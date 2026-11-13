Αξιολόγησε τη στρατηγική SEO και τις δυνατότητες ανακάλυψης της επιχείρησής σου.

Η OpenAI παρουσίασε στις 10 Νοεμβρίου 2026 τα Businesses in ChatGPT: μια νέα δυνατότητα που επιτρέπει σε επιλέξιμες επιχειρήσεις να κατοχυρώνουν προφίλ, να διαχειρίζονται πληροφορίες και να βλέπουν συγκεντρωτικά Insights για την παρουσία τους στο ChatGPT. Για την ελληνική αγορά, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο «τι προσφέρει;» αλλά «ποια ελληνική επιχείρηση μπορεί πράγματι να το χρησιμοποιήσει σήμερα;». Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ online brands, φυσικών καταστημάτων και επιχειρήσεων που θέλουν Business Agent. Ο οδηγός εξηγεί τι έχει επιβεβαιώσει η ίδια η OpenAI, τι ισχύει στην Ελλάδα και πώς εντάσσεται η εξέλιξη αυτή στη στρατηγική SEO και AI Search — χωρίς υποσχέσεις για εγγυημένη κατάταξη.

01 Τι είναι τα ChatGPT Business Profiles; Τα ChatGPT Business Profiles είναι προφίλ επιχειρήσεων που μπορούν να εμφανίζονται μέσα στο ChatGPT όταν οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες για εταιρείες, προϊόντα ή υπηρεσίες. Η επίσημη πρωτοβουλία ονομάζεται Businesses in ChatGPT και παρουσιάστηκε από την OpenAI στις 10 Νοεμβρίου 2026. Με το νέο Business Hub, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν τη διαχείριση της καταχώρισής τους, να επαληθεύσουν τη σχέση τους με την επιχείρηση, να ενημερώσουν στοιχεία και να παρακολουθούν συγκεντρωτικά δεδομένα για ορισμένες αλληλεπιδράσεις. Έτσι, αποκτούν ένα επίσημο σημείο διαχείρισης της παρουσίας τους στην πλατφόρμα. Για παράδειγμα, ένας χρήστης θα μπορούσε να ρωτήσει «ποια e-shops διαθέτουν εξοπλισμό ποδηλασίας;» ή «τι υπηρεσίες προσφέρει αυτή η εταιρεία;». Αν ένα σχετικό business profile εμφανιστεί σε απάντηση, ο χρήστης μπορεί να έχει την επιλογή να το ανοίξει για περισσότερες πληροφορίες. Σημαντική διάκριση: Η κατοχύρωση προφίλ δεν ισοδυναμεί με προτεραιότητα στις απαντήσεις του ChatGPT. Η OpenAI δεν εγγυάται ότι μια επαληθευμένη επιχείρηση θα προτείνεται συχνότερα. Πηγή: OpenAI — Introducing Businesses in ChatGPT.

02 Business Hub: Τι μπορεί να διαχειρίζεται μια επιχείρηση; Το Business Hub είναι ο κεντρικός χώρος για τη διαχείριση μιας επιλέξιμης επιχείρησης στο ChatGPT. Η αρχική διάθεση συγκεντρώνει δυνατότητες επαλήθευσης, ενημέρωσης στοιχείων, product feeds και Business Insights. Κατοχύρωση & επαλήθευση Διαχείριση της καταχώρισης από ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, μετά από την απαιτούμενη επιβεβαίωση. Στοιχεία επιχείρησης Περιγραφή, website, κατηγορία, λογότυπο, εικόνα εξωφύλλου και σχετικές πολιτικές, όπου υποστηρίζονται. Κατάλογος προϊόντων Δυνατότητα σύνδεσης product feed με δεδομένα όπως τιμές και διαθεσιμότητα για επιλέξιμους εμπόρους. Business Insights Συγκεντρωτικά στοιχεία mentions, website clicks και discovery topics, χωρίς πρόσβαση στις ιδιωτικές συνομιλίες. Η OpenAI εξετάζει τις αλλαγές πριν από τη δημοσίευσή τους. Ακόμη και μετά την έγκριση, ένα ενημερωμένο πεδίο μπορεί να χρειαστεί χρόνο για να εμφανιστεί σε μια καταχώριση ή απάντηση. Δεν απαιτείται συνδρομή ChatGPT Enterprise ή λογαριασμός διαφημίσεων για να επιχειρήσει μια επιλέξιμη επιχείρηση την κατοχύρωση του προφίλ της.

03 ChatGPT Business Profiles στην Ελλάδα: Τι ισχύει; Μπορώ να κατοχυρώσω ελληνική επιχείρηση στο ChatGPT; Ενδεχομένως ναι, αν πρόκειται για επιλέξιμη online επιχείρηση και υποστηρίζεται η απαιτούμενη επαλήθευση. Όμως η δυνατότητα δεν είναι ακόμη γενικά διαθέσιμη για όλες τις τοπικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την επίσημη τεκμηρίωση, επιλέξιμες επιχειρήσεις μπορούν να κατοχυρώσουν υπάρχουσα καταχώριση ή να προσθέσουν νέα σε χώρες όπου λειτουργεί το ChatGPT, εφόσον υποστηρίζονται η τοποθεσία, ο τύπος επιχείρησης και η διαδικασία ελέγχου. Δεν πρόκειται για αυτόματη πρόσβαση για κάθε ελληνική επιχείρηση. Επιχείρηση στην Ελλάδα Τρέχουσα δυνατότητα Ελληνικό e-shop Ενδέχεται να είναι επιλέξιμο για κατοχύρωση, με βάση τη χώρα, την κατηγορία και την επαλήθευση. Επιχείρηση online υπηρεσιών Μπορεί να ελέγξει αν υπάρχει καταχώριση ή δυνατότητα προσθήκης στο Business Hub. Φυσικό κατάστημα Η OpenAI επιτρέπει προς το παρόν κατοχύρωση μόνο για υπάρχουσες τοπικές καταχωρίσεις στις ΗΠΑ. Εστιατόριο / καφέ Ισχύει ο ίδιος τρέχων περιορισμός για τις τοπικές καταχωρίσεις. Business Agent Διατίθεται προς το παρόν σε επιλέξιμα e-commerce και online-service businesses στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, ένα e-shop που εξυπηρετεί πελάτες πανελλαδικά δεν εμπίπτει αναγκαστικά στους ίδιους περιορισμούς με ένα φυσικό κατάστημα στην Αθήνα ή ένα εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη. Η εμφάνιση στο ChatGPT δεν προϋποθέτει κατοχυρωμένο προφίλ. Μια επιχείρηση μπορεί να αναφέρεται ή να παρουσιάζεται στις απαντήσεις του ChatGPT χωρίς να έχει πρόσβαση στο Business Hub. Κατάσταση στις 13 Νοεμβρίου 2026 · Επίσημος οδηγός επιλεξιμότητας OpenAI.

04 Πώς γίνεται η κατοχύρωση επιχείρησης στο ChatGPT; Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα από το Business Hub και περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς ελέγχους: επαλήθευση σχέσης με την επιχείρηση και, στη συνέχεια, επαλήθευση ταυτότητας μέσω Persona. Η δεύτερη απαιτείται για δημοσίευση αλλαγών και πρόσβαση σε επιπλέον λειτουργίες. 1 Άνοιξε το Business Hub Συνδέσου στο ChatGPT από browser και άνοιξε το chatgpt.com/business-hub ή την επιλογή Business Hub στην πλαϊνή μπάρα, αν είναι διαθέσιμη. 2 Εντόπισε την επιχείρηση Αναζήτησε την επίσημη επωνυμία και διάλεξε τη σωστή καταχώριση. Επιλέξιμες online επιχειρήσεις ενδέχεται να βλέπουν και δυνατότητα προσθήκης νέας καταχώρισης. 3 Επιβεβαίωσε τη σχέση σου με την επιχείρηση Ακολούθησε μια από τις μεθόδους που προσφέρει το σύστημα: επαγγελματικό τηλέφωνο, εταιρικό email, DNS TXT record του domain ή σύνδεση με Shopify. 4 Ολοκλήρωσε την επαλήθευση Persona Μετά την έγκριση της κατοχύρωσης, η Persona μπορεί να ζητήσει ταυτότητα, στοιχεία καταχώρισης επιχείρησης ή αποδεικτικά εξουσιοδότησης. 5 Ενημέρωσε τα στοιχεία και έλεγξε τη δημοσίευση Μόλις εγκριθεί η Persona, διαμόρφωσε τα διαθέσιμα πεδία και παρακολούθησε τις αλλαγές. Η OpenAI τις εξετάζει πριν εμφανιστούν. Η επαλήθευση μέσω DNS απαιτεί να προστεθεί ακριβώς η TXT εγγραφή που εμφανίζει το ChatGPT στις ρυθμίσεις DNS. Αν χρησιμοποιείς τρίτο πάροχο hosting ή DNS, η εγγραφή μπορεί να χρειαστεί να γίνει από τον αντίστοιχο διαχειριστή. Το μπλε verification badge δεν εμφανίζεται με την απλή υποβολή του αιτήματος. Ενεργοποιείται μετά την έγκριση της επαλήθευσης Persona. Αν το προφίλ έχει ήδη κατοχυρωθεί από άλλο πρόσωπο, η OpenAI περιγράφει διαδικασία Dispute ownership. Η υποβολή dispute ή claim δεν αλλάζει από μόνη της την ορατότητα της επιχείρησης.

05 Business Insights: Τι μπορείς να μετρήσεις; Μία από τις πιο σημαντικές προσθήκες για το digital marketing είναι η δυνατότητα παρακολούθησης της δραστηριότητας που συνδέεται με την επιχείρηση στο ChatGPT. Τα Business Insights καλύπτουν τις προηγούμενες 28 ημέρες και εμφανίζουν συγκεντρωτικά στοιχεία, εφόσον πληρούνται τα όρια αναφοράς. Mentions Για online επιχειρήσεις, καταγράφεται αναφορά στο website. Η απλή αναφορά του brand χωρίς website citation δεν μετρά υποχρεωτικά. Website clicks Πόσες φορές χρήστες πάτησαν σύνδεσμο για να επισκεφθούν το website της επιχείρησης. Discovery topics Συγκεντρωτικές θεματικές κατηγορίες απαντήσεων στις οποίες η επιχείρηση εμφανίστηκε ή παραπέμφθηκε. Προστασία ιδιωτικότητας Οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν μεμονωμένα prompts, προσωπικές συνομιλίες ή τα chats των Business Agents. Υπάρχει σημαντική διαφορά στον ορισμό των mentions: για μια online επιχείρηση, μετρά μια παραπομπή στο website της. Για μια τοπική επιχείρηση, ένα mention μπορεί να καταγραφεί όταν το ChatGPT εμφανίζει αποτέλεσμα της συγκεκριμένης τοποθεσίας, ακόμη και χωρίς κλικ. Τα discovery topics μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες ενδείξεις για το πώς εμφανίζεται μια επιχείρηση σε συγκεκριμένα θέματα. Δεν είναι όμως πραγματικά search queries ούτε άμεση μέτρηση πρόθεσης αγοράς. Κενά metrics δεν σημαίνουν απαραίτητα μηδενική δραστηριότητα. Μπορεί να μην έχει συμπληρωθεί το ελάχιστο όριο αναφοράς, να συλλέγονται ακόμη δεδομένα ή να μην είναι διαθέσιμη κάποια μέτρηση.

06 Business Agents: Τι είναι και τι κάνουν; Τα ChatGPT Business Agents δεν είναι το ίδιο με τα Business Profiles. Είναι ξεχωριστοί AI assistants που μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις πελατών χρησιμοποιώντας πληροφορίες και οδηγίες που παρέχει η επιχείρηση. Αν ένας χρήστης βλέπει μια επιχείρηση με ενεργό Agent, μπορεί να ξεκινήσει χωριστή συνομιλία για να συγκρίνει προϊόντα, να μάθει χαρακτηριστικά ή να ενημερωθεί για πολιτικές πωλήσεων και επιστροφών. Τι μπορούν να κάνουν σήμερα Να εξηγούν προϊόντα και υπηρεσίες.

Να απαντούν σε ερωτήσεις με βάση τις πληροφορίες της επιχείρησης.

Να κατευθύνουν τον χρήστη στο website για το επόμενο βήμα. Τι δεν κάνουν στην τρέχουσα έκδοση Δεν ολοκληρώνουν απευθείας αγορές.

Δεν πραγματοποιούν κρατήσεις.

Δεν ελέγχουν την κατάσταση παραγγελίας μέσα στον Agent. Η OpenAI απαιτεί να επισημαίνεται ότι πρόκειται για AI που εκπροσωπεί την επιχείρηση, όχι για άνθρωπο ή ανεξάρτητο σύμβουλο. Η συζήτηση με τον Agent παραμένει διακριτή από τις ανεξάρτητες απαντήσεις του ChatGPT. Διαθεσιμότητα: Προς το παρόν οι Business Agents προσφέρονται σε επιλέξιμα e-commerce και online-service businesses στις ΗΠΑ. Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία διάθεσης για την Ελλάδα. Πηγές: Επίσημη ανακοίνωση OpenAI · Business Agents Policy.

07 Τι αλλάζει για τα ελληνικά e-shops; Για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, η σύνδεση product feeds είναι μία από τις πιο πρακτικές δυνατότητες του Business Hub. Τα feeds μπορούν να περιέχουν δομημένα στοιχεία προϊόντων, τιμών και διαθεσιμότητας που το ChatGPT ενδέχεται να αξιοποιεί σε σχετικές απαντήσεις. Shopify και WooCommerce Η OpenAI παρέχει συγκεκριμένη διαδρομή σύνδεσης για Shopify. Ωστόσο, η χρήση Shopify δεν είναι προϋπόθεση για την κατοχύρωση ενός προφίλ: επιλέξιμες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλες προσφερόμενες μεθόδους επαλήθευσης. Για άλλα συστήματα e-commerce, οι οδηγίες περιγράφουν δυνατότητα υποβολής CSV product feed ή URL φιλοξενούμενου αρχείου που ακολουθεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Αυτό είναι σχετικό για όσους λειτουργούν WooCommerce, αλλά δεν αποτελεί ανακοίνωση εγγενούς ή αυτόματης σύνδεσης WooCommerce. Ορισμένες τεχνικές και εμπορικές δυνατότητες έχουν επίσης γεωγραφικούς περιορισμούς. Ένα e-shop στην Ελλάδα πρέπει να επιβεβαιώσει την πραγματική επιλεξιμότητα και τις επιλογές που εμφανίζονται στον δικό του λογαριασμό πριν σχεδιάσει υλοποίηση product feed. Product feed ≠ εγγυημένες προτάσεις. Η OpenAI αναφέρει ρητά ότι η σύνδεση καταλόγου δεν εγγυάται εμφάνιση προϊόντων στις απαντήσεις και δεν ενεργοποιεί από μόνη της Business Agent. Τεχνική πηγή: OpenAI — Products / File Upload Specification.

08 Η κατοχύρωση βελτιώνει την κατάταξη στο ChatGPT; Όχι με εγγυημένο ή άμεσα ελεγχόμενο τρόπο. Η OpenAI δηλώνει ότι η κατοχύρωση προφίλ δεν εγγυάται περισσότερη ορατότητα και δεν παρέχει άμεσο έλεγχο στις ανεξάρτητες προτάσεις του ChatGPT. Η ουσιαστική αξία είναι ότι μια επιχείρηση μπορεί να παρέχει ορθότερες, επικαιροποιημένες πληροφορίες, να ελέγχει τα διαθέσιμα Insights και να αξιοποιεί νέες λειτουργίες εφόσον είναι επιλέξιμη. Η επαλήθευση δεν είναι «ranking shortcut». Είναι εργαλείο ελέγχου της επιχειρηματικής πληροφορίας. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ότι το μπλε badge προσφέρει προτεραιότητα έναντι μη επαληθευμένων επιχειρήσεων. Επίσης, το ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιήσει και τρίτες πηγές όταν απαντά για μια εταιρεία. Οι επαγγελματίες του marketing καλό είναι να διαχωρίζουν τις μετρήσιμες δυνατότητες του Business Hub από μη τεκμηριωμένες υποσχέσεις για AI rankings.

09 Τι σημαίνει για SEO και AI Search; Το Business Hub προσθέτει έναν ακόμη χώρο διαχείρισης της ψηφιακής παρουσίας μιας επιχείρησης. Δεν αντικαθιστά το website, την ποιότητα του περιεχομένου ούτε τη στρατηγική SEO. Η OpenAI εξηγεί ότι το ChatGPT Search μπορεί να ανακαλύπτει δημόσιο περιεχόμενο με τον OAI-SearchBot. Αν η επιχείρηση θέλει να μπορεί το περιεχόμενό της να συμπεριληφθεί σε σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης, είναι σημαντικό να μην εμποδίζεται η πρόσβαση αυτού του crawler από robots.txt, server rules ή υπηρεσίες ασφάλειας. Η πρόσβαση του crawler δεν εγγυάται ότι μια σελίδα θα αναφερθεί. Αποτελεί όμως ένα λογικό τεχνικό σημείο ελέγχου για websites που επενδύουν στην ανακαλυψιμότητα μέσω ChatGPT Search. Βάσεις που εξακολουθούν να μετρούν Πραγματικές και ενημερωμένες πληροφορίες εταιρείας.

Καθαρές σελίδες προϊόντων και υπηρεσιών.

Χρήσιμο, σαφές και καλά οργανωμένο περιεχόμενο.

Τεχνικά προσβάσιμο website. Έλεγχοι ειδικά για ChatGPT Πρόσβαση OAI-SearchBot.

Δυνατότητα κατοχύρωσης προφίλ όπου υποστηρίζεται.

Ακρίβεια business details στο Hub.

Αξιολόγηση των Business Insights όταν γίνουν διαθέσιμα. Για την ελληνική αγορά, η λογική στρατηγική είναι να συνδυάζεται η παραδοσιακή οργανική παρουσία με την προσεκτική αξιολόγηση των νέων καναλιών. Δες τον οδηγό Local SEO και την υπηρεσία SEO της Digital Bang. Προσοχή στους υπερβολικούς ισχυρισμούς: οι παραπάνω ενέργειες είναι πρακτικές προτεραιότητες, όχι μια επίσημη λίστα ranking factors ή εγγύηση αναφοράς από κάποιο LLM.

10 Business Profile vs Google Business Profile Οι δύο υπηρεσίες έχουν παρόμοιες ονομασίες, αλλά δεν αποτελούν το ίδιο προϊόν ούτε αντικαθιστά η μία την άλλη. Το Google Business Profile χρησιμοποιείται για την παρουσία μιας επιχείρησης στην Google, ενώ το ChatGPT Business Profile αφορά πληροφορίες και δυνατότητες μέσα στο ChatGPT. Χαρακτηριστικό ChatGPT Business Profile Google Business Profile Πλατφόρμα ChatGPT Google Search / Maps Κεντρική χρήση Επιχειρηματικά στοιχεία, Insights και διαθέσιμες AI λειτουργίες Τοπική καταχώριση και παρουσία στα προϊόντα της Google Διαθεσιμότητα για ελληνικές τοπικές επιχειρήσεις Περιορισμένη στην τρέχουσα έκδοση Διαφορετικό σύστημα με δικούς του κανόνες και διαθεσιμότητα Εγγύηση υψηλότερης κατάταξης Όχι Όχι Για επιχειρήσεις με φυσική παρουσία στην Ελλάδα, η επένδυση στο website και στο τοπικό SEO παραμένει ουσιαστική. Το νέο Business Hub είναι συμπληρωματική δυνατότητα όπου και όταν γίνει διαθέσιμη.

11 Business Profiles, Business Agents και ChatGPT Ads Η OpenAI διαχωρίζει καθαρά την κατοχύρωση προφίλ, τη δημοσίευση Business Agent και τη διαφήμιση. Μια επιχείρηση δεν χρειάζεται να διαφημίζεται για να διαχειρίζεται ένα επιλέξιμο προφίλ. Η OpenAI προβλέπει επίσης δυνατότητα χορηγούμενων Business Agents, στους οποίους μπορούν να οδηγούν κατάλληλες διαφημίσεις. Οι χορηγούμενες τοποθετήσεις εμφανίζονται με σχετική σήμανση και ξεχωριστά από τις ανεξάρτητες απαντήσεις. Επίσημη διευκρίνιση: Οι διαφημίσεις δεν επηρεάζουν τις ανεξάρτητες απαντήσεις του ChatGPT. Δεν πρέπει να συγχέονται με οργανικά mentions ή με την επαλήθευση ενός business profile.

12 Τι να κάνουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις Δεν χρειάζονται βιαστικές αλλαγές στην υπάρχουσα στρατηγική marketing. Χρειάζεται ένας πρακτικός έλεγχος επιλεξιμότητας και σωστή προετοιμασία των επιχειρηματικών στοιχείων. 01 Αν έχεις ελληνικό e-shop Έλεγξε το Business Hub και την επιλεξιμότητα του brand. Φρόντισε οι πληροφορίες προϊόντων, τιμών και διαθεσιμότητας να είναι σαφείς, ακριβείς και ενημερωμένες. 02 Αν προσφέρεις online υπηρεσίες Έλεγξε αν μπορείς να κατοχυρώσεις την επιχείρηση και αν υποστηρίζεται η επαλήθευση. Οργάνωσε περιγραφές, επίσημα στοιχεία, website και πολιτικές υπηρεσιών. 03 Αν λειτουργείς φυσικό κατάστημα ή εστιατόριο Παρακολούθησε την επέκταση της υπηρεσίας. Μην υποθέτεις ότι υπάρχει ήδη δυνατότητα κατοχύρωσης ελληνικού local profile στο ChatGPT. 04 Αν διαχειρίζεσαι πελάτες ως agency Χρησιμοποίησε, όπου είναι διαθέσιμη, εξουσιοδοτημένη πρόσβαση συνεργατών αντί να ζητάς προσωπικούς κωδικούς ChatGPT. Αξιολόγησε τα Insights με τους σωστούς ορισμούς τους. Mini checklist πριν ξεκινήσεις Έχω ξεκαθαρίσει αν η επιχείρηση είναι online ή τοπική και αν καλύπτεται από τους σημερινούς περιορισμούς.

Έχω ξεκαθαρίσει αν η επιχείρηση είναι online ή τοπική και αν καλύπτεται από τους σημερινούς περιορισμούς. Έχω πρόσβαση στο επίσημο εταιρικό email, στο τηλέφωνο ή στο DNS που θα χρειαστεί για επαλήθευση.

Έχω πρόσβαση στο επίσημο εταιρικό email, στο τηλέφωνο ή στο DNS που θα χρειαστεί για επαλήθευση. Τα στοιχεία εταιρείας, προϊόντων και πολιτικών είναι συνεπή και ενημερωμένα.

Τα στοιχεία εταιρείας, προϊόντων και πολιτικών είναι συνεπή και ενημερωμένα. Γνωρίζω ότι το Persona verification είναι ξεχωριστό από το αρχικό claim.

Γνωρίζω ότι το Persona verification είναι ξεχωριστό από το αρχικό claim. Δεν αντιμετωπίζω το Business Profile ως εγγυημένη λύση ranking ή πωλήσεων.

13 Συμπέρασμα: Νέα δυνατότητα, όχι «AI ranking hack» Η παρουσίαση των Businesses in ChatGPT δημιουργεί ένα επίσημο σημείο διαχείρισης επιχειρηματικών πληροφοριών μέσα σε μια πλατφόρμα όπου οι χρήστες ανακαλύπτουν και συγκρίνουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις η εξέλιξη είναι σημαντική, αλλά η διαθεσιμότητα παραμένει άνιση. Τα online brands μπορούν να εξετάσουν την επιλεξιμότητα για κατοχύρωση, ενώ τα τοπικά καταστήματα και οι επιχειρήσεις εστίασης δεν έχουν ακόμη γενικευμένη πρόσβαση στη διαδικασία. Οι Business Agents παραμένουν προς το παρόν περιορισμένοι σε επιλέξιμες επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Η σωστή στρατηγική είναι να συνδυάζεις αξιόπιστο website, ακριβή επιχειρηματικά στοιχεία, ποιοτικό περιεχόμενο και παρακολούθηση νέων εργαλείων, χωρίς να βασίζεις το marketing σε μη τεκμηριωμένες υποσχέσεις για AI rankings. Για να αξιολογήσουμε την παρουσία της επιχείρησής σου σε Google και AI-driven αναζητήσεις, μπορείς να μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου μέσω της Digital Bang