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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ANALYTICS

KPIs: Τι Είναι και Πώς να Τα Χρησιμοποιήσετε Στρατηγικά

Τι κάνει έναν αριθμό πραγματικά "key", η διαφορά KPI από metric και target, οι βασικές κατηγορίες δεικτών και ένα πρακτικό framework 9 βημάτων για να χτίσετε ένα σύστημα KPIs που οδηγεί σε αποφάσεις, όχι απλώς σε αναφορές.


Αύγουστος 2026 14 λεπτά ανάγνωσης Γιώργος Παπαθεοδώρου
4
Ερωτήσεις που πρέπει να απαντά κάθε σωστό KPI
6
Βασικές κατηγορίες KPIs ανά τμήμα επιχείρησης
9
Βήματα πρακτικού framework για σωστό ορισμό KPIs
3-7
Προτεινόμενος αριθμός KPIs ανά dashboard

Τα KPIs (Key Performance Indicators), ή Βασικοί Δείκτες Απόδοσης, είναι οι κρίσιμες μετρήσεις που δείχνουν αν μια επιχείρηση, ένα τμήμα ή μια συγκεκριμένη στρατηγική προχωρά προς έναν σημαντικό στόχο. Δεν είναι κάθε αριθμός σε ένα dashboard KPI. Η επισκεψιμότητα, τα clicks, οι πωλήσεις, το περιθώριο κέρδους ή ο χρόνος απόκρισης είναι απλώς metrics μέχρι να συνδεθούν με έναν ξεκάθαρο στόχο, ένα επιθυμητό αποτέλεσμα και μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί.

Η αξία των KPIs δεν βρίσκεται στο να παρακολουθούμε περισσότερα δεδομένα. Βρίσκεται στο να επιλέγουμε λίγους δείκτες που μας λένε τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί συμβαίνει και πότε χρειάζεται να δράσουμε.

Με μία πρόταση: Ένα KPI είναι μια μετρήσιμη ένδειξη προόδου προς ένα αποτέλεσμα που έχει πραγματική σημασία για την επιχείρηση.
01

KPIs: Τι Είναι και Πώς Λειτουργούν

Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης μετατρέπουν έναν γενικό επιχειρηματικό στόχο σε κάτι που μπορεί να παρακολουθηθεί συστηματικά. Αν, για παράδειγμα, ο στόχος είναι «να αυξήσουμε την κερδοφόρα ανάπτυξη», αυτό από μόνο του δεν είναι KPI. Χρειάζεται να ορίσουμε ποιοι αριθμοί θα μας δείξουν αν η ανάπτυξη είναι πράγματι κερδοφόρα: ρυθμός αύξησης εσόδων, μικτό περιθώριο, κόστος απόκτησης πελάτη, διατήρηση πελατών ή άλλοι δείκτες ανάλογα με το μοντέλο της επιχείρησης.

Ένα σωστό KPI πρέπει να μπορεί να απαντήσει τουλάχιστον σε τέσσερις ερωτήσεις:

  • Τι ακριβώς μετράμε;
  • Ποιος επιχειρηματικός στόχος συνδέεται με αυτή τη μέτρηση;
  • Ποιο επίπεδο απόδοσης θεωρείται επιτυχία ή προειδοποίηση;
  • Τι θα κάνουμε διαφορετικά αν ο δείκτης κινηθεί προς τη λάθος κατεύθυνση;
02

KPI vs Metric vs Στόχος vs Target

Οι έννοιες συχνά χρησιμοποιούνται σαν να σημαίνουν το ίδιο πράγμα, όμως εξυπηρετούν διαφορετικό ρόλο.

ΈννοιαΤι σημαίνειΠαράδειγμα
Στόχος (Objective)Το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμεΑύξηση κερδοφόρων online πωλήσεων
MetricΟποιαδήποτε μετρήσιμη τιμήSessions, clicks, orders, CPC
KPIMetric που συνδέεται άμεσα με κρίσιμο στόχο και χρησιμοποιείται για λήψη αποφάσεωνCustomer Acquisition Cost για στόχο αποδοτικής ανάπτυξης
BaselineΤο σημείο εκκίνησης ή ιστορικό επίπεδοCAC σήμερα: 42€
TargetΤο επιθυμητό επίπεδο απόδοσηςCAC ≤35€ μέχρι το τέλος του τριμήνου
ThresholdΌριο που ενεργοποιεί προειδοποίηση ή δράσηΑν CAC >45€ για 2 εβδομάδες, γίνεται review καμπανιών
BenchmarkΣημείο σύγκρισης, εσωτερικό ή εξωτερικόΜέσο CAC προηγούμενου έτους ή αντίστοιχου segment

Αυτός είναι και ο λόγος που δεν υπάρχει μία καθολική λίστα «σωστών KPIs». Το ίδιο metric μπορεί να είναι KPI για μία εταιρεία και απλή διαγνωστική μέτρηση για μία άλλη.

03

Γιατί Είναι Σημαντικά τα KPIs για μια Επιχείρηση

Συνδέουν στρατηγική με λειτουργία

Μετατρέπουν γενικούς στόχους σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που μπορούν να παρακολουθούνται από ομάδες και διοίκηση.

Βοηθούν στη λήψη αποφάσεων

Ένα KPI πρέπει να οδηγεί σε δράση. Αν η μεταβολή του δεν αλλάζει καμία απόφαση, πιθανότατα δεν είναι πραγματικά "key".

Εντοπίζουν έγκαιρα αποκλίσεις

Οι κατάλληλοι leading indicators μπορούν να δείξουν ότι ένα πρόβλημα αναπτύσσεται πριν αποτυπωθεί στα τελικά οικονομικά αποτελέσματα.

Δημιουργούν κοινή γλώσσα

Όταν όλοι χρησιμοποιούν τον ίδιο ορισμό, formula και data source, μειώνονται οι συζητήσεις γύρω από το "ποιος αριθμός είναι σωστός".

Βελτιώνουν την κατανομή πόρων

Τα KPIs βοηθούν να μετακινηθούν budget, χρόνος και ανθρώπινοι πόροι προς τις δραστηριότητες που επηρεάζουν περισσότερο τα επιθυμητά αποτελέσματα.

04

Οι Βασικές Κατηγορίες KPIs

Τα KPIs μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με περισσότερους από έναν τρόπους. Η πιο χρήσιμη προσέγγιση δεν είναι να απομνημονεύουμε κατηγορίες, αλλά να καταλαβαίνουμε ποιο ρόλο παίζει κάθε δείκτης στο σύστημα απόδοσης.

Στρατηγικά και Λειτουργικά KPIs

Τα στρατηγικά KPIs δείχνουν την πορεία προς αποτελέσματα υψηλού επιπέδου, όπως ανάπτυξη εσόδων, κερδοφορία, διατήρηση πελατών ή μερίδιο αγοράς. Τα λειτουργικά KPIs παρακολουθούν τις καθημερινές διαδικασίες που επηρεάζουν αυτά τα αποτελέσματα, όπως χρόνος επεξεργασίας παραγγελίας, ποσοστό αξιοποίησης παραγωγικής δυναμικότητας ή ποσοστό qualified leads.

Leading και Lagging Indicators

Ένα ώριμο σύστημα KPIs χρειάζεται ισορροπία μεταξύ προπορευόμενων (leading) και υστερούντων (lagging) δεικτών.

ΤύποςΡόλοςΠαραδείγματα
Leading indicatorΜετρά παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει μελλοντικό αποτέλεσμαQualified opportunities στο pipeline, trial activation rate, ποσοστό repeat visits
Lagging indicatorΜετρά αποτέλεσμα που έχει ήδη συμβείΈσοδα, καθαρό κέρδος, churn, τελικό CAC

Αν παρακολουθούμε μόνο lagging indicators, συχνά μαθαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα όταν είναι ήδη αργά. Αν παρακολουθούμε μόνο leading indicators, μπορεί να βελτιστοποιούμε δραστηριότητες χωρίς να γνωρίζουμε αν τελικά παράγουν επιχειρηματικό αποτέλεσμα.

Input, Process, Output και Outcome Measures

ΕπίπεδοΤι μετράΠαράδειγμα
InputΤι πόρους χρησιμοποιούμεMarketing spend, ώρες εργασίας, αριθμός sales reps
ProcessΠόσο καλά εκτελείται η διαδικασίαΧρόνος απόκρισης lead, χρόνος παραγωγής, error rate
OutputΤι παράγει άμεσα η διαδικασίαLeads, παραγγελίες, demos, tickets που επιλύθηκαν
OutcomeΠοια αξία ή επίδραση δημιουργείταιΝέοι πελάτες, έσοδα, retention, κέρδος, CSAT
Γιατί έχει σημασία: Το management χρειάζεται να βλέπει τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Αν μειώθηκαν οι πωλήσεις, το outcome KPI λέει τι συνέβη. Τα process και leading indicators βοηθούν να εντοπίσουμε γιατί συνέβη και τι μπορούμε να αλλάξουμε.
05

Τι Χαρακτηρίζει ένα Καλό KPI

Κριτήρια ενός σωστά ορισμένου KPI

  • Συνδέεται με έναν συγκεκριμένο και σημαντικό επιχειρηματικό στόχο
  • Έχει ξεκάθαρο ορισμό και τύπο υπολογισμού, ώστε όλοι να μετρούν το ίδιο πράγμα
  • Βασίζεται σε αξιόπιστη και διαθέσιμη πηγή δεδομένων
  • Έχει baseline και συγκεκριμένο target ή εύρος επιθυμητής απόδοσης
  • Έχει owner: κάποιος είναι υπεύθυνος να το παρακολουθεί και να προκαλεί δράση όταν αποκλίνει
  • Έχει συγκεκριμένη συχνότητα ανασκόπησης, ανάλογη με το πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει και να επηρεαστεί
  • Είναι actionable: αν η τιμή αλλάξει, γνωρίζουμε ποιες αποφάσεις ή έρευνες πρέπει να ακολουθήσουν
  • Συνδυάζεται με άλλα KPIs ώστε να αποφεύγεται η μονοδιάστατη βελτιστοποίηση
06

SMART: Χρήσιμο για τον Στόχο, Όχι Αρκετό για το KPI

Το πλαίσιο SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) παραμένει χρήσιμο, αλλά εφαρμόζεται πιο καθαρά στον στόχο και στο target παρά στον ίδιο τον δείκτη.

Αδύναμος στόχος

«Να αυξήσουμε τις πωλήσεις.»

SMART στόχος

«Να αυξήσουμε τα μηνιαία έσοδα από επαναλαμβανόμενους πελάτες κατά 15% μέσα στους επόμενους 6 μήνες.»

KPI: Monthly recurring-customer revenue, με συγκεκριμένο formula, baseline, data source, owner και μηνιαίο review.
07

Πώς να Ορίσετε Αποτελεσματικά KPIs: Πρακτικό Framework

ΒΗΜΑ 1

Ξεκινήστε από τον επιχειρηματικό στόχο

Τι ακριβώς θέλετε να αλλάξει στην επιχείρηση; Αν ο στόχος είναι ασαφής, τα KPIs θα είναι ακόμη πιο ασαφή.

ΒΗΜΑ 2

Ορίστε το επιθυμητό αποτέλεσμα

Τι θα είναι διαφορετικό αν πετύχετε; Έσοδα, retention, χρόνος παράδοσης, ποιότητα, κερδοφορία;

ΒΗΜΑ 3

Επιλέξτε 1-3 outcome KPIs

Διαλέξτε τους λίγους δείκτες που αποτυπώνουν καλύτερα το αποτέλεσμα.

ΒΗΜΑ 4

Βρείτε τους βασικούς drivers

Ποιοι leading/process indicators επηρεάζουν το αποτέλεσμα και μπορούν πραγματικά να αλλάξουν από την ομάδα;

ΒΗΜΑ 5

Καταγράψτε ορισμό και formula

Αποφύγετε αμφισημίες. "Conversion rate" μπορεί να υπολογίζεται διαφορετικά ανά σύστημα και use case.

ΒΗΜΑ 6

Ορίστε baseline, target, thresholds

Ξεκινήστε από το πραγματικό επίπεδο απόδοσης και ορίστε επιθυμητό αποτέλεσμα και όρια προειδοποίησης.

ΒΗΜΑ 7

Ορίστε data source και owner

Ποιο σύστημα είναι η "πηγή αλήθειας"; Ποιος παρακολουθεί και ποιος ενεργεί;

ΒΗΜΑ 8

Ορίστε cadence και action rules

Καθημερινό, εβδομαδιαίο, μηνιαίο ή τριμηνιαίο review; Τι συμβαίνει όταν το KPI βγει εκτός ορίων;

ΒΗΜΑ 9

Αναθεωρείτε περιοδικά

Ένα KPI μπορεί να πάψει να είναι σημαντικό όταν αλλάξει η στρατηγική ή ωριμάσει η επιχείρηση.

08

KPI Card: Τι Πρέπει να Καταγράφετε για Κάθε Δείκτη

ΠεδίοΠαράδειγμα
Όνομα KPICustomer Acquisition Cost (CAC)
Στρατηγικός στόχοςΚερδοφόρα ανάπτυξη πελατολογίου
ΟρισμόςΜέσο συνολικό κόστος απόκτησης ενός νέου πελάτη
FormulaΣυνολικό acquisition cost / νέοι πελάτες
Data sourceFinance + CRM + ad platforms
Baseline42€
Target≤35€
Warning threshold>40€
OwnerHead of Growth / Marketing Lead
CadenceWeekly operational review + monthly management review
ActionReview channel mix, lead quality, close rate και landing-page conversion
09

Παραδείγματα KPIs ανά Τμήμα

Χρηματοοικονομικά KPIs

  • Ρυθμός ανάπτυξης εσόδων
  • Μικτό και καθαρό περιθώριο κέρδους
  • Operating cash flow
  • Return on Investment (ROI)
  • Days Sales Outstanding (DSO)

KPIs Πωλήσεων

  • Νέα έσοδα / bookings
  • Win rate
  • Μέση αξία συμφωνίας ή παραγγελίας
  • Sales cycle length
  • Pipeline coverage
  • Lead-to-customer rate

KPIs Marketing

  • Marketing-sourced revenue
  • Customer Acquisition Cost (CAC)
  • Cost per Qualified Lead
  • Conversion rate
  • Return on Ad Spend (ROAS)
  • Marketing ROI
  • Customer Lifetime Value (LTV/CLV)
  • LTV:CAC ratio όπου είναι κατάλληλο για το business model

KPIs Εξυπηρέτησης & Εμπειρίας Πελάτη

  • Customer Satisfaction Score (CSAT)
  • Net Promoter Score (NPS)
  • First Contact Resolution
  • Average response / resolution time
  • Retention rate / churn rate
  • Repeat purchase rate

KPIs Λειτουργιών

  • Cycle time
  • On-time delivery rate
  • Defect / error rate
  • Capacity utilisation
  • Inventory turnover
  • Cost per unit / transaction

KPIs Ανθρώπινου Δυναμικού

  • Voluntary turnover rate
  • Time to hire
  • Employee engagement score
  • Absence rate
  • Training completion / skills coverage
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Digital Marketing KPIs: Τι Πρέπει να Μετράτε Πραγματικά

Το digital marketing παράγει τεράστιο όγκο δεδομένων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα πρέπει να γίνουν KPIs. Impressions, clicks και sessions είναι χρήσιμα diagnostic metrics, όμως η διοίκηση χρειάζεται κυρίως δείκτες που συνδέουν το marketing με leads, πελάτες, έσοδα και κερδοφορία.

ΣτόχοςΠιθανά KPIsΣημαντική παγίδα
Awareness / DemandQualified reach, branded search demand, share of search όπου μπορεί να μετρηθείΝα μη μετατραπεί το reach σε αυτοσκοπό
Lead generationQualified leads, CPL, cost per qualified lead, booked appointment rateΤο φθηνότερο lead δεν είναι πάντα το καλύτερο
Sales / AcquisitionConversion rate, CAC, lead-to-sale rateΧρειάζεται CRM/sales data, όχι μόνο ad platform data
E-commerceRevenue, conversion rate, AOV, ROAS, repeat purchase rateROAS χωρίς margin μπορεί να παραπλανήσει
RetentionChurn, retention rate, repeat purchase rate, CLVΑπαιτεί μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα
SEOOrganic conversions/revenue, non-branded visibility, qualified organic trafficRankings και traffic από μόνα τους δεν αποδεικνύουν business impact

Για performance marketing, οι δείκτες CPA, CAC, ROAS, MER, conversion rate, LTV και lead-to-sale rate αναλύονται πιο κατάλληλα στον εξειδικευμένο οδηγό για Performance Marketing. Για τον ROAS, δείτε τον πλήρη οδηγό ROAS, ενώ η βελτιστοποίηση του conversion rate καλύπτεται αναλυτικά στο Conversion Rate Optimisation (CRO).

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Συχνά KPI Formulas

KPIΕνδεικτικός τύποςΣημείωση
Conversion RateConversions / relevant opportunities × 100Ο denominator εξαρτάται από το use case: sessions, users, leads ή eligible ad interactions
Cost per Lead (CPL)Marketing cost / leadsΠρέπει να είναι σαφές ποια κόστη περιλαμβάνονται
Customer Acquisition Cost (CAC)Acquisition cost / νέοι πελάτεςΙδανικά περιλαμβάνει όλο το κόστος απόκτησης, όχι μόνο media spend
ROASAttributed revenue / ad spendΜετρά αποδοτικότητα διαφημιστικής δαπάνης, όχι συνολική κερδοφορία
ROI(Κέρδος από επένδυση - κόστος επένδυσης) / κόστος επένδυσης × 100Απαιτεί σαφή ορισμό "κέρδους" και κόστους
Average Order ValueRevenue / ordersΧρήσιμο σε e-commerce, αλλά πρέπει να εξετάζεται μαζί με margin και repeat rate
Retention RateΠελάτες που διατηρήθηκαν / επιλέξιμη βάση πελατών × 100Ο ακριβής υπολογισμός εξαρτάται από την περίοδο και business model
Churn RateΠελάτες που χάθηκαν / πελάτες στην αρχή της περιόδου × 100Ιδιαίτερα χρήσιμο σε subscriptions / recurring revenue
NPS% Promoters - % DetractorsΠρέπει να συνοδεύεται από ποιοτικό feedback, όχι μόνο το score
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Πώς να Χρησιμοποιείτε KPI Dashboards Χωρίς να Χάνεστε στα Δεδομένα

Ένα dashboard δεν είναι αποθήκη όλων των metrics. Είναι εργαλείο απόφασης. Για να είναι χρήσιμο:

  • Δείξτε πρώτα τα 3-7 KPIs που συνδέονται με την κύρια απόφαση ή στόχο του dashboard
  • Προβάλετε actual vs target και μεταβολή σε σχέση με κατάλληλη προηγούμενη περίοδο
  • Δείξτε trend, όχι μόνο μία μεμονωμένη τιμή
  • Χρησιμοποιήστε thresholds ή status όταν υπάρχει πραγματικά συμφωνημένο όριο δράσης
  • Κρατήστε τα diagnostic metrics ένα επίπεδο πιο κάτω, ώστε να χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται να εξηγηθεί η μεταβολή ενός KPI
  • Καταγράψτε annotations για καμπάνιες, αλλαγές τιμών, launches ή εποχικότητα ώστε να μην ερμηνεύονται οι αριθμοί εκτός πλαισίου
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Συνηθισμένα Λάθη στη Χρήση των KPIs

Παγίδες που υπονομεύουν ένα σύστημα KPIs:

ΛάθοςΓιατί είναι πρόβλημα
Παρακολουθείτε πάρα πολλά "KPIs"Όταν όλα είναι key, τίποτα δεν είναι key. Κρατήστε λίγους outcome δείκτες και χρησιμοποιήστε τα υπόλοιπα ως diagnostic metrics
Επιλέγετε ό,τι είναι εύκολο να μετρηθείΤα διαθέσιμα platform metrics δεν είναι απαραίτητα αυτά που έχουν μεγαλύτερη επιχειρηματική αξία
Δεν υπάρχει σαφής ορισμόςΔύο τμήματα μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικό formula για το ίδιο KPI και να καταλήγουν σε αντικρουόμενα dashboards
Δεν υπάρχει target ή thresholdΈνας αριθμός χωρίς πλαίσιο δεν λέει αν η απόδοση είναι καλή, κακή ή απλώς φυσιολογική
Παρακολουθείτε μόνο lagging indicatorsΜαθαίνετε τι συνέβη, αλλά όχι αρκετά νωρίς ώστε να το επηρεάσετε
Βελτιστοποιείτε ένα KPI εις βάρος άλλουΧαμηλότερο CPL μπορεί να σημαίνει χειρότερη ποιότητα leads. Υψηλότερο conversion rate μπορεί να επιτευχθεί με χαμηλότερες τιμές και μικρότερο margin
Δεν υπάρχει owner και action planΑν κανείς δεν είναι υπεύθυνος να αντιδράσει, το KPI καταλήγει απλώς σε ένα report
Χρησιμοποιείτε εξωτερικά benchmarks χωρίς contextΚλάδος, περιθώριο κέρδους, γεωγραφία, brand maturity και attribution αλλάζουν δραματικά το τι θεωρείται "καλό"
Δεν αναθεωρείτε τα KPIsΌταν αλλάζουν οι προτεραιότητες της επιχείρησης, πρέπει να αλλάζουν και οι δείκτες που θεωρούνται "key"
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KPIs και GA4: Key Events, Conversions και Ερμηνεία Δεδομένων

Στο Google Analytics 4, οι ενέργειες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επιχείρηση ονομάζονται πλέον "key events". Η Google χρησιμοποιεί τον όρο "conversion" για σημαντικές ενέργειες που χρησιμοποιούνται για μέτρηση και βελτιστοποίηση διαφημιστικών καμπανιών. Η διάκριση αυτή είναι χρήσιμη, γιατί ένα analytics event μπορεί να είναι σημαντικό για την κατανόηση συμπεριφοράς χωρίς να αποτελεί απαραίτητα το τελικό KPI της επιχείρησης.

Σημαντικό: Σε κάθε περίπτωση, οι πλατφόρμες είναι πηγές δεδομένων - δεν αποφασίζουν από μόνες τους ποια metrics είναι πραγματικά "key" για τη δική σας στρατηγική.

Τι να Θυμάστε

  • Τα KPIs δεν είναι μια λίστα αριθμών που πρέπει να αντιγράψει κάθε επιχείρηση - είναι ένα σύστημα που συνδέει τη στρατηγική με τη μέτρηση και τη μέτρηση με τη δράση.
  • Η σωστή διαδικασία ξεκινά από τον στόχο, επιλέγει τους λίγους δείκτες που αποτυπώνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και προσθέτει leading indicators που βοηθούν να προβλέψουμε και να επηρεάσουμε την πορεία.
  • Κάθε KPI χρειάζεται ξεκάθαρα ορισμένο baseline, target, data source, owner και cadence για να είναι πραγματικά διαχειρίσιμο.
  • Όταν αυτή η πειθαρχία υπάρχει, τα KPIs παύουν να είναι απλώς αριθμοί σε ένα dashboard και γίνονται ένα πρακτικό εργαλείο για καλύτερες αποφάσεις, πιο αποτελεσματική κατανομή πόρων και σταθερή βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης.
FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

KPI σημαίνει Key Performance Indicator, δηλαδή Βασικός Δείκτης Απόδοσης. Είναι μια κρίσιμη μετρήσιμη ένδειξη προόδου προς έναν συγκεκριμένο στόχο.
Metric είναι οποιαδήποτε μέτρηση. KPI είναι metric που έχει επιλεγεί ως κρίσιμο επειδή συνδέεται άμεσα με έναν σημαντικό στόχο και χρησιμοποιείται στη λήψη αποφάσεων.
Δεν υπάρχει καθολικός αριθμός. Σε ένα συγκεκριμένο dashboard ή objective είναι συνήθως προτιμότερο να υπάρχουν λίγοι πραγματικά κρίσιμοι δείκτες και περισσότερα supporting metrics για διάγνωση.
Εξαρτάται από τον στόχο. Μια e-commerce επιχείρηση μπορεί να δίνει έμφαση σε contribution margin, CAC, ROAS, conversion rate και repeat purchase rate, ενώ μια B2B υπηρεσία μπορεί να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε qualified leads, pipeline, win rate και CAC.
Leading indicators παρακολουθούν drivers που μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον, ενώ lagging indicators αποτυπώνουν αποτελέσματα που έχουν ήδη συμβεί. Χρειάζονται και οι δύο τύποι.
Για να είναι πραγματικά διαχειρίσιμο, είναι καλό να έχει baseline, επιθυμητό target και όπου χρειάζεται thresholds που ορίζουν πότε απαιτείται δράση.
Το SMART εφαρμόζεται πιο φυσικά στον στόχο ή στο target. Το KPI χρειάζεται επίσης σαφή ορισμό, formula, data source, owner και cadence.
Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα αλλάζουν και πόσο άμεσα μπορείτε να τα επηρεάσετε. Operational KPIs μπορεί να απαιτούν καθημερινό ή εβδομαδιαίο review, ενώ strategic KPIs συχνά εξετάζονται μηνιαία ή τριμηνιαία.
Είναι μια οργανωμένη απεικόνιση των βασικών δεικτών απόδοσης, συνήθως με actual vs target, trends και supporting metrics. Σκοπός του είναι να υποστηρίζει αποφάσεις, όχι να εμφανίζει κάθε διαθέσιμο δεδομένο.
Τα κατάλληλα KPIs εξαρτώνται από τον στόχο, αλλά συχνά περιλαμβάνουν qualified leads, CAC, conversion rate, ROAS, marketing ROI, LTV/CLV, lead-to-sale rate και revenue. Clicks, impressions και sessions είναι συχνά supporting metrics και όχι τελικοί business KPIs.
Συμπέρασμα: Τα KPIs δεν είναι μια λίστα αριθμών που πρέπει να αντιγράψει κάθε επιχείρηση. Είναι ένα σύστημα που συνδέει τη στρατηγική με τη μέτρηση και τη μέτρηση με τη δράση - και όταν λείπει owner, ορισμός ή target, καταλήγουν απλώς σε ένα report χωρίς επίδραση.

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