Η Αναζήτηση Αλλάζει – Είσαι Έτοιμος;

Η έννοια της αναζήτησης όπως την ξέραμε για δύο δεκαετίες, αλλάζει ριζικά. Μέχρι πρόσφατα, το βασικό σημείο εκκίνησης για κάθε πληροφορία ήταν η Google ή η Bing. Ωστόσο, πλέον εκατομμύρια χρήστες στρέφονται καθημερινά σε Generative AI, όπως:

ChatGPT από την OpenAI

από την OpenAI Gemini από τη Google

από τη Google Claude από την Anthropic

από την Anthropic Perplexity AI

Αντί να πληκτρολογούν λέξεις-κλειδιά στη μηχανή αναζήτησης, οι χρήστες κάνουν φυσικές ερωτήσεις απευθείας σε αυτά τα εργαλεία και λαμβάνουν σύνθετες απαντήσεις με πληροφορίες, προτάσεις και πηγές – πολλές φορές χωρίς να χρειαστεί καν να κάνουν click σε κάποιο αποτέλεσμα.

Από το SEO στο GEO

Σε αυτό το πλαίσιο, η παραδοσιακή SEO στρατηγική δεν είναι αρκετή. Το περιεχόμενο ενός ιστότοπου δεν αρκεί να εμφανίζεται στα SERPs (σελίδες οργανικών αποτελεσμάτων) – πρέπει να μπορεί να ενσωματώνεται ως έγκυρη πηγή μέσα στις απαντήσεις των ΑΙ.

Αυτή ακριβώς είναι η αποστολή του Generative Engine Optimization (GEO).

Με απλά λόγια:

➡️ Το SEO έχει ως στόχο να σε βρουν στη Google.

➡️ Το GEO έχει ως στόχο να σε αναφέρει η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη στις απαντήσεις της.

Πτώση στο Google Organic Traffic

Ένας αυξανόμενος αριθμός αναλύσεων από διεθνείς οργανισμούς δείχνει:

📉 Μείωση έως 25% του οργανικού traffic από τη Google σε ιστοσελίδες που βασίζονται αποκλειστικά σε SEO.

📈 Αύξηση έως και 800% στο referral traffic από ChatGPT, Claude ή Perplexity για ιστότοπους με GEO βελτιστοποίηση.

Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές εμπιστεύονται τις AI απαντήσεις περισσότερο από τις κλασικές λίστες αποτελεσμάτων. Και τα brands που θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή πρέπει να προσαρμοστούν.

Η σημασία για τις επιχειρήσεις

Το GEO δεν είναι απλώς “ένα ακόμη trend” στον κόσμο του digital marketing. Αντιθέτως, αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διανέμεται, αναπαράγεται και αξιοποιείται το περιεχόμενο.

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν εγκαίρως το GEO:

Κατοχυρώνουν εμφάνιση σε πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια χρήστες.

Εδραιώνονται ως πηγές αξιοπιστίας και αυθεντίας στις απαντήσεις AI.

Κερδίζουν πρόσβαση σε νέες ροές οργανικού traffic, ενισχύοντας το visibility τους.

Τι είναι το Generative Engine Optimization (GEO);

Το Generative Engine Optimization (GEO) είναι η νέα στρατηγική βελτιστοποίησης περιεχομένου που στοχεύει όχι στην κατάταξη στα παραδοσιακά αποτελέσματα αναζήτησης (SERPs), αλλά στην ενσωμάτωση του brand, του ιστότοπου ή των προϊόντων σου μέσα στις απαντήσεις που δημιουργούν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Είναι η εξέλιξη του SEO στην εποχή των conversational agents και των generative engines. Εκεί που παλιά ο στόχος ήταν η πρώτη θέση στο Google, σήμερα ο στόχος είναι η “πρώτη αναφορά” στο ChatGPT ή στο Gemini. (AI Overviews, AI Mode).

Πώς λειτουργεί το GEO;

Τα σύγχρονα generative AI εργαλεία (όπως το ChatGPT) δεν αναζητούν αποτελέσματα με τον τρόπο που το κάνει η Google. Αντί για crawling με βάση keywords, χρησιμοποιούν:

Μεγάλα γλωσσικά μοντέλα – Large Language Models (LLMs),

Προσωρινά ή σταθερά index περιεχομένου,

Structured data για κατανόηση οντοτήτων και σχέσεων,

Πηγές που κρίνουν ως έγκυρες και εύκολα επεξεργάσιμες.

Αν το περιεχόμενο του site σου δεν είναι οργανωμένο, κατανοητό και προσβάσιμο με βάση τα πρότυπα αυτών των μηχανών, τότε δεν θα εμφανιστεί στις απαντήσεις τους – ακόμη κι αν είναι ποιοτικό.

GEO = Βελτιστοποίηση για AI αναφορές, όχι clicks

Η κύρια διαφορά του GEO από το SEO είναι ο στόχος:

Παράδειγμα:

Ένα άρθρο με τίτλο “Τα καλύτερα ρολόγια για άντρες το 2025” μπορεί να καταταχθεί καλά στη Google. Αλλά αν δεν περιλαμβάνει:

structured data (π.χ. schema.org/Review),

καθαρές Q&A μορφές,

αναφορές brand,

σαφείς τιμές και χαρακτηριστικά,

τότε δεν θα εμφανιστεί ποτέ ως απάντηση στην ερώτηση “ποιο είναι το καλύτερο ανδρικό ρολόι για το 2025;” στο ChatGPT.

Γιατί τα AI χρειάζονται GEO-friendly περιεχόμενο;

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δεν σκέφτονται – προβλέπουν. Όταν ένας χρήστης κάνει ερώτηση, το AI προσπαθεί να δημιουργήσει την πιθανότερη σωστή απάντηση, χρησιμοποιώντας αξιόπιστο και καλά οργανωμένο περιεχόμενο.

Αν θέλετε να είστε μεταξύ των πηγών που θα χρησιμοποιήσει, το site σου πρέπει να:

Μιλάει τη “γλώσσα των AI” (δομημένα δεδομένα, σαφείς απαντήσεις),

Παρέχει πλήρη πληροφορία χωρίς ασάφειες,

Ανανεώνεται συχνά και να δείχνει “ζωντανό”,

Είναι εύκολα ευρετηριάσιμο από τα συγκεκριμένα bots (π.χ. OAI-SearchBot, PerplexityBot, ClaudeBot).

Συνοψίζοντας:

Το GEO είναι η βελτιστοποίηση για να γίνετε απάντηση – όχι αποτέλεσμα.

Και στον νέο κόσμο της αναζήτησης μέσω AI, η “απάντηση” είναι το πιο πολύτιμο σημείο προβολής που μπορεί να έχει ένα brand.

GEO vs SEO: Οι Βασικές Διαφορές που Πρέπει να Γνωρίζεις

Το SEO και το GEO έχουν έναν κοινό σκοπό: να αυξήσουν την προβολή του brand ή της ιστοσελίδας σου. Ωστόσο, αυτός ο σκοπός επιτυγχάνεται μέσω διαφορετικών μέσων, στόχων και μετρήσεων.

Για να κατανοήσεις τι αλλάζει και πού πρέπει να εστιάσεις τη στρατηγική σου, δες παρακάτω τη σύγκριση των δύο:

Αναλυτική Επεξήγηση

Στόχος

Το SEO στοχεύει να φέρει clicks στον ιστότοπό σου μέσω των SERPs.

Το GEO στοχεύει να παρουσιαστεί το περιεχόμενό σου ως μέρος της τελικής απάντησης του AI — ακόμη κι αν ο χρήστης δεν κάνει click πουθενά.

Σήματα Κατάταξης

Τα AI συστήματα αναζητούν καθαρά, οργανωμένα, τεκμηριωμένα δεδομένα. Αντί για backlinks, ενδιαφέρονται για:

Schema Markup

Λογική ροή και σαφήνεια

Επικαιρότητα

Επαληθεύσιμες πληροφορίες

Μετρήσεις

Το SEO μετρά clicks, impressions και rank tracking.

Το GEO μετρά:

Πόσο συχνά αναφέρεται το brand σου σε AI απαντήσεις

Αν υπάρχει referral traffic από AI platforms (π.χ. μέσω embedded sources του ChatGPT)

Πόσο εμφανές είναι το περιεχόμενό σου στους LLM crawlers

Περιεχόμενο

Το SEO εστιάζει στο keyword density και στη συνολική εμπειρία σελίδας.

Το GEO εστιάζει στην ικανότητα του περιεχομένου να “διαβάζεται” και να “χρησιμοποιείται” από ένα LLM.

Συμπληρωματικότητα, όχι ανταγωνισμός

Το SEO δεν πεθαίνει. Αλλάζει. Και το GEO έρχεται να το συμπληρώσει, όχι να το αντικαταστήσει.

Αν συνδυάσεις:

SEO για να συνεχίσεις να εμφανίζεσαι στη Google

GEO για να εμφανίζεσαι στις απαντήσεις των AI

… τότε έχεις κάθε πιθανό κανάλι προβολής καλυμμένο. Και αυτό σε τοποθετεί πολύ μπροστά από τον ανταγωνισμό!

Γιατί είναι Κρίσιμο το GEO για το Μέλλον της Οργανικής Προβολής;

Το Generative Engine Optimization (GEO) δεν είναι ένα ακόμη buzzword του ψηφιακού marketing. Αντιθέτως, αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της οργανικής προβολής στον νέο κόσμο της αναζήτησης που διαμορφώνεται από τα generative AI μοντέλα.

Από την αναζήτηση λέξεων-κλειδιών στη λήψη απαντήσεων

Η παραδοσιακή εμπειρία αναζήτησης βασιζόταν στη μηχανική πληκτρολόγηση keywords (π.χ. “καλύτερο ρολόι 2025”) και στο browsing μέσω συνδέσμων στα αποτελέσματα. Πλέον, οι χρήστες:

Απευθύνουν φυσικές, σύνθετες ερωτήσεις σε bots όπως το ChatGPT

Λαμβάνουν συνοπτικές, αναλυτικές απαντήσεις

Δεν χρειάζονται πλέον να “ψάξουν” – τους δίνονται οι λύσεις απευθείας

Αυτό μεταφέρει τη δύναμη από τις μηχανές αναζήτησης στους παρόχους απαντήσεων. Κι αν θέλετε το brand ή η επιχείρησή σου να βρίσκεται εκεί, πρέπει να καταλάβετε και να εφαρμόσετε GEO.

Η παρακμή του παραδοσιακού organic traffic

Διάφορες ανεξάρτητες μελέτες επιβεβαιώνουν το φαινόμενο:

Σύμφωνα με δεδομένα από μεγάλες SEO πλατφόρμες (Ahrefs, SEMrush, SimilarWeb), υπάρχει μείωση έως και 20-30% σε Google-driven οργανική επισκεψιμότητα μέσα στα τελευταία 12-18 μήνες.

Πολλές queries στις ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ δεν οδηγούν πλέον σε clicks (zero-click results), καθώς οι χρήστες ικανοποιούνται με τις απαντήσεις της AI SERP Preview.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό οργανικής επισκεψιμότητας χάνεται σε “σιωπηλά” conversions που γίνονται μέσα σε AI interfaces – χωρίς να φανούν ποτέ στα Google Analytics.

Το GEO προσφέρει νέες ροές επισκεψιμότητας και brand προβολής

Παρότι οι κλασικές μηχανές αναζήτησης δείχνουν πτώση, η χρήση των AI εργαλείων αυξάνεται ραγδαία:

Αυτό δημιουργεί μια νέα “οικονομία προβολής”, όπου τα brands που υιοθετούν GEO στρατηγικές βλέπουν:

Αύξηση έως και 800% στο referral traffic από AI bots (μέσω embedded source references)

Περισσότερες αναφορές σε conversational interfaces

Νέα κανάλια εξεύρεσης πελατών, πέρα από το Google Search

Το GEO ως στρατηγικό πλεονέκτημα για μικρότερα brands

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του GEO είναι ότι δεν βασίζεται σε links ή domain authority. Αντιθέτως, εστιάζει στην:

σαφήνεια

δομή

πληρότητα πληροφορίας

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μικρότερες επιχειρήσεις ή blogs μπορούν να εμφανιστούν σε AI απαντήσεις αν παρουσιάζουν το περιεχόμενό τους με τον “σωστό τρόπο”.

Συμπερασματικά

Το GEO δεν είναι προαιρετικό. Είναι πλέον στρατηγική επιβίωσης και ανάπτυξης στον νέο χάρτη αναζήτησης.

Όσοι το εφαρμόσουν πρώτοι:

Θα αποκτήσουν disproportionate visibility.

Θα αυξήσουν την αξιοπιστία τους στα μάτια των AI.

Θα εξασφαλίσουν μερίδιο προβολής στα interfaces του αύριο.

Πώς να Κάνεις GEO Optimisation: Πρακτικές Οδηγίες

Η επιτυχία στη Generative Engine Optimization (GEO) δεν εξαρτάται από την τύχη. Χρειάζεται συστηματική προσέγγιση, τεχνική ακρίβεια και στρατηγική κατανόηση του πώς “σκέφτονται” και “συνθέτουν απαντήσεις” τα generative AI συστήματα.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πλήρης οδηγός GEO βελτιστοποίησης, χωρισμένος σε δύο βασικές ενότητες:

Τεχνικές και περιεχόμενο που ισχύουν για όλες τις πλατφόρμες.

Εξειδικευμένες πρακτικές για κάθε μεγάλο AI assistant.

Γενικές βέλτιστες πρακτικές GEO για όλες τις πλατφόρμες

1. Χρήση δομημένων δεδομένων (Schema Markup)

Τα AI χρειάζονται clarity. Γι’ αυτό και το structured data (schema.org) παίζει καθοριστικό ρόλο.

Συνιστώμενα Schema types:

FAQPage – για ξεκάθαρες ερωταπαντήσεις

– για ξεκάθαρες ερωταπαντήσεις Product, Offer, AggregateRating – για προϊόντα

– για προϊόντα Review – για αξιολογήσεις

– για αξιολογήσεις Person, Organization, Article, Author – για άρθρα/αρθρογράφους

– για άρθρα/αρθρογράφους BreadcrumbList, WebPage, LocalBusiness – για βελτιωμένη κατανόηση δομής

Χρησιμοποίησε JSON-LD markup και έλεγξε το με το Schema Markup Validator.

2. Περιεχόμενο σε Q&A μορφή

Οι απαντήσεις των AI προτιμούν περιεχόμενο με σαφή ερώτηση και απάντηση, όπως:

Ερώτηση: Ποιο είναι τα καλύτερα παπούτσια για τρέξιμο το 2025;

Απάντηση: Το [X μοντέλο παπουτσιών] είναι το καλύτερο για το 2025, λόγω της ελαστικότητας, της διαπνοής και της σταθερής εφαρμογής…

📌 Χρησιμοποίησε αυτή τη μορφή:

Στα FAQ sections

Στα άρθρα σου

Ακόμη και στα product descriptions

3. Καθαρή, λογικά δομημένη σελίδα

Τα AI bots αξιολογούν:

Καθαρή ιεραρχία επικεφαλίδων (<h1> – <h2> – <h3> κοκ)

Παραγράφους με μικρό μήκος

Χρήση bullet points & αριθμημένων λιστών

Ευκρινή εσωτερική πλοήγηση (Internal linking)

4. Alt Texts & Βελτιστοποιημένες Εικόνες

Οι εικόνες με περιγραφικά alt attributes βοηθούν τα LLMs να “κατανοήσουν” το οπτικό περιεχόμενο.

Παράδειγμα κακού alt: image1.jpg

Παράδειγμα σωστού alt: Ρολόι ανδρικό αδιάβροχο με μαύρο δερμάτινο λουράκι

5. Πλήρη και ακριβή δεδομένα σε προϊόντα

Για e-commerce ιστοσελίδες, είναι κρίσιμο να περιλαμβάνονται:

SKU, GTIN, MPN

Τιμή, απόθεμα, παραλλαγές (μέγεθος, χρώμα, υλικό)

Κριτικές πελατών (με rating schema)

Όσα περισσότερα στοιχεία δίνεις, τόσο πιο πιθανό να προτιμηθείς από τα AI μοντέλα έναντι ενός πιο “ελλιπούς” ανταγωνιστή.

6. Ποιότητα περιεχομένου με αυθεντία και συνέπεια

Τα AI δεν μετρούν μόνο keywords. Αναγνωρίζουν:

Κείμενα γραμμένα από ειδικούς (με Author schema)

Περιεχόμενο που περιλαμβάνει αξιόπιστες εξωτερικές πηγές (outbound links)

Ανανεωμένο και επικαιροποιημένο περιεχόμενο

Σκέψου το GEO σαν δημιουργία “περιεχομένου έτοιμου προς παράθεση” (citation-ready content).

GEO tactics ανά πλατφόρμα

🔹 ChatGPT / OpenAI

Ανάλυση μέσω OAI-SearchBot: Φρόντισε το robots.txt να περιλαμβάνει:

User-agent: oai-search

Allow: /

Embed στο ChatGPT Plugin ή Merchant Feed (αν έχεις e-shop)

Content clarity: Αν το άρθρο σου είναι ασαφές, το ChatGPT δεν θα το “καταλάβει”, άρα ούτε θα το χρησιμοποιήσει

🔹 Google Gemini

Συνδυάζει παραδοσιακά SEO signals και AI απαντήσεις

Προϋπόθεση: Google Merchant Center και Google-validated structured data

Εστίαση: ταχύτητα σελίδας, προσβασιμότητα, mobile-first σχεδιασμός

🔹 Claude AI (Anthropic)

Προτιμά αξιόπιστες και εκπαιδευτικές πηγές

Φιλική δομή URL: domain.gr/topic-name/ (όχι /category/2024/topic-id?ref)

Ενίσχυσε το content με επιστημονικές/τεχνικές παραπομπές για να θεωρηθεί “trusted source”

🔹 Perplexity AI

Επιβραβεύει πρωτογενές, αυθεντικό περιεχόμενο

Υποστηρίζει πρόγραμμα καταχώρισης προϊόντων (Merchant Product Feed)

Ιδανικό για άρθρα που απαντούν σε μακροσκελείς, πολυδιάστατες ερωτήσεις

BONUS: Checklist GEO-ready σελίδας

GEO και Brand Authority: Η νέα Αυθεντία στην Εποχή των AI

Στην εποχή της αναζήτησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης, το ποιος είσαι και το πώς σε αντιλαμβάνονται τα AI μοντέλα είναι εξίσου σημαντικό με το τι λες.

Τα generative engines όπως το ChatGPT, το Gemini και το Claude, έχουν σχεδιαστεί να προτιμούν περιεχόμενο από αξιόπιστες, διασταυρωμένες και authoritative πηγές. Δεν αρκεί, πλέον, απλώς να έχεις περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Πρέπει να ανήκεις στις πηγές που εμπιστεύεται ένα AI για να τις ενσωματώσει στην απάντησή του.

Τι σημαίνει “Authority” για τα AI;

Σε αντίθεση με την Google, η οποία κατατάσσει σελίδες με βάση σήματα όπως backlinks και domain authority, τα generative AI μοντέλα:

Εξάγουν τη συνολική αυθεντία ενός site από το περιεχόμενο και τη δομή του

Χρησιμοποιούν συνδυαστικά:

Σαφήνεια και ορθότητα πληροφορίας Επικαιρότητα Συνδέσεις με άλλες αξιόπιστες πηγές Ενδείξεις αυθεντίας συγγραφέα (author expertise)

Δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε consistent brand mentions σε πολλαπλά σημεία

Συμπέρασμα: Αν το AI δεν σε “αναγνωρίζει” ως αυθεντία, απλώς δεν σε αναφέρει.

Πώς να ενισχύσεις το Authority του brand σου στα μάτια των AI

Ακολουθούν οι βασικές στρατηγικές για να χτίσεις “AI-level” αυθεντία:

1. Ενεργοποίησε Author Schema με βιογραφικό και διασταυρώσιμα στοιχεία

Χρησιμοποίησε Author και Person schema για κάθε συγγραφέα

Πρόσθεσε:

Ειδικότητα (π.χ. “Διατροφολόγος με M.Sc.”) Σύνδεσμο σε LinkedIn ή επαγγελματικό προφίλ Αναφορές σε επιστημονικά άρθρα, certifications, συνεντεύξεις

Τα LLMs “διαβάζουν” αυτά τα στοιχεία και τα αξιολογούν.

2. Πρόσθεσε outbound links σε αναγνωρισμένες πηγές

Σύνδεσε τα άρθρα σου με:

Πανεπιστημιακές μελέτες Εθνικούς οργανισμούς (π.χ. ΕΟΦ, ΕΦΕΤ) Διεθνείς φορείς (π.χ. WHO, OECD)

Ένα άρθρο με 2-3 citations από σοβαρές πηγές έχει πολλαπλάσια πιθανότητα να ενσωματωθεί σε AI απάντηση

3. Διατήρησε συνέπεια και ποιότητα σε όλα τα κανάλια

Η αυθεντία χτίζεται όταν:

Το brand name σου εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο παντού

Οι πληροφορίες σου είναι σταθερές, έγκυρες και μη αντιφατικές

Υπάρχει διαχρονικότητα και συνέπεια στον τρόπο που παρουσιάζεις θέματα

Τα AI μοντέλα συγκρίνουν τις πληροφορίες σου με δεδομένα από άλλες πηγές. Αν υπάρχει ασυμφωνία, μειώνεται η εμπιστοσύνη.

4. Δημιούργησε περιεχόμενο που αξίζει να “παρατεθεί”

Μην γράφεις για να “καταταγείς”. Γράψε για να γίνεις reference.

Χρησιμοποίησε:

Πίνακες, στατιστικά, έρευνες Deep-dives σε εξειδικευμένα θέματα Πληροφορία που δεν υπάρχει αλλού ή είναι δύσκολα προσβάσιμη

Ένα μοναδικό dataset, μια λεπτομερής σύγκριση ή ένα σπάνιο case study έχει πολύ μεγαλύτερη αξία στα μάτια της AI.

GEO Tip:

Η καλύτερη στρατηγική GEO είναι να χτίσεις περιεχόμενο που ένας άνθρωπος θα το έστελνε σε φίλο του – και μια AI θα το ενσωμάτωνε στην απάντησή της.

Συμπερασματικά:

Η αυθεντία στον κόσμο του GEO:

Δεν αγοράζεται.

Δεν επιβάλλεται.

Κερδίζεται με ποιοτικό, διασταυρωμένο και σωστά δομημένο περιεχόμενο.

Το επόμενο AI που θα απαντήσει σε μία ερώτηση στον τομέα σου… μπορεί να σε αναφέρει. Το ερώτημα είναι: είσαι έτοιμος να σου αποδοθεί αυτή η θέση;

Συχνά Λάθη & Παρανοήσεις στο GEO

Το Generative Engine Optimization (GEO) είναι ένας νέος, δυναμικός κλάδος που εξελίσσεται γρήγορα. Όπως συμβαίνει συχνά με καινοτόμες στρατηγικές, συνοδεύεται από παρερμηνείες, μύθους και τεχνικά λάθη, που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και τις πιο καλές προθέσεις σε αποτυχία.

Ας δούμε τα πιο κρίσιμα λάθη που πρέπει να αποφύγεις:

1. Αντιμετωπίζεις το GEO σαν κλασικό SEO

Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να εφαρμόσουν τεχνικές SEO στο πλαίσιο του GEO, χωρίς να προσαρμόσουν το περιεχόμενό τους για τις ιδιαιτερότητες των AI bots. Ωστόσο:

Η πυκνότητα λέξεων-κλειδιών δεν παίζει ρόλο στο GEO

Τα AI δεν “σκανάρουν” tags όπως τα meta keywords ή τα alt tags για ranking

Δεν υπάρχει “πρώτη σελίδα” – υπάρχει πρώτη απάντηση

Η λογική του GEO είναι “πώς να σε παραθέσει ένα AI”, όχι “πώς να σε κατατάξει η Google”.

2. Παραμελείς τη δομή και το format του περιεχομένου

Ακόμα και το καλύτερο άρθρο, αν δεν είναι δομημένο σωστά, δεν θα αναγνωριστεί από τα AI μοντέλα. Συχνά λάθη:

Μη χρήση headers με λογική ιεραρχία

Απουσία Q&A μορφής

Περιεχόμενο χωρίς bullets, tables ή παραπομπές

Αν ένα AI δεν μπορεί να εξάγει “νόημα” εύκολα από τη σελίδα σου, δεν θα τη χρησιμοποιήσει ποτέ.

3. Δεν έχεις επιτρέψει το crawling από AI bots

Αρκετοί ιστότοποι αποκλείουν τα AI bots χωρίς να το γνωρίζουν, μέσω του αρχείου robots.txt.

Παράδειγμα λάθους:

User-agent: *

Disallow: /

Σωστό για GEO:

User-agent: oai-search

Allow: /

User-agent: ClaudeBot

Allow: /

User-agent: PerplexityBot

Allow: /

Ένα μπλοκαρισμένο bot = μηδενική πιθανότητα να σε ενσωματώσει σε απάντηση.

4. Δεν δίνεις ολοκληρωμένες και “αυτοτελείς” απαντήσεις

Τα AI μοντέλα προτιμούν να ενσωματώνουν απαντήσεις που “στέκονται από μόνες τους”, χωρίς να χρειάζονται περαιτέρω επεξήγηση ή context.

Κακές πρακτικές:

“Δείτε περισσότερα στην αρχική μας σελίδα”

“Για πληροφορίες, καλέστε μας”

“Εξαρτάται από την περίπτωση…”

Σωστές πρακτικές:

Παροχή συγκεκριμένων, τεκμηριωμένων απαντήσεων

Χρήση παραδειγμάτων και σύντομων ορισμών

Παράθεση των στοιχείων που θα χρησιμοποιούσε ένα AI ως απόσπασμα

5. Απουσία αναφορών ή εξωτερικών πηγών

Η αυθεντία χτίζεται και μέσα από τις παραπομπές που κάνεις. Αν το περιεχόμενο σου δεν αναφέρεται σε αξιόπιστες πηγές, τότε:

Δεν μπορεί να διασταυρωθεί εύκολα

Χάνει πόντους εμπιστοσύνης

Είναι λιγότερο πιθανό να επιλεγεί από το LLM για inclusion

Όσο πιο “επιστημονικά” και τεκμηριωμένα παρουσιάζεις το περιεχόμενό σου, τόσο αυξάνεις τις πιθανότητες AI citation.

6. Απουσία συνεχούς ανανέωσης

Τα generative models προτιμούν επίκαιρο περιεχόμενο. Μια σελίδα που δεν έχει ανανεωθεί εδώ και χρόνια:

Δείχνει “νεκρή”

Δε θεωρείται αξιόπιστη για σύγχρονες απαντήσεις

Μπορεί να παρακαμφθεί ακόμη και αν είχε αναφορές στο παρελθόν

Η ανανέωση με φρέσκα δεδομένα και η συχνή επεξεργασία αποδεικνύουν ότι ο ιστότοπος σου παραμένει ενεργός και χρήσιμος.

Συμπέρασμα:

Η GEO στρατηγική δεν συγχωρεί λάθη ή “ημιτελείς” εφαρμογές. Είναι απαραίτητο να:

Αντιμετωπίζεις τα AI ως ξεχωριστό κανάλι προβολής.

Προσαρμόζεις το περιεχόμενό σου για να είναι συμβατό με τα μοντέλα.

Αποφεύγεις παρωχημένες SEO τακτικές που δεν έχουν θέση σε AI-driven αναζήτηση.

Αυτός που αποφεύγει τα λάθη… εμφανίζεται στις απαντήσεις!

SEO & GEO: Συνεργάζονται, δεν Ανταγωνίζονται

Καθώς ο κόσμος της ψηφιακής αναζήτησης εξελίσσεται, μια βασική παρανόηση που εμφανίζεται συχνά είναι η ιδέα ότι το Generative Engine Optimization (GEO) έρχεται να αντικαταστήσει το παραδοσιακό Search Engine Optimization (SEO).

Στην πραγματικότητα, όμως, τα δύο αυτά μοντέλα δεν βρίσκονται σε σύγκρουση, αλλά σε συνεργασία. Το ένα ενισχύει το άλλο – και όταν εφαρμόζονται σωστά, δημιουργούν πολλαπλά κανάλια ορατότητας για το brand ή την επιχείρηση σου.

SEO και GEO εξυπηρετούν διαφορετικά στάδια της αναζήτησης

Πότε δουλεύουν μαζί και γιατί πρέπει να εφαρμοστούν ταυτόχρονα

1. Για πλήρη κάλυψη όλων των “οθονών” αναζήτησης

Το SEO σε τοποθετεί στην πρώτη σελίδα της Google.

Το GEO σε τοποθετεί στην απάντηση του AI, που μπορεί να προηγείται ή να αντικαθιστά τη σελίδα Google.

Μαζί, σου εξασφαλίζουν παρουσία και στο SERP και στην AI απάντηση, ανεξαρτήτως της προτίμησης του χρήστη.

2. Για πολυκαναλική προβολή της ίδιας πληροφορίας

Ένα άρθρο που είναι:

καλά γραμμένο με βάση SEO αρχές (keywords, meta tags, UX), και

δομημένο με GEO πρακτικές (Q&A μορφή, schema, authority)

… έχει διπλή πιθανότητα να προβληθεί:

Και από τη Google

Και από ChatGPT, Claude, Perplexity ή Gemini

Το ίδιο περιεχόμενο δουλεύει “σε δύο μέτωπα” ταυτόχρονα.

3. Για αύξηση αξιοπιστίας στο μάτι των AI μοντέλων

Τα AI συχνά ελέγχουν πολλές πηγές πριν ενσωματώσουν μια απάντηση. Ένα SEO-friendly site που:

έχει backlinks από ισχυρές πηγές,

εμφανίζεται ψηλά στη Google,

έχει ενισχυμένο E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trust),

… είναι πολύ πιο πιθανό να παρατεθεί από ένα AI assistant σε μία απάντηση.

GEO βελτιώνει και το SEO (και αντίστροφα)

Η εφαρμογή GEO πρακτικών οδηγεί συχνά και σε έμμεση ενίσχυση SEO, επειδή:

Τα structured data βοηθούν τις σελίδες να εμφανίζονται σε rich results (π.χ. featured snippets, FAQ schema)

Το authority content αποκτά περισσότερα backlinks

Η παρουσία σε AI πλατφόρμες δημιουργεί referral traffic → χαμηλότερο bounce rate → καλύτερο ranking

Αντίστροφα, η καλή SEO ορατότητα ενισχύει την πιθανότητα να σε “μάθουν” και να σε αναφέρουν τα LLMs.

Η στρατηγική που κερδίζει: GEO + SEO

Αν θέλεις να είσαι παντού:

Στα οργανικά αποτελέσματα της Google

Στις απαντήσεις των ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity

Στις επιλογές των χρηστών, είτε αυτοί κάνουν click είτε απλώς “διαβάζουν” μια AI απάντηση

… τότε η μοναδική βιώσιμη στρατηγική είναι η ενοποίηση SEO & GEO.

Το SEO σε φέρνει στην πρώτη σελίδα. Το GEO σε τοποθετεί στην πρώτη απάντηση. Το brand σου αξίζει και τα δύο.

Το GEO δεν είναι Επιλογή – Είναι Ανάγκη

Η εποχή της αναζήτησης έχει αλλάξει. Οι μηχανές αναζήτησης δεν είναι πλέον ο μόνος δρόμος προς την πληροφόρηση – τα generative AI εργαλεία έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο, μετατρέποντας την αναζήτηση από λίστα συνδέσμων σε συνθετικές απαντήσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον:

Όποιος βασίζεται μόνο στο SEO, θα δει σταδιακή πτώση προβολής και επισκεψιμότητας.

Όποιος εφαρμόζει GEO στρατηγική, θα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα νέο, δυναμικό κανάλι προβολής.

Όποιος συνδυάζει SEO + GEO, θα κυριαρχήσει σε όλα τα επίπεδα της αναζήτησης: οργανική, AI, φωνητική, ερωταποκρίσεων.

Τι πρέπει να κάνεις από σήμερα:

Επανεξέτασε τη στρατηγική περιεχομένου σου με βάση τις αρχές του GEO. Ενσωμάτωσε structured data, schema markup και Q&A μορφές σε βασικές σελίδες. Επέτρεψε στα AI bots να σε ευρετηριάζουν (robots.txt). Δώσε αυθεντία στο περιεχόμενο σου: χρησιμοποίησε πηγές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Συνδύασε SEO + GEO, με στόχο το brand σου να εμφανίζεται και στα SERPs και στις AI απαντήσεις.

Το μέλλον δεν είναι μακριά – είναι ήδη εδώ

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πειραματισμός. Είναι πλέον καθημερινό σημείο πρόσβασης για εκατομμύρια ανθρώπους, είτε αναζητούν ένα προϊόν, είτε μια υπηρεσία, είτε μια απάντηση.

Το ερώτημα είναι:

Θα είσαι μέσα στις απαντήσεις; Ή απλώς θα ελπίζεις να σε βρουν στη Google;

Η επιλογή είναι δική σου – και το GEO είναι το εργαλείο που χρειάζεσαι για να βρεθείς ακριβώς εκεί που πρέπει: μπροστά στα μάτια του αυριανού πελάτη, πριν καν πατήσει “αναζήτηση.”