεις

Αυθεντικές συστάσεις ✗ Μειονεκτήματα Μικρότερο reach ανά influencer

Χρειάζεται vetting – όχι όλοι είναι αξιόπιστοι

Δύσκολο να μετρήσεις το ROI με ακρίβεια

Απαιτεί relationship management

Τελικά, Ποιος Είναι ο Καλύτερος Τρόπος Προώθησης E-shop; Αρχικά πρέπει να σκεφτείς ποια κατηγορία κοινού θέλεις να κερδίσεις: 🎯 Στρατηγική ανά Στόχο Για Brand Awareness (Να σε Μάθουν) Εκείνους που θα πετούσαν τη σκούφια τους για το προϊόν σου… αρκεί να ήξεραν την ύπαρξη του; Social Media Marketing: Οργανικό περιεχόμενο + διαφημίσεις

Οργανικό περιεχόμενο + διαφημίσεις Influencer Marketing: Γνωριμία μέσω trusted voices

Γνωριμία μέσω trusted voices Display Ads: Για visibility Για Discovery (Να σε Βρουν) Εκείνους που αναζητούν αυτό που πουλάς, αλλά δεν σ' έχουν βρει ακόμη; SEO + Blog: Για μακροπρόθεσμη organic visibility

Για μακροπρόθεσμη organic visibility Google Ads: Για άμεσα αποτελέσματα

Για άμεσα αποτελέσματα Marketplaces: Για instant reach Για Retention (Να σε Θυμούνται) Εκείνους που γνωρίζουν το e-shop σου (ή έχουν ήδη ψωνίσει), και θέλεις να τους κρατήσεις; Email Marketing: Για συνεχή επικοινωνία

Για συνεχή επικοινωνία Social Media: Για engagement και community

Για engagement και community Remarketing: Για να σε θυμούνται 🎯 Η Ιδανική Στρατηγική Δεν υπάρχει "ένας καλύτερος τρόπος". Η πιο αποτελεσματική προώθηση e-shop συνδυάζει πολλαπλά κανάλια που συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Προτεινόμενος Συνδυασμός (για τα Περισσότερα E-shops) Foundation: SEO + Quality Content (μακροπρόθεσμη επένδυση)

SEO + Quality Content (μακροπρόθεσμη επένδυση) Quick wins: Google Shopping + Search Ads (άμεσα αποτελέσματα)

Google Shopping + Search Ads (άμεσα αποτελέσματα) Engagement: Social Media organic + paid (brand building)

Social Media organic + paid (brand building) Retention: Email Marketing (customer lifetime value)

Email Marketing (customer lifetime value) Amplification: Micro-influencers (targeted reach)

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) Πόσο κοστίζει η προώθηση ενός e-shop; + Το κόστος εξαρτάται από τη στρατηγική που θα ακολουθήσεις. Το SEO απαιτεί επένδυση χρόνου (3-6 μήνες για αποτελέσματα) και expertise, ενώ οι διαφημίσεις Google Ads μπορούν να ξεκινήσουν με €300-500/μήνα για μικρά e-shops. Το Social Media Marketing μπορεί να είναι δωρεάν (οργανικό) ή να κοστίζει από €200/μήνα για ads. Ένα ρεαλιστικό monthly budget για ολοκληρωμένη προώθηση ξεκινά από €800-1,500. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να δω αποτελέσματα; + Εξαρτάται από το κανάλι. Google Ads και Social Media Ads φέρνουν άμεσα αποτελέσματα (μέσα σε λίγες μέρες). Το SEO απαιτεί υπομονή – συνήθως 3-6 μήνες για να δεις σημαντική βελτίωση στην κατάταξη. Το Email Marketing αποδίδει άμεσα αν έχεις ήδη λίστα, αλλιώς χρειάζεται χρόνος για να τη χτίσεις. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνδύασε βραχυπρόθεσμες (ads) με μακροπρόθεσμες (SEO) στρατηγικές. Ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό κανάλι προώθησης; + Δεν υπάρχει "καλύτερο" κανάλι – εξαρτάται από το προϊόν, το κοινό και τους στόχους σου. Για άμεσες πωλήσεις, το Google Shopping είναι εξαιρετικό. Για brand building, το Instagram και το TikTok λειτουργούν τέλεια. Για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, το SEO είναι ακατανίκητο. Η πιο αποτελεσματική στρατηγική συνδυάζει πολλαπλά κανάλια που δουλεύουν συμπληρωματικά. Χρειάζομαι οπωσδήποτε να προσλάβω κάποιον ή μπορώ να το κάνω μόνος μου; + Μπορείς να αρχίσεις μόνος σου με βασικές ενέργειες (π.χ. Social Media posts, email campaigns). Όμως για SEO, Google Ads και συνολική στρατηγική, ένας έμπειρος consultant εξοικονομεί χρόνο και χρήμα, αποφεύγοντας ακριβά λάθη. Ένας ειδικός γνωρίζει τι δουλεύει, τι όχι, και πώς να βελτιστοποιήσει το ROI σου. Αν το budget σου είναι περιορισμένο, ξεκίνα με βασικό SEO και organic social media, και επένδυσε σε expert help όταν είσαι έτοιμος να κλιμακώσεις. Τι είναι πιο σημαντικό: SEO ή διαφημίσεις; + Και τα δύο είναι σημαντικά και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Το SEO είναι μακροπρόθεσμη επένδυση που σου φέρνει δωρεάν, organic traffic για χρόνια. Οι διαφημίσεις (Google Ads, Social Ads) φέρνουν άμεσα αποτελέσματα αλλά σταματούν όταν σταματάς να πληρώνεις. Η ιδανική στρατηγική; Χρησιμοποίησε διαφημίσεις για γρήγορα wins ενώ χτίζεις το SEO σου για μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανάπτυξη. Πώς μπορώ να μετρήσω την επιτυχία των ενεργειών μου; + Παρακολούθησε key metrics όπως: traffic (επισκέπτες), conversion rate (% που αγοράζουν), average order value, customer acquisition cost (CAC), και return on ad spend (ROAS). Χρησιμοποίησε Google Analytics για website traffic, το dashboard του e-shop σου για πωλήσεις, και τα analytics των κάθε πλατφόρμας (Google Ads, Meta Ads, email platform) για καμπάνιες. Το πιο σημαντικό: ROI – για κάθε ευρώ που επενδύεις, πόσα κερδίζεις; Αξίζει να μπω σε marketplaces όπως το Skroutz; + Εξαρτάται. Αν έχεις ανταγωνιστικές τιμές, άψογη εξυπηρέτηση και μπορείς να διαχειριστείς την προμήθεια (8-15%), τότε ναι. Τα marketplaces σου δίνουν άμεση πρόσβαση σε χιλιάδες αγοραστές που ήδη ψάχνουν. Όμως δεν χτίζουν το brand σου – ο κόσμος θυμάται το Skroutz, όχι εσένα. Χρησιμοποίησέ τα στρατηγικά: για volume και visibility, αλλά παράλληλα επένδυσε στο δικό σου e-shop για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.