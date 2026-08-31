Τα backlinks είναι από τα παλαιότερα και πιο παρεξηγημένα θέματα του SEO. Για χρόνια παρουσιάζονταν σαν ένα απλό παιχνίδι αριθμών: όσο περισσότερα links έχει ένα site, τόσο ισχυρότερο γίνεται. Μετά ήρθαν τα DA, DR, toxicity scores, link velocity, PBNs, guest-post marketplaces και δεκάδες νέες συντομογραφίες. Η πραγματικότητα είναι πιο απλή και ταυτόχρονα πιο δύσκολη: ένα backlink έχει αξία όταν υπάρχει πραγματικός λόγος να υπάρχει. Όταν μια σχετική, αξιόπιστη σελίδα παραπέμπει στο δικό σου περιεχόμενο επειδή το θεωρεί χρήσιμο για τον αναγνώστη της, το link μπορεί να βοηθήσει τη Google να καταλάβει καλύτερα τη συνάφεια και τη σημασία της σελίδας, να τη βρει ευκολότερα και να της μεταφέρει πραγματικό referral traffic. Ο πιο χρήσιμος κανόνας: Μην ξεκινάς από την ερώτηση «πόσο DA έχει το site;». Ξεκίνα από το «γιατί θα έπρεπε ένας πραγματικός αναγνώστης αυτής της σελίδας να πατήσει αυτό το link;».

01 Τι Είναι Backlink Backlink είναι ένας σύνδεσμος από μία σελίδα άλλου website προς μία σελίδα του δικού σου website. Ονομάζεται επίσης inbound link ή incoming link. Αν ένα ελληνικό οικονομικό portal δημοσιεύσει άρθρο για φορολογικές αλλαγές και παραπέμψει στον οδηγό ενός λογιστικού γραφείου ως πρόσθετη πηγή, το λογιστικό γραφείο αποκτά backlink από το portal. Όρος Τι σημαίνει Backlink / inbound link Link από εξωτερικό website προς το δικό σου. External / outbound link Link από το δικό σου website προς άλλο domain. Internal link Link από μία σελίδα του site σου προς άλλη σελίδα του ίδιου site. Referring domain Το μοναδικό domain από το οποίο προέρχεται ένα ή περισσότερα backlinks. Referring page Η συγκεκριμένη σελίδα που περιέχει το backlink. Target / destination page Η δική σου σελίδα στην οποία καταλήγει το backlink. Anchor text Το ορατό κείμενο πάνω στο οποίο υπάρχει το link.

02 Γιατί τα Backlinks Εξακολουθούν να Έχουν Σημασία στο SEO Η Google αναφέρει επίσημα ότι χρησιμοποιεί links ως signal για να αξιολογεί τη συνάφεια σελίδων και για να ανακαλύπτει νέες σελίδες προς crawling. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένας δημόσιος τύπος «1 backlink = Χ ranking points». Τα links λειτουργούν μέσα σε πολύ πιο σύνθετα ranking systems. Αν θέλεις μια πλήρη εικόνα του πώς λειτουργεί το SEO ως σύνολο, δες τον αναλυτικό οδηγό. Στην πράξη, ένα καλό backlink μπορεί να προσφέρει τέσσερις διαφορετικές αξίες: SEO signal: δίνει context γύρω από τη σελίδα και τη σχέση της με άλλες πηγές του web.

δίνει context γύρω από τη σελίδα και τη σχέση της με άλλες πηγές του web. Discovery: βοηθά crawlers και χρήστες να ανακαλύψουν μία σελίδα.

βοηθά crawlers και χρήστες να ανακαλύψουν μία σελίδα. Referral traffic: μπορεί να φέρει επισκέπτες ανεξάρτητα από τη Google.

μπορεί να φέρει επισκέπτες ανεξάρτητα από τη Google. Brand / reputation value: μία editorial αναφορά σε αξιόπιστη πηγή μπορεί να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα και την αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία. Το λάθος είναι να μεταφράζουμε όλα τα παραπάνω σε έναν μοναδικό αριθμό «authority». Η αξία ενός link είναι contextual και δεν αποτυπώνεται πλήρως από κανένα SEO metric.

03 Backlinks, PageRank και το Μύθο του «Link Juice» Ο αρχικός PageRank βασίστηκε στη δομή των links του web. Η ιδέα ότι ένας σύνδεσμος μπορεί να μεταφέρει αξία προς μια άλλη σελίδα είναι λοιπόν πραγματική. Ο όρος «link juice», όμως, είναι ανεπίσημη SEO αργκό και συχνά οδηγεί σε υπεραπλουστεύσεις. Δεν γνωρίζουμε πόση βαρύτητα δίνει η Google σε κάθε link, ποια signals χρησιμοποιούνται ακριβώς ή πώς αυτά συνδυάζονται με content quality, relevance, user context, spam systems και εκατοντάδες άλλα στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, στρατηγικές τύπου «αγόρασε 10 links DR 50+ και θα ανέβεις» δεν έχουν σοβαρή βάση.

04 Followed, Nofollow, Sponsored και UGC Links Δεν υπάρχει επίσημο HTML attribute rel="dofollow". Ένα κανονικό crawlable link χωρίς ειδικό rel qualification είναι απλώς ένα regular link. Τύπος Πότε χρησιμοποιείται Τι πρέπει να θυμάσαι Regular link Editorial link χωρίς ειδική σχέση που χρειάζεται qualification. Δεν χρειάζεται rel attribute. rel="sponsored" Διαφημίσεις, paid placements, sponsorships και paid link relationships. Η Google προτιμά το sponsored για πληρωμένα links. rel="ugc" Links μέσα σε user-generated content όπως comments ή forum posts. Δηλώνει ότι το link προέρχεται από UGC. rel="nofollow" Όταν τα άλλα values δεν ταιριάζουν και δεν θέλεις η Google να συσχετίσει το site σου με τον προορισμό. Δεν είναι εργαλείο για να σχεδιάζεις τεχνητά το PageRank του site σου. Practical point: Μην απορρίπτεις ένα nofollow link μόνο επειδή «δεν περνά SEO αξία». Ένα πραγματικό editorial mention μπορεί να φέρει referral traffic, brand exposure, citations και νέες ευκαιρίες - ακόμη και όταν το link είναι qualified.

05 Τι Κάνει ένα Backlink Πραγματικά Ποιοτικό; Δεν υπάρχει μία δημόσια checklist της Google που βαθμολογεί links. Υπάρχει όμως ένας πολύ πιο χρήσιμος τρόπος σκέψης από το να κοιτάς μόνο DA ή DR. Κριτήριο Τι εξετάζεις Topical relevance Είναι η referring page και το website θεματικά σχετικά με εσένα ή το συγκεκριμένο θέμα; Editorial reason Υπάρχει πραγματικός λόγος αναφοράς ή το link φαίνεται να μπήκε επειδή πληρώθηκε/ανταλλάχθηκε; Page context Το link βρίσκεται μέσα σε ουσιαστικό περιεχόμενο που δίνει context στον αναγνώστη; Audience Έχει η πηγή πραγματικούς αναγνώστες, χρήστες ή κοινότητα; Visibility / traffic Η referring page έχει πιθανότητα να διαβαστεί και να στείλει referral traffic; Destination fit Καταλήγει το link στη σωστή σελίδα και όχι μηχανικά στην homepage; Anchor + surrounding text Περιγράφουν φυσικά το target χωρίς keyword stuffing; Link qualification Αν υπάρχει paid/UGC σχέση, έχει χρησιμοποιηθεί σωστό rel attribute; Site quality Το site έχει πραγματική θεματολογία και editorial standards ή είναι link-selling shell; Uniqueness Είναι μια νέα χρήσιμη πηγή/σχέση ή το 50ό sitewide link από το ίδιο domain;

06 Domain Authority, DR και Authority Score: Χρήσιμα Metrics, Όχι Google Scores Το Domain Authority (Moz), το Domain Rating (Ahrefs) και το Authority Score (Semrush) είναι third-party metrics. Μπορούν να είναι χρήσιμα για γρήγορη σύγκριση και prospecting, αλλά δεν χρησιμοποιούνται από τη Google ως ranking metrics. Το πρόβλημα αρχίζει όταν ένα metric μετατρέπεται σε KPI της καμπάνιας. Ένα DR 70 domain μπορεί να έχει χιλιάδες unrelated outbound links, μηδενική θεματική σχέση με εσένα ή ένα paid-content section που κανείς δεν διαβάζει. Ένα μικρό specialist publication με πολύ χαμηλότερο DR μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη editorial και εμπορική αξία. Metric Καλή χρήση Κακή χρήση DA / DR / Authority Score Pre-filtering και relative comparison. Απόφαση αγοράς link μόνο επειδή το score είναι υψηλό. Organic traffic estimate Ένδειξη ότι το site/page έχει πραγματική search visibility. Απόρριψη κάθε niche site επειδή έχει μικρό volume. Referring domains Κατανόηση diversity και link profile. Στόχος «χρειάζομαι Χ νέα domains κάθε μήνα» χωρίς context. Spam / toxicity score Trigger για manual review. Αυτόματο disavow όλων των links πάνω από ένα threshold.

07 Anchor Text: Context, Όχι Ποσοστώσεις Η Google συνιστά descriptive, concise και relevant anchor text και προειδοποιεί να μη γεμίζεις τα links με keywords. Εξίσου σημαντικές είναι οι λέξεις γύρω από το link, επειδή δημιουργούν context. Στο φυσικό web θα συναντήσεις branded anchors, URL anchors, partial-match phrases, descriptive phrases και generic anchors. Δεν υπάρχει επίσημη «σωστή αναλογία» 60/20/10/10. Αν ελέγχεις υπερβολικά το anchor text των backlinks σου, αυτό από μόνο του είναι ένδειξη ότι η διαδικασία ίσως δεν είναι τόσο editorial όσο θα έπρεπε. Παράδειγμα Αξιολόγηση «DigitalBang» Φυσικό branded anchor «οδηγός για search intent» Descriptive/contextual anchor «digitalbang.gr/backlinks/» Natural URL anchor «backlinks backlinks αγορά backlinks φθηνά» Keyword-stuffed και αφύσικο

08 Link Building, Link Earning και Digital PR Οι όροι συχνά χρησιμοποιούνται σαν συνώνυμα, αλλά βοηθά να τους ξεχωρίζουμε. Προσέγγιση Τι σημαίνει Link earning Δημιουργείς κάτι τόσο χρήσιμο, πρωτότυπο ή αξιοσημείωτο ώστε άλλοι να επιλέγουν να το αναφέρουν. Link building Εντοπίζεις relevant opportunities και προωθείς ενεργά assets, resources ή συνεργασίες ώστε να κερδίσεις editorial links. Digital PR Δημιουργείς newsworthy stories, data, expert commentary ή research που μπορούν να κερδίσουν media coverage, mentions και links. Link buying Πληρώνεις για placement/link. Αν είναι διαφήμιση/paid placement πρέπει να qualified appropriately και δεν πρέπει να αγοράζεται για ranking manipulation. Μία σοβαρή authority strategy συνήθως χρησιμοποιεί συνδυασμό των πρώτων τριών. Το ζητούμενο δεν είναι να «κατασκευάσεις» όσο περισσότερα links γίνεται, αλλά να δημιουργήσεις λόγους για τους οποίους relevant sites θέλουν να σε αναφέρουν. Αν χρειάζεσαι επαγγελματική υποστήριξη σε αυτό ακριβώς το επίπεδο στρατηγικής, δες τις υπηρεσίες SEO που προσφέρω.

09 Linkable Assets: Τι Περιεχόμενο Κερδίζει Συνδέσμους Το generic blog content σπάνια κερδίζει πολλά backlinks από μόνο του. Οι πιο linkable σελίδες συνήθως προσφέρουν κάτι που άλλοι publishers χρειάζονται ως reference. πρωτότυπα datasets και έρευνες

industry benchmarks και annual reports

στατιστικές σελίδες με σωστές πηγές

δωρεάν calculators και εργαλεία

templates, checklists και downloadable resources

maps, indexes και directories με πραγματική χρησιμότητα

detailed technical guides που λύνουν δύσκολο πρόβλημα

original experiments / case studies

expert commentary πάνω σε επίκαιρη αλλαγή

visualisations που εξηγούν δεδομένα καλύτερα από το πρωτογενές source Το asset είναι μόνο η μισή δουλειά. Αν κανείς δεν γνωρίζει ότι υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος να περιμένεις links. Distribution, outreach και relationships παραμένουν κρίσιμα. Αν θέλεις να δεις πώς παράγεται τέτοιο πρωτότυπο περιεχόμενο σε scale, δες τον οδηγό για το AI Content Creation.

10 Πρακτικές White-Hat Link Acquisition Οι παρακάτω μέθοδοι μπορούν να λειτουργήσουν όταν χρησιμοποιούνται για πραγματική editorial αξία και όχι ως μηχανισμός ανταλλαγής PageRank. 10.1 Data-led Digital PR Χρησιμοποίησε proprietary ή public data για να δημιουργήσεις ιστορία που ενδιαφέρει media και industry publications. Το asset πρέπει να είναι citeable και η ιστορία newsworthy - όχι ένα press release που υπάρχει μόνο για να περιέχει anchor text. 10.2 Expert Commentary Δημοσιογράφοι, trade publications και bloggers χρειάζονται συχνά expert context. Η παροχή ουσιαστικής, συγκεκριμένης απάντησης μπορεί να οδηγήσει σε editorial mention και link. 10.3 Unlinked Brand Mention Reclamation Αν ένα site αναφέρει ήδη το brand, τα δεδομένα ή το εργαλείο σου χωρίς link, μπορείς να ζητήσεις ευγενικά να προστεθεί link προς την σχετική πηγή όταν αυτό βοηθά τον αναγνώστη. 10.4 Broken Link Building Εντόπισε broken outbound links σε relevant resources και πρότεινε δικό σου asset μόνο όταν αποτελεί πραγματική αντικατάσταση. Το «βρήκα broken link, βάλε το δικό μου άσχετο άρθρο» έχει ελάχιστη πιθανότητα επιτυχίας. 10.5 Resource Pages και Industry Lists Associations, universities, professional bodies, councils, suppliers και specialist sites διατηρούν συχνά useful-resource pages. Αν έχεις πραγματικό resource που ανήκει εκεί, η προσέγγιση είναι φυσική. 10.6 Partners, Suppliers και Customers Case studies, supplier directories, partner pages και joint projects μπορούν να δημιουργήσουν legit editorial links όταν αντικατοπτρίζουν πραγματική επιχειρηματική σχέση. 10.7 Local Links Για local businesses, τοπικά media, επιμελητήρια, associations, events, charities και community initiatives μπορούν να είναι πολύ πιο relevant από generic international directories. Τα local citations, όμως, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με editorial backlinks - για το ευρύτερο local framework δες τον οδηγό Local SEO. 10.8 Guest Contributions Ένα expert article σε relevant publication μπορεί να έχει πραγματική αξία αν το site έχει audience, editorial standards και το περιεχόμενο γράφεται για τους αναγνώστες. Large-scale guest-post campaigns με optimized anchors ή paid placements που περνούν ranking credit βρίσκονται σε διαφορετική κατηγορία και μπορούν να παραβιάζουν τις spam policies.

11 Πώς Κάνεις Link Prospecting χωρίς να Κυνηγάς Lists από Sites Το prospecting ξεκινά από το asset και το audience, όχι από μία λίστα «100 sites που δέχονται guest posts». Ορίζεις ποια σελίδα αξίζει links και γιατί.

Καταγράφεις ποιοι τύποι publishers ή organisations έχουν λόγο να ενδιαφερθούν.

Βρίσκεις competing / similar assets και εξετάζεις ποιοι τα έχουν αναφέρει.

Αξιολογείς κάθε prospect για relevance, quality, audience, editorial fit και link policy.

Βρίσκεις τον σωστό άνθρωπο - editor, journalist, content lead, association manager ή partner.

Στέλνεις outreach που εξηγεί γιατί το asset είναι χρήσιμο για το δικό τους audience.

Μετράς replies, placements, referral traffic και business impact - όχι μόνο DR. Outreach test: Αν το outreach email θα μπορούσε να σταλεί αυτούσιο σε 500 διαφορετικά sites, μάλλον δεν έχεις κάνει πραγματικό prospecting.

12 Backlink Gap Analysis: Τι Μπορείς να Μάθεις από τους Ανταγωνιστές Η backlink ανάλυση ανταγωνιστών δεν είναι «βρες όλα τα links τους και αντέγραψέ τα». Ο πιο χρήσιμος στόχος είναι να καταλάβεις γιατί συγκεκριμένες σελίδες τους κερδίζουν αναφορές. Ποια assets έχουν τα περισσότερα referring domains;

Ποια publications τους αναφέρουν επανειλημμένα;

Κερδίζουν links από media, associations, partners, directories ή guest posts;

Ποιες content formats λειτουργούν - data, tools, guides, research, news;

Ποιες σελίδες τους έχουν links αλλά δεν είναι πια ενημερωμένες;

Υπάρχουν sources που συνδέονται με 2-3 ανταγωνιστές αλλά όχι με εσένα; Αυτό μετατρέπει το backlink gap από shopping list σε content/PR intelligence.

13 Ποιες Link-Building Πρακτικές Παραβιάζουν ή Πλησιάζουν τις Spam Policies Η Google δεν απαγορεύει τις συνεργασίες, τις χορηγίες ή τα guest articles. Απαγορεύει πρακτικές που δημιουργούν links κυρίως για να χειραγωγήσουν rankings όταν αυτά τα links περνούν ranking credit. Πρακτική Risk / σωστή αντιμετώπιση Αγορά link για SEO Παραβιάζει link-spam policy όταν αγοράζεται για ranking credit. Paid placements πρέπει να qualified με sponsored/nofollow. Product / service exchange για link Αν το αντάλλαγμα δίνεται για link που περνά ranking credit, εμπίπτει στην paid-link λογική. Excessive reciprocal linking Η Google αναφέρει ρητά τις excessive exchanges ως link spam. Automated link creation Programs/services που δημιουργούν links για ranking είναι link spam. Large-scale guest-post anchors Optimized anchor text σε articles/guest posts/press releases μπορεί να θεωρηθεί manipulative. PBN / link network Σχεδιασμένο πρωτίστως για χειραγώγηση rankings - υψηλό ρίσκο. Sitewide footer/template links Μπορούν να είναι φυσικά σε ορισμένες σχέσεις, αλλά keyword-rich paid/template links είναι κλασικό spam pattern. Paid advertorial Επιτρέπεται ως advertising/content relationship όταν το link qualified σωστά και δεν χρησιμοποιείται για ranking manipulation.

14 Site Reputation Abuse και το «Νοίκιασμα Authority» Η Google έχει ξεχωριστή site reputation policy για περιπτώσεις όπου third-party content δημοσιεύεται σε ισχυρό host κυρίως για να εκμεταλλευτεί τα ranking signals του host. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για το σύγχρονο ecosystem των paid content placements. Δεν σημαίνει ότι κάθε sponsored article ή contributor column είναι spam. Η ίδια η Google δίνει παραδείγματα legitimate editorial, advertorial και native-advertising content. Το πρόβλημα είναι η κατάχρηση της reputation ενός domain για να rankάρει third-party content καλύτερα από όσο θα μπορούσε από μόνο του.

15 Τα «Toxic Backlinks» και το Disavow Tool Πολλά SEO tools βαθμολογούν links ως toxic, suspicious ή spammy. Αυτές οι βαθμολογίες μπορούν να σε βοηθήσουν να εντοπίσεις patterns που αξίζουν έλεγχο - δεν είναι Google penalties. Η Google λέει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να αξιολογήσει ποια links να εμπιστευτεί και ότι τα περισσότερα sites δεν χρειάζονται το Disavow tool. Το disavow έχει νόημα κυρίως όταν ισχύουν και τα δύο: υπάρχει σημαντικός αριθμός spammy, artificial ή low-quality links που εσύ ή κάποιος SEO δημιούργησε / απέκτησε, και

τα links έχουν προκαλέσει ή είναι πιθανό να προκαλέσουν manual action για unnatural links. Disavow warning: Μην ανεβάζεις μαζικά disavow files επειδή ένα tool έδειξε υψηλό toxicity score. Η ίδια η Google προειδοποιεί ότι λάθος χρήση του εργαλείου μπορεί να βλάψει την απόδοση του site.

16 Negative SEO: Μπορεί Κάποιος να σε Βλάψει με Spam Links; Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει links προς οποιοδήποτε site. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η Google προσπαθεί να αγνοεί links που φαίνονται manipulative ή χαμηλής αξίας αντί να τιμωρεί αυτομάτως τον target. Αν ξαφνικά δεις εκατοντάδες άσχετα links από spam domains που δεν δημιούργησες, δεν χρειάζεται αυτόματα πανικός ή disavow. Έλεγξε Search Console για manual actions, παρακολούθησε την κατάσταση και εστίασε ιδιαίτερα σε links που συνδέονται με προηγούμενες δικές σου link schemes.

17 Link Velocity: Υπάρχει «Ασφαλής» Αριθμός Νέων Backlinks ανά Μήνα; Όχι ως universal κανόνας. Ένα νέο research report μπορεί να κερδίσει 100 links σε λίγες ημέρες. Ένα μικρό local business μπορεί να αποκτήσει 2-3 relevant links σε έναν μήνα και να είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η ταχύτητα από μόνη της δεν είναι χρήσιμο KPI. Αυτό που έχει σημασία είναι το pattern: από πού έρχονται τα links, γιατί δημιουργήθηκαν, ποια anchors χρησιμοποιούν, αν είναι paid/automated και αν αντικατοπτρίζουν πραγματική δημοσιότητα ή τεχνητή παραγωγή.

18 Backlinks και AI Search / LLM Visibility Η αγορά πλέον συνδέει όλο και περισσότερο backlinks, brand mentions και AI visibility. Είναι λογικό οι αξιόπιστες αναφορές στο web να βοηθούν συστήματα να ανακαλύπτουν και να διασταυρώνουν πληροφορίες, αλλά δεν υπάρχει δημόσιος universal τύπος «περισσότερα backlinks = περισσότερες AI citations». Για Google AI Search, τα ίδια βασικά Search systems και quality signals παραμένουν relevant. Σε ανεξάρτητα AI systems, citations, mentions, third-party coverage και source accessibility μπορούν να έχουν σημασία, αλλά η στρατηγική δεν πρέπει να περιορίζεται σε link metrics. Αν θέλεις να δουλέψεις το θέμα ολοκληρωμένα, δες τον ξεχωριστό οδηγό GEO του DigitalBang για visibility σε generative engines.

19 Πώς Μετράς μία Link-Building Καμπάνια Τα νέα backlinks είναι activity metric, όχι τελικός business KPI. Το measurement πρέπει να συνδέει την καμπάνια με visibility, traffic και outcomes - ως ένα κομμάτι του ευρύτερου συστήματος SEO marketing, όχι ως αυτοσκοπός. Metric Τι σου λέει New referring domains Αν διευρύνεται πραγματικά το external footprint. Links to target pages Αν ενισχύονται οι σελίδες που έχουν στρατηγική αξία. Relevance / quality review Αν τα placements έχουν πραγματικό topical/editorial fit. Referral traffic Αν τα links στέλνουν χρήστες και όχι μόνο crawler signals. Rankings / organic visibility Αν target topics βελτιώνονται - με την επιφύλαξη ότι SEO έχει πολλούς παράγοντες. Organic conversions / revenue Αν η συνολική οργανική ανάπτυξη παράγει business value. Brand mentions / media coverage Αν η καμπάνια δημιουργεί reputation πέρα από links. Lost links Αν valuable links χάνονται από content changes, redirects ή site closures. Απέφυγε να παρουσιάζεις «average DR acquired» ή «number of links» ως απόδειξη επιτυχίας από μόνα τους. Μπορεί να είναι χρήσιμα operational metrics, αλλά δεν αποδεικνύουν business impact.

20 Πώς Ελέγχεις τα Backlinks του Site σου Το Google Search Console διαθέτει Links report με top linking sites, top linked pages και anchor data. Είναι η πρώτη δωρεάν πηγή που πρέπει να ελέγξεις. Για πιο βαθιά prospecting και competitor analysis, εργαλεία όπως Ahrefs, Semrush και Moz διατηρούν δικά τους link indexes και metrics. Οι βάσεις τους δεν είναι ίδιες και κανένα tool δεν βλέπει ολόκληρο το web, γι' αυτό χρησιμοποίησέ τα δεδομένα συγκριτικά και όχι ως απόλυτη αλήθεια. new / lost backlinks

referring domains

anchors

target pages

followed vs qualified links

estimated traffic / visibility του referring site

competitor backlink gaps

broken backlinks προς 404 URLs που χρειάζονται redirect ή recovery

21 Backlink Audit: Τι Πρέπει να Ελέγξεις 8 ερωτήσεις για κάθε backlink audit Ποιες σελίδες σου έχουν τα περισσότερα meaningful referring domains;

Ποιες σελίδες σου έχουν τα περισσότερα meaningful referring domains; Υπάρχουν σημαντικές σελίδες χωρίς καθόλου external authority;

Υπάρχουν σημαντικές σελίδες χωρίς καθόλου external authority; Τα strongest links πηγαίνουν στην homepage ή και σε commercial/content pages;

Τα strongest links πηγαίνουν στην homepage ή και σε commercial/content pages; Υπάρχουν broken backlinks προς παλιά URLs;

Υπάρχουν broken backlinks προς παλιά URLs; Υπάρχουν unnatural patterns που προέρχονται από δική σου παλιά link-building δραστηριότητα;

Υπάρχουν unnatural patterns που προέρχονται από δική σου παλιά link-building δραστηριότητα; Πόσο diversified είναι το profile ανά τύπο source - media, industry, partners, local, resources;

Πόσο diversified είναι το profile ανά τύπο source - media, industry, partners, local, resources; Υπάρχουν valuable unlinked brand mentions;

Υπάρχουν valuable unlinked brand mentions; Ποια competitor assets κερδίζουν links που εσύ δεν έχεις λόγο ακόμη να κερδίσεις;

22 Backlink Strategy για Μικρή / Τοπική Επιχείρηση Μία μικρή επιχείρηση δεν χρειάζεται να μιμηθεί το link profile μιας national publisher. Χρειάζεται links που έχουν νόημα για την αγορά της. επαγγελματικοί σύλλογοι και κλαδικοί οργανισμοί

προμηθευτές και manufacturers

local news / community media

sponsorships ή events που έχουν πραγματική τοπική σύνδεση

case studies με partners / customers

industry directories με editorial ή verification standards

helpful local resources που μπορούν να αναφέρουν councils, charities ή community sites

local PR γύρω από data, hiring, expansion, events ή community initiatives Ένα relevant local link που μπορεί να δει ο πραγματικός σου πελάτης συχνά έχει μεγαλύτερη πρακτική αξία από ένα random international guest-post domain με υψηλό DR. Για το πλήρες τοπικό πλαίσιο δες τον οδηγό Local SEO.

23 90-Day Backlink & Authority Framework Περίοδος Στόχος Ενέργειες Ημέρες 1-15 Audit & baseline Search Console / tool export, target pages, competitor gaps, broken links, risky legacy patterns. Ημέρες 16-30 Asset selection Επιλογή 1-2 linkable assets ή δημιουργία νέου data/resource asset. Δημιουργία prospect categories. Ημέρες 31-60 Promotion & outreach Digital PR, relevant outreach, partner/resource opportunities, unlinked mentions, expert commentary. Ημέρες 61-90 Learn & scale Αξιολόγηση reply/placement quality, referral traffic, target-page movement, lost links και δεύτερο outreach wave. Success definition: Ο στόχος του 90-day framework δεν είναι «20 backlinks». Είναι να δημιουργήσεις repeatable process που παράγει relevant editorial mentions και links προς τις σελίδες που έχουν πραγματική στρατηγική αξία.

Πριν χτίσεις backlinks, θυμήσου να Δημιουργήσεις assets που αξίζουν αναφοράς, όχι generic blog content.

Δημιουργήσεις assets που αξίζουν αναφοράς, όχι generic blog content. Χτίσεις σχέσεις με publishers, συνεργάτες, κλαδικούς φορείς και media που έχουν πραγματική σχέση με το κοινό σου.

Χτίσεις σχέσεις με publishers, συνεργάτες, κλαδικούς φορείς και media που έχουν πραγματική σχέση με το κοινό σου. Αξιολογήσεις κάθε opportunity με βάση relevance, editorial logic, audience, context και business value.

Αξιολογήσεις κάθε opportunity με βάση relevance, editorial logic, audience, context και business value. Μετρήσεις τι αλλάζει στις target pages σου, όχι μόνο τι γράφει το backlink counter.

Τι να θυμάστε Μην αγοράζεις metrics.

Μην κυνηγάς συγκεκριμένα anchor ratios.

Μην πανικοβάλλεσαι με κάθε spam link.

Μην θεωρείς ότι ένα guest post είναι καλό επειδή έχει DR 60.