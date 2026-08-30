Google AI Overviews & AI Mode: Τι Είναι και Πώς Αλλάζουν το SEO

Η Google δεν είναι πλέον απλώς μια λίστα από δέκα μπλε links. Για ολοένα περισσότερες αναζητήσεις μπορεί να συνθέσει η ίδια μια απάντηση, να προτείνει πηγές, να επιτρέψει follow-up ερωτήσεις και να μετατρέψει μία απλή αναζήτηση σε ολόκληρη διαδικασία διερεύνησης. Τα δύο βασικά κομμάτια αυτής της αλλαγής είναι τα Google AI Overviews και το AI Mode. Για το SEO, όμως, το σημαντικότερο δεν είναι ότι η Google «έβαλε AI στα αποτελέσματα». Το σημαντικό είναι ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ο χρήστης καταναλώνει πληροφορία, συγκρίνει επιλογές και αποφασίζει αν αξίζει να κάνει click. Αυτό επηρεάζει CTR, content strategy, keyword research, reporting και τελικά τον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε την οργανική ορατότητα. Σε μία πρόταση: τα AI Overviews δίνουν μια AI-generated σύνοψη μέσα στα κλασικά αποτελέσματα, ενώ το AI Mode είναι ένα βαθύτερο conversational περιβάλλον αναζήτησης για σύνθετες ερωτήσεις, συγκρίσεις και follow-ups. Και τα δύο εξακολουθούν να στηρίζονται στον Search index και στα βασικά συστήματα κατάταξης της Google.

01 Τι είναι τα Google AI Overviews Τα Google AI Overviews είναι απαντήσεις που δημιουργεί η generative AI της Google και εμφανίζονται μέσα στη σελίδα αποτελεσμάτων όταν τα συστήματά της θεωρούν ότι μια συνοπτική σύνθεση θα προσφέρει επιπλέον αξία σε σχέση με την κλασική Search εμπειρία. Συνήθως συνοδεύονται από links προς websites που υποστηρίζουν ή επεκτείνουν τις πληροφορίες της απάντησης. Δεν εμφανίζονται σε κάθε query και δεν αντικαθιστούν πλήρως τα οργανικά αποτελέσματα. Είναι ένα επιπλέον layer πάνω στο Search: η Google μπορεί να απαντήσει γρήγορα στο βασικό ερώτημα και ταυτόχρονα να δώσει στον χρήστη πηγές για να εμβαθύνει. Ορολογία: τα AI Overviews ξεκίνησαν ως Search Generative Experience (SGE), πειραματική λειτουργία της Google. Το SGE είναι πλέον legacy ονομασία. Σήμερα, όταν μιλάμε για την κανονική AI-generated σύνοψη μέσα στα αποτελέσματα, ο σωστός όρος είναι AI Overview.

02 Τι είναι το AI Mode Το AI Mode είναι η πιο ολοκληρωμένη AI Search εμπειρία της Google. Αντί για μία μόνο σύνοψη στην κορυφή του SERP, επιτρέπει στον χρήστη να κάνει πολύ πιο σύνθετες ερωτήσεις, να ζητά συγκρίσεις, να συνεχίζει με follow-up prompts και να εξερευνά ένα θέμα με conversational τρόπο. Η Google παρουσίασε το AI Mode ως ιδιαίτερα χρήσιμο όταν μια ερώτηση χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση, reasoning ή σύνθεση πολλών παραμέτρων. Στην Ελλάδα η λειτουργία άρχισε να διατίθεται επίσημα τον Οκτώβριο του 2025, μαζί με την ελληνική γλώσσα. Χαρακτηριστικό Κλασική Google Search AI Overview AI Mode Κύρια εμπειρία Λίστα αποτελεσμάτων και SERP features AI σύνοψη μέσα στο κλασικό SERP Conversational AI Search περιβάλλον Κατάλληλο για Άμεσες και ευρείες αναζητήσεις Queries όπου μια σύνθεση προσθέτει αξία Σύνθετες ερωτήσεις, comparisons, exploration Follow-up ερωτήσεις Όχι ως βασικό interaction Μπορεί να προσφέρονται Βασικό μέρος της εμπειρίας Πηγές / links Organic results, ads, features Supporting web links Supporting links σε πολλαπλά σημεία της απάντησης Search index Ναι Ναι Ναι - με additional AI retrieval / fan-out techniques

03 Πώς λειτουργούν πραγματικά τα AI Overviews και το AI Mode Η πιο χρήσιμη διευκρίνιση για ένα website είναι ότι τα generative AI features της Google δεν λειτουργούν έξω από το Search. Η ίδια η Google εξηγεί ότι βασίζονται στα core ranking και quality systems και χρησιμοποιούν περιεχόμενο από το Search index για να «ground» τις απαντήσεις τους. Retrieval / grounding πάνω στο Search index Η Google χρησιμοποιεί τεχνικές Retrieval-Augmented Generation (RAG), ή grounding, ώστε το μοντέλο να μην βασίζεται μόνο στη γενική γνώση του αλλά να ανακτά σχετικές, επίκαιρες σελίδες από το Search index. Τα συστήματα αξιολογούν την πληροφορία που βρίσκουν και χρησιμοποιούν supporting web pages για να δημιουργήσουν πιο αξιόπιστη απάντηση. Query fan-out: μία ερώτηση μπορεί να γίνει πολλές αναζητήσεις Στα AI Overviews και ιδιαίτερα στο AI Mode, η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει query fan-out. Αντί να εκτελέσει μόνο το query που έγραψε ο χρήστης, το μοντέλο δημιουργεί παράλληλες σχετικές αναζητήσεις γύρω από επιμέρους υποθέματα. Για παράδειγμα, ένα query για «καλύτερη στρατηγική SEO για νέο e-shop» μπορεί να οδηγήσει σε subqueries για technical setup, category architecture, product data, content, backlinks, conversion και ανταγωνισμό. Γιατί έχει σημασία: η visibility δεν εξαρτάται μόνο από το αν μία σελίδα «ταιριάζει» στην ακριβή λέξη-κλειδί. Μπορεί να επιλεγεί ως supporting source επειδή απαντά εξαιρετικά σε ένα συγκεκριμένο subtopic που χρειάζεται το AI για να συνθέσει την τελική απάντηση.

04 Πότε εμφανίζεται ένα AI Overview Δεν υπάρχει λίστα queries που ενεργοποιούν πάντα AI Overview. Η Google αναφέρει ότι τα εμφανίζει όταν θεωρεί ότι προσθέτουν αξία πέρα από το κλασικό Search. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο query μπορεί να έχει διαφορετικό layout με τον χρόνο, ανά συσκευή, γλώσσα, χώρα ή ακόμη και ανάλογα με την εξέλιξη των συστημάτων της Google. Αρχικά τα AI Overviews συνδέθηκαν έντονα με informational αναζητήσεις, «τι είναι», «πώς να» και ερωτήματα που χρειάζονται σύνθεση πληροφοριών. Αυτό παραμένει σημαντικό, αλλά το landscape διευρύνεται. Έρευνα της Semrush σε περισσότερα από 600.000 US desktop keywords βρήκε σημαντική αύξηση της παρουσίας AI Overviews σε commercial-intent SERPs, δείχνοντας ότι η AI Search εμπειρία επεκτείνεται και σε queries με επιχειρηματική και αγοραστική αξία. Προσοχή στην υπεραπλούστευση: μην χτίζεις στρατηγική με τον κανόνα «AI Overviews = informational μόνο». Η πραγματική ερώτηση είναι ποια search journeys χρειάζονται σύνθεση, σύγκριση ή πολλαπλά δεδομένα - και πώς το δικό σου content μπορεί να αποτελεί την καλύτερη πηγή για ένα κομμάτι αυτής της απάντησης.

05 Από πού επιλέγει η Google τις πηγές Για να μπορεί μια σελίδα να εμφανιστεί ως supporting link σε AI Overview ή AI Mode πρέπει, πρώτα απ' όλα, να μπορεί να εμφανιστεί κανονικά στη Google Search. Σύμφωνα με την επίσημη τεκμηρίωση, η σελίδα πρέπει να είναι indexed, να πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις του Search και να είναι eligible να εμφανίζεται με snippet. Δεν υπάρχει ξεχωριστή αίτηση για «AI indexing», ούτε ειδικό feed για κοινές informational pages. Και φυσικά δεν υπάρχει εγγύηση: το ότι μια σελίδα είναι indexed και σωστά βελτιστοποιημένη δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη AI απάντηση. Πρέπει να είσαι #1 για να εμφανιστείς; Όχι. Η καλή οργανική απόδοση εξακολουθεί να είναι πολύτιμο signal ότι η Google καταλαβαίνει και εμπιστεύεται τη σελίδα, αλλά το query fan-out και η ανάγκη για supporting sources δημιουργούν περισσότερες πιθανές «εισόδους». Μια σελίδα μπορεί να είναι εξαιρετικά σχετική με ένα subquery χωρίς να είναι το #1 αποτέλεσμα για το αρχικό query του χρήστη. Αυτό δεν σημαίνει ότι «τα rankings δεν έχουν πια σημασία». Σημαίνει ότι ο στόχος διευρύνεται: θέλεις strong organic relevance και ταυτόχρονα περιεχόμενο που είναι αρκετά συγκεκριμένο, χρήσιμο και αξιόπιστο ώστε να επιλεγεί όταν το AI αναζητά supporting evidence.

06 Πώς επηρεάζουν τα AI Overviews το organic traffic και το CTR Εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί κυκλοφορούν δύο εξίσου προβληματικές υπεραπλουστεύσεις: «τα AI Overviews σκοτώνουν το SEO» και «δεν αλλάζει τίποτα, τα clicks παραμένουν ίδια». Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Η Google δηλώνει ότι το συνολικό organic click volume προς websites έχει παραμείνει σχετικά σταθερό σε ετήσια βάση και ότι τα clicks που προέρχονται από AI-result pages είναι συχνά υψηλότερης ποιότητας, με χρήστες που μένουν περισσότερο στο site. Αυτό είναι platform-reported data και αξίζει να ληφθεί υπόψη. Ανεξάρτητες μελέτες, όμως, δείχνουν καθαρά ότι σε πολλές SERPs η παρουσία AI summary μειώνει την πιθανότητα να γίνει click προς εξωτερικό website. Το Pew Research Center, σε browsing data 900 ενηλίκων στις ΗΠΑ, βρήκε ότι οι χρήστες έκαναν click σε traditional search result στο 8% των visits όταν υπήρχε AI summary, έναντι 15% όταν δεν υπήρχε. Click σε source που αναφερόταν μέσα στο AI summary έγινε μόλις στο 1% των visits. Η Ahrefs, σε ενημερωμένη ανάλυση informational keywords, μέτρησε περίπου 58% χαμηλότερο CTR για το top-ranking organic result όταν υπήρχε AI Overview. Αυτή είναι σημαντική ένδειξη, αλλά όχι ένας συντελεστής που πρέπει να εφαρμόσεις μηχανικά σε ολόκληρο το site σου. Τι μπορεί να συμβεί Γιατί Τι σημαίνει για το SEO Λιγότερα clicks σε απλά informational queries Ο χρήστης παίρνει επαρκή απάντηση μέσα στο SERP Περισσότερη έμφαση σε differentiated / deeper content και brand visibility Click σε λιγότερες αλλά πιο «qualified» περιπτώσεις Ο χρήστης κάνει click όταν θέλει λεπτομέρεια, απόδειξη ή action Measure conversions και engagement, όχι μόνο sessions Περισσότερη exposure χωρίς click Το brand/source μπορεί να εμφανίζεται μέσα στην AI απάντηση Visibility και brand demand αποκτούν μεγαλύτερη σημασία AI Overviews σε commercial queries Η Google επεκτείνει AI synthesis πέρα από «τι είναι» queries Commercial content και category/service pages χρειάζονται επίσης AI-aware SEO Μεγάλη μεταβλητότητα ανά query Διαφορετικό intent, SERP layout και AI trigger frequency Segment reporting ανά intent και page type Το σωστό KPI: δεν είναι «να κρατήσω κάθε click που είχα πριν». Είναι να αυξάνω τη συνολική search visibility και να κερδίζω όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο από τα clicks που εξακολουθούν να έχουν πραγματική εμπορική ή ενημερωτική αξία.

07 Τι χρειάζεται για να αυξήσεις τις πιθανότητες εμφάνισης Δεν υπάρχει κουμπί «rank me in AI Overview» και δεν υπάρχει μία μυστική GEO συνταγή. Η ίδια η Google είναι ξεκάθαρη: τα SEO fundamentals εξακολουθούν να είναι το θεμέλιο. Η διαφορά είναι ότι το περιεχόμενο πρέπει να λειτουργεί καλά όχι μόνο ως landing page για ένα keyword, αλλά ως αξιόπιστη πηγή μέσα σε ένα πιο σύνθετο information retrieval process. 1. Κάνε πρώτα σωστό SEO Crawlability, indexing, internal linking, canonicalisation, page experience, mobile usability και καθαρή αρχιτεκτονική παραμένουν βασικά. Αν η Google δυσκολεύεται να βρει, να επεξεργαστεί ή να εμπιστευτεί μια σελίδα στο κλασικό Search, δεν έχει νόημα να ψάχνεις «AI hacks». 2. Δημιούργησε non-commodity περιεχόμενο Αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη νέα διατύπωση στην επίσημη guidance της Google. «Commodity content» είναι το περιεχόμενο που απλώς ανακυκλώνει κοινές πληροφορίες και θα μπορούσε να παραχθεί από οποιονδήποτε - ή από οποιοδήποτε LLM - χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία. Αντίθετα, πραγματική αξία δημιουργούν first-hand observations, original data, case studies, screenshots, πραγματικά tests, συγκεκριμένα παραδείγματα και άποψη που προκύπτει από εμπειρία. 3. Κάλυψε το πραγματικό search intent, όχι μόνο το keyword Το AI Search κάνει το search intent ακόμη πιο σημαντικό. Ένα σύνθετο query συχνά περιέχει περισσότερες από μία ανάγκες: definition, comparison, risk, cost, recommendation και next step. Η σελίδα δεν χρειάζεται να απαντήσει σε κάθε πιθανό query variation, αλλά πρέπει να καταλαβαίνει το πραγματικό task του χρήστη και να το καλύπτει ουσιαστικά. Για βαθύτερη ανάλυση, δες τον οδηγό της DigitalBang για search intent / πρόθεση αναζήτησης. 4. Δώσε αποδείξεις, όχι μόνο assertions Όταν γράφεις ότι «τα AI Overviews μειώνουν το CTR», εξήγησε ποια μελέτη, σε ποιο dataset και με ποιον περιορισμό. Όταν προτείνεις μια SEO πρακτική, δείξε γιατί. Η τεκμηρίωση βοηθά τον χρήστη και ταυτόχρονα δημιουργεί πιο χρήσιμο source material για systems που αναζητούν supporting evidence. 5. Χτίσε καθαρή topical architecture Το query fan-out αυξάνει την αξία ενός σωστά οργανωμένου topic cluster. Ένα δυνατό pillar page δεν πρέπει να προσπαθεί να εξηγήσει τα πάντα μόνο του. Πρέπει να συνδέεται με εξειδικευμένες σελίδες για search intent, keyword research, technical SEO, Local SEO, content και GEO. Έτσι η Google βρίσκει σαφέστερα τις σχέσεις μεταξύ θεμάτων και ο χρήστης μπορεί να εμβαθύνει. 6. Κράτησε το βασικό περιεχόμενο διαθέσιμο σε text Η Google συστήνει το σημαντικό content να υπάρχει σε textual form. Video, infographics και interactive στοιχεία μπορούν να προσθέσουν μεγάλη αξία, αλλά δεν πρέπει οι κρίσιμες πληροφορίες να υπάρχουν μόνο μέσα σε μια εικόνα ή ένα video που δεν συνοδεύεται από επαρκές κείμενο. 7. Χρησιμοποίησε σωστά εικόνες και video Τα generative AI features μπορούν να εμφανίσουν και visual content. Original screenshots, diagrams, product images και videos μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον surfaces ορατότητας, αρκεί να είναι πραγματικά χρήσιμα και να ακολουθούν τις κανονικές image/video SEO πρακτικές. 8. Structured data: χρήσιμο, αλλά όχι «AI shortcut» Το schema markup εξακολουθεί να είναι χρήσιμο όταν περιγράφει σωστά το visible content και σε κάνει eligible για συγκεκριμένα Search features. Δεν υπάρχει όμως special «AI Overview schema», ούτε η Google λέει ότι πρέπει να προσθέσεις extra markup για να εμφανιστείς σε AI Overview ή AI Mode. 9. Για local και ecommerce, φρόντισε τα data feeds Για τοπικές επιχειρήσεις, σωστό και ενημερωμένο Google Business Profile παραμένει σημαντικό. Για e-commerce, Merchant Center feeds και ακριβή product data - τιμή, διαθεσιμότητα, παραλλαγές και λοιπά στοιχεία - βοηθούν τη Google να καταλάβει και να παρουσιάσει καλύτερα τα προϊόντα. Αυτά δεν είναι «GEO tricks». Είναι σωστή Search data hygiene. 10. Χτίσε brand που αξίζει να επιλεγεί ως πηγή Η Google έχει αρχίσει να ενσωματώνει τα Preferred Sources και στις AI εμπειρίες της. Αυτό επιτρέπει σε χρήστες που έχουν επιλέξει ένα site ως προτιμώμενη πηγή να βλέπουν το περιεχόμενό του πιο εμφανώς. Το μήνυμα είναι ευρύτερο: όσο η Search εμπειρία γίνεται πιο συνθετική, το brand affinity και η αναγνωρισιμότητα αποκτούν μεγαλύτερη αξία δίπλα στο κλασικό keyword ranking.

08 Μύθοι για τα AI Overviews που πρέπει να σταματήσουμε να επαναλαμβάνουμε «Χρειάζομαι ειδικό AI schema.» Όχι. Η Google λέει ρητά ότι δεν υπάρχει ειδικό schema.org markup που απαιτείται για AI Overviews ή AI Mode. «Πρέπει να βάλω llms.txt για να με διαβάζει η Google.» Όχι για Google Search. Η Google διευκρίνισε ότι το llms.txt ούτε βοηθά ούτε βλάπτει Search visibility και το αγνοεί για αυτόν τον σκοπό. «Πρέπει να σπάσω το κείμενο σε μικρά chunks για το AI.» Όχι ως requirement. Η Google αναφέρει ότι τα συστήματά της μπορούν να καταλάβουν το nuance πολλών θεμάτων σε μία σελίδα. Η δομή πρέπει να εξυπηρετεί πρώτα τον άνθρωπο. «Πρέπει να ξαναγράψω όλο το site ειδικά για AI.» Όχι. Το AI Search καταλαβαίνει synonyms και meaning. Δεν χρειάζεται ξεχωριστή «AI version» κάθε σελίδας. «Πρέπει να δημιουργήσω σελίδα για κάθε fan-out query.» Όχι. Μαζική δημιουργία thin pages για query variations μπορεί να οδηγήσει σε scaled content abuse και συνήθως χειροτερεύει την ποιότητα του site. «AI-generated content δεν γίνεται index.» Λάθος. Η Google δεν τιμωρεί περιεχόμενο επειδή χρησιμοποιήθηκε AI. Το πρόβλημα είναι low-value, unoriginal, scaled content που δημιουργείται για manipulation. «Αν είμαι #1 οργανικά, θα είμαι σίγουρα πηγή.» Όχι. Καμία οργανική θέση δεν εγγυάται citation. Τα AI systems μπορούν να αναζητήσουν supporting sources για διαφορετικά subtopics. «Το GEO αντικαθιστά το SEO.» Όχι στο Google Search. Η Google αντιμετωπίζει την optimisation για generative Search ως μέρος του SEO. Το GEO παραμένει χρήσιμο ως broader έννοια όταν μιλάμε για visibility σε διαφορετικές AI πλατφόρμες.

09 Πώς μετράς την απόδοση στο Google AI Search Για πολύ καιρό το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι τα AI Overviews καταγράφονταν μέσα στα συνολικά Search Console δεδομένα χωρίς ξεχωριστή ανάλυση. Αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Η Google ανακοίνωσε dedicated Generative AI performance reports στο Search Console, με ξεχωριστή ορατότητα για generative AI features όπως AI Overviews και AI Mode. Η λειτουργία ξεκίνησε ως rollout/test σε subset websites, οπότε η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανά property. Παράλληλα, το AI traffic εξακολουθεί να συνυπολογίζεται στα συνολικά Web performance data. Τι να παρακολουθείς Impressions και clicks από generative AI Search, όταν το dedicated report είναι διαθέσιμο στο property σου.

CTR ανά query cluster και page type - ειδικά informational έναντι commercial/transactional pages.

Conversions από organic Search: forms, calls, purchases, bookings και qualified leads.

Engagement στο GA4: engaged sessions, key events και conversion rate, όχι μόνο raw traffic.

Branded search demand: αν το brand εμφανίζεται περισσότερο μέσα σε AI experiences, μπορεί να αυξηθούν οι μεταγενέστερες branded αναζητήσεις.

Visibility/citation trackers από τρίτα εργαλεία ως directional metric, όχι ως «Google ranking score». Κανένα τρίτο εργαλείο δεν έχει πρόσβαση στα internal AI systems της Google. Μην κρίνεις βιαστικά: μην κρίνεις μία AI Search αλλαγή μόνο από sessions. Αν ένα άρθρο χάσει 20% informational clicks αλλά το site διατηρήσει ή αυξήσει qualified leads, brand searches και commercial conversions, το επιχειρηματικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι θετικότερο από όσο δείχνει το traffic graph.

10 Ποια sites επηρεάζονται περισσότερο Τύπος site Κύριος κίνδυνος Μεγαλύτερη ευκαιρία Publishers / informational blogs Zero-click answers και απώλεια pageviews Original reporting, expert analysis, unique datasets, Preferred Sources B2B / service businesses Λιγότερα early-funnel informational visits Visibility σε research/comparison journeys και πιο qualified commercial clicks Local businesses AI answers μπορεί να απαντούν πριν το site visit Strong GBP, reviews, local pages, accurate business data E-commerce AI comparison/shopping experiences αλλάζουν product discovery Merchant Center, complete product data, reviews, strong category/product content YMYL / expert sectors Υψηλές απαιτήσεις trust και factuality Named experts, transparent sourcing, evidence, strong reputation

11 AI Overviews, AI Mode και GEO: ποια είναι η διαφορά Εδώ υπάρχει συχνά μπέρδεμα. Τα AI Overviews και το AI Mode είναι προϊόντα της Google Search. Η βελτιστοποίηση για αυτά παραμένει, σύμφωνα με την ίδια τη Google, μέρος του SEO επειδή βασίζεται στο Search index και στα core ranking systems. Το Generative Engine Optimization (GEO) είναι ευρύτερος industry όρος. Περιγράφει την προσπάθεια να αυξηθεί η visibility ενός brand ή μιας πηγής σε generative engines γενικότερα - όχι μόνο στη Google αλλά και σε ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini apps και άλλα AI περιβάλλοντα. Οι αρχές αλληλεπικαλύπτονται, αλλά οι πλατφόρμες, crawlers, retrieval systems και reporting δυνατότητες δεν είναι ίδιες. Γι' αυτό στο DigitalBang τα δύο θέματα πρέπει να παραμείνουν ξεχωριστά: αυτός ο οδηγός καλύπτει το Google AI Search. Για broader multi-platform strategy, δες τον πλήρη οδηγό για Generative Engine Optimization (GEO).

12 Πρακτικό Google AI Search Checklist Checklist πριν βελτιστοποιήσεις για Google AI Search Οι σημαντικές σελίδες είναι crawlable, indexable και εμφανίζονται κανονικά στη Google Search.

Οι σημαντικές σελίδες είναι crawlable, indexable και εμφανίζονται κανονικά στη Google Search. Το content απαντά σε πραγματικό search intent και όχι απλώς σε μία λέξη-κλειδί.

Το content απαντά σε πραγματικό search intent και όχι απλώς σε μία λέξη-κλειδί. Υπάρχει original value: εμπειρία, case studies, δεδομένα, παραδείγματα, screenshots ή συγκεκριμένη άποψη.

Υπάρχει original value: εμπειρία, case studies, δεδομένα, παραδείγματα, screenshots ή συγκεκριμένη άποψη. Οι claims που χρειάζονται τεκμηρίωση συνοδεύονται από αξιόπιστες πηγές.

Οι claims που χρειάζονται τεκμηρίωση συνοδεύονται από αξιόπιστες πηγές. Η σελίδα έχει λογική H1/H2/H3 δομή και το βασικό περιεχόμενο υπάρχει σε text.

Η σελίδα έχει λογική H1/H2/H3 δομή και το βασικό περιεχόμενο υπάρχει σε text. Υπάρχουν relevant internal links προς βαθύτερα supporting topics.

Υπάρχουν relevant internal links προς βαθύτερα supporting topics. Images και videos είναι χρήσιμα, πρωτότυπα όπου είναι δυνατόν και σωστά βελτιστοποιημένα.

Images και videos είναι χρήσιμα, πρωτότυπα όπου είναι δυνατόν και σωστά βελτιστοποιημένα. Το structured data ταιριάζει με το visible content - χωρίς «AI schema» υπερβολές.

Το structured data ταιριάζει με το visible content - χωρίς «AI schema» υπερβολές. Για local/ecommerce, Google Business Profile και Merchant Center data είναι ενημερωμένα.

Για local/ecommerce, Google Business Profile και Merchant Center data είναι ενημερωμένα. Παρακολουθείς Search Console generative AI reporting όπου είναι διαθέσιμο και μετράς conversions στο GA4.

Παρακολουθείς Search Console generative AI reporting όπου είναι διαθέσιμο και μετράς conversions στο GA4. Δεν δημιουργείς μαζικά thin pages για fan-out/long-tail variations.

Δεν δημιουργείς μαζικά thin pages για fan-out/long-tail variations. Δεν βασίζεσαι σε llms.txt ή άλλα hacks ως υποκατάστατο ενός ισχυρού SEO foundation.

Τι να θυμάστε Τα AI Overviews δίνουν μια AI σύνοψη μέσα στο κλασικό SERP, ενώ το AI Mode είναι ένα βαθύτερο conversational περιβάλλον - και τα δύο βασίζονται στο ίδιο Search index.

Καμία θέση ranking δεν εγγυάται citation· το query fan-out δημιουργεί περισσότερες πιθανές «εισόδους» για supporting sources.

Ανεξάρτητες μελέτες (Pew, Ahrefs) δείχνουν σημαντική μείωση CTR σε πολλά informational queries όταν εμφανίζεται AI Overview.

Δεν χρειάζεται ειδικό AI schema, llms.txt ή ξεχωριστή «AI έκδοση» του site - τα SEO fundamentals παραμένουν η βάση.

Το σωστό KPI είναι η συνολική search visibility και τα πραγματικά business outcomes, όχι μόνο τα raw sessions.

FAQ Συχνές Ερωτήσεις για Google AI Overviews & AI Mode Τι είναι τα Google AI Overviews; Είναι AI-generated summaries που εμφανίζονται μέσα στη Google Search όταν τα συστήματα θεωρούν ότι μια σύνθεση πληροφοριών προσθέτει αξία. Συνοδεύονται από links προς web sources για περαιτέρω διερεύνηση. Ποια είναι η διαφορά AI Overviews και AI Mode; Το AI Overview είναι μία AI σύνοψη μέσα στο κλασικό SERP. Το AI Mode είναι πιο ολοκληρωμένο conversational περιβάλλον, σχεδιασμένο για σύνθετες ερωτήσεις, reasoning, comparisons και follow-up prompts. Είναι διαθέσιμο το AI Mode στην Ελλάδα; Ναι. Η Google ανακοίνωσε την επίσημη διάθεσή του στην Ελλάδα και στην ελληνική γλώσσα τον Οκτώβριο του 2025. Χρειάζεται να είμαι στην πρώτη θέση για να εμφανιστώ ως πηγή; Όχι. Η οργανική relevance και authority βοηθούν, αλλά η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει query fan-out και να επιλέξει supporting pages που ταιριάζουν σε επιμέρους subtopics. Καμία θέση δεν εγγυάται citation. Χρειάζομαι ειδικό schema για AI Overviews; Όχι. Η Google δηλώνει ότι δεν υπάρχει ειδικό schema.org markup που απαιτείται για AI Overviews ή AI Mode. Συνέχισε να χρησιμοποιείς structured data όπου έχει κανονική SEO αξία και ταιριάζει στο visible content. Χρειάζομαι llms.txt για Google AI Search; Όχι. Η Google Search αγνοεί το llms.txt για ranking και AI Search visibility. Μπορείς να το χρησιμοποιείς για άλλα συστήματα που το υποστηρίζουν, αλλά δεν αποτελεί Google SEO requirement. Τα AI Overviews μειώνουν το organic traffic; Μπορούν να μειώσουν τα clicks, ιδιαίτερα σε informational queries που απαντώνται πλήρως μέσα στο SERP. Ανεξάρτητες μελέτες έχουν καταγράψει σημαντική μείωση CTR, αλλά το αποτέλεσμα διαφέρει ανά query και site. Η Google παράλληλα αναφέρει higher-quality clicks όταν ο χρήστης τελικά επισκέπτεται site. Τι είναι το query fan-out; Είναι τεχνική όπου το AI δημιουργεί πολλαπλές παράλληλες αναζητήσεις γύρω από subtopics του αρχικού query. Έτσι μπορεί να βρει διαφορετικές supporting sources και να συνθέσει πληρέστερη απάντηση. Πώς μπορώ να μετρήσω αν εμφανίζομαι σε AI Search; Η Google έχει αρχίσει να διαθέτει Generative AI performance reporting στο Search Console, ενώ τα AI Search clicks/impressions περιλαμβάνονται και στα συνολικά Web performance data. Συνδύασέ τα με GA4 conversions και engagement. Το GEO αντικαθιστά το SEO; Όχι. Για τα generative features της Google, η ίδια η Google θεωρεί ότι τα SEO fundamentals παραμένουν η βάση. Το GEO είναι χρήσιμο ως ευρύτερος όρος όταν η στρατηγική επεκτείνεται και σε άλλα generative engines όπως ChatGPT ή Perplexity. Συμπέρασμα: Η οργανική επιτυχία δεν θα κρίνεται πλέον μόνο από το αν είσαι #1 για ένα keyword. Θα κρίνεται και από το αν η Google σε θεωρεί αρκετά σχετικό και χρήσιμο ώστε να σε χρησιμοποιήσει ως supporting source, αν ο χρήστης αναγνωρίζει το brand σου και - το σημαντικότερο - αν η visibility μετατρέπεται σε πραγματικά leads, πωλήσεις και ανάπτυξη.