Κάνουμε μαζί μια στρατηγική αξιολόγηση του σημερινού σου setup και σου προτείνω το operating model που θα αποδώσει πραγματικά.

Το σωστό μοντέλο SEO δεν καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης ή από το αν ένα agency έχει περισσότερα εργαλεία. Εξαρτάται από το ποιος θα κατέχει τη στρατηγική, ποιος μπορεί να υλοποιήσει τις αλλαγές, ποια skills χρειάζονται και πόση πολυπλοκότητα μπορεί να διαχειριστεί η επιχείρηση. Μία μικρή επιχείρηση μπορεί να αποδίδει εξαιρετικά με έναν έμπειρο SEO consultant. Ένα μεγάλο ecommerce μπορεί να χρειάζεται εσωτερικό SEO lead και εξωτερικούς specialists. Μία startup μπορεί να χρησιμοποιεί agency μέχρι να αποκτήσει αρκετή οργανική κλίμακα για να χτίσει δική της ομάδα. Και μία enterprise εταιρεία μπορεί να έχει πολυμελές in-house SEO team και παρ' όλα αυτά να χρειάζεται εξωτερική υποστήριξη για migration, digital PR ή διεθνή expansion. Άρα η ερώτηση «ποιο μοντέλο είναι καλύτερο;» δεν έχει μία απάντηση. Το σωστό ερώτημα είναι: ποιο operating model μπορεί να μετατρέψει μια SEO στρατηγική σε πραγματική, συνεχή υλοποίηση για τη συγκεκριμένη επιχείρηση; Η βασική αρχή: Το SEO δεν αποτυγχάνει μόνο από λάθος στρατηγική. Αποτυγχάνει πολύ συχνά επειδή κανείς δεν έχει σαφή ownership, οι προτεραιότητες δεν εγκρίνονται, οι developers δεν έχουν capacity ή content/link initiatives δεν εκτελούνται.

01 Τι Εννοούμε με «Μοντέλο SEO»; Σε αυτόν τον οδηγό, μοντέλο SEO σημαίνει τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση οργανώνει την ευθύνη, τη στρατηγική και την εκτέλεση του Search Engine Optimisation. Τα τέσσερα βασικά μοντέλα είναι: In-house SEO: η βασική SEO ευθύνη βρίσκεται μέσα στην επιχείρηση.

η βασική SEO ευθύνη βρίσκεται μέσα στην επιχείρηση. Freelancer / independent SEO consultant: ένας εξωτερικός ανεξάρτητος επαγγελματίας αναλαμβάνει μέρος ή το σύνολο του SEO.

ένας εξωτερικός ανεξάρτητος επαγγελματίας αναλαμβάνει μέρος ή το σύνολο του SEO. SEO agency: μια εξωτερική εταιρεία παρέχει ομάδα, processes και execution capacity.

μια εξωτερική εταιρεία παρέχει ομάδα, processes και execution capacity. Hybrid: η επιχείρηση κρατά συγκεκριμένη ownership/capability in-house και χρησιμοποιεί εξωτερικούς specialists για άλλα workstreams. Το μοντέλο δεν λέει από μόνο του αν το SEO θα είναι καλό ή κακό. Υπάρχουν εξαιρετικοί και αδύναμοι practitioners σε κάθε κατηγορία. Η αξία βρίσκεται στο fit μεταξύ της δομής και των πραγματικών αναγκών.

02 Πριν Διαλέξεις Μοντέλο: Τι Εργασία Πρέπει Πραγματικά να Γίνει; Η Google περιγράφει το SEO ως σύνολο ενεργειών που βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης να κατανοούν το περιεχόμενο και τους χρήστες να βρίσκουν το site. Στην πράξη, ένα σοβαρό SEO πρόγραμμα μπορεί να απαιτεί περισσότερες από μία ειδικότητες. Capability Παραδείγματα Strategy & prioritisation Opportunity analysis, roadmap, business alignment, forecasting, backlog. Technical SEO Crawling/indexing, JavaScript, migrations, redirects, architecture, structured data, CWV. Content / topical strategy Search intent, keyword/topic mapping, briefs, editing, content refresh. On-page / information architecture Titles, headings, internal linking, templates, navigation, taxonomy. Authority / digital PR Link earning, PR, brand mentions, partnerships, outreach. Local SEO GBP, local pages, citations, reviews, local links. Analytics & measurement Search Console, GA4, dashboards, conversions, CRM/revenue linkage. CRO / UX coordination Post-click experience, conversion paths, landing pages, user friction. AI Search visibility Google AI features και broader generative-engine visibility όπου έχει στρατηγική σημασία. Stakeholder management Development, content, PR, legal, product, leadership, agencies. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ καλός generalist σε πολλά από αυτά. Σε μεγάλη κλίμακα, όμως, είναι δύσκολο ένας μόνο άνθρωπος να έχει ταυτόχρονα βαθιά τεχνική γνώση, content capacity, digital PR relationships, analytics expertise και χρόνο για stakeholder management.

03 Το Πρώτο Κριτήριο: Ποιος Θα Έχει Ownership; Πριν από το budget, χρειάζεται ένας owner. Κάποιος πρέπει να αποφασίζει τι έχει προτεραιότητα, να συνδέει το SEO με business goals και να κυνηγά την υλοποίηση. Σε μικρή επιχείρηση αυτός ο owner μπορεί να είναι ο ίδιος ο consultant ή ο marketing manager. Σε μεγαλύτερη επιχείρηση μπορεί να είναι Head of SEO, Organic Growth Lead ή Digital Marketing Manager. Ownership test: Αν δύο εξωτερικοί συνεργάτες και τρία εσωτερικά τμήματα «ασχολούνται με SEO», αλλά κανείς δεν έχει τελική ownership του roadmap, δεν έχεις hybrid model. Έχεις fragmented responsibility.

04 In-House SEO: Πότε Είναι Ισχυρό Μοντέλο; In-house SEO σημαίνει ότι η βασική SEO γνώση και ευθύνη βρίσκεται μέσα στην επιχείρηση. Αυτό μπορεί να είναι ένας SEO manager/generalist ή ολόκληρη πολυμελής ομάδα. Πλεονεκτήματα Βαθύτερη γνώση προϊόντος, brand, πελατών και εσωτερικής πολιτικής

Ευκολότερη καθημερινή πρόσβαση σε developers, product, content, PR και leadership

Διατήρηση institutional knowledge μέσα στην εταιρεία

Μεγαλύτερη δυνατότητα να ενσωματωθεί SEO πριν από launches, migrations και releases

100% προσοχή σε ένα business αντί για portfolio πελατών Περιορισμοί Recruitment, salary, benefits, tools, training και management overhead

Ένα μόνο hire μπορεί να αφήσει μεγάλα skill gaps

Key-person risk αν η γνώση συγκεντρωθεί σε έναν SEO

Η εσωτερική εγγύτητα δεν σημαίνει αυτόματα ότι engineering/content θα υλοποιεί τις προτάσεις

Λιγότερη έκθεση σε διαφορετικά sites και patterns αν η ομάδα δεν επενδύει ενεργά σε learning/external perspective Πότε έχει περισσότερο νόημα Το SEO αποτελεί μόνιμο και σημαντικό growth channel

Υπάρχει σταθερός μεγάλος όγκος SEO work

Το site/product αλλάζει συχνά και χρειάζεται SEO μέσα στα workflows

Υπάρχει development/content capacity που μπορεί πράγματι να εκτελεί

Το business case δικαιολογεί senior permanent capability και όχι απλώς έναν junior «SEO person»

05 SEO Freelancer ή Independent Consultant: Τι Αγοράζεις Πραγματικά; Η λέξη freelancer καλύπτει τεράστιο εύρος. Μπορεί να σημαίνει junior executor λίγων ωρών τον μήνα ή senior consultant με δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας που συμβουλεύει enterprise teams. Για αυτό είναι πιο χρήσιμο να εξετάσεις seniority, scope και operating style παρά τον τίτλο. Πλεονεκτήματα Άμεση επικοινωνία με το άτομο που κάνει τη στρατηγική και συχνά την εκτέλεση

Χαμηλότερο organisational overhead από agency ή recruitment

Ευελιξία σε scope, ώρες, project ή retainer

Πολύ υψηλή εξειδίκευση όταν επιλέγεται specialist consultant για συγκεκριμένο πρόβλημα

Καλό fit για business που θέλει senior thinking χωρίς μόνιμο headcount Περιορισμοί Capacity και continuity εξαρτώνται περισσότερο από ένα άτομο

Ένας consultant δεν μπορεί να παράγει απεριόριστα content, development και digital PR execution μόνος του

Αν το scope είναι τεράστιο, χρειάζονται επιπλέον resources

Η ποιότητα διαφέρει δραματικά - η «freelancer» ταμπέλα δεν λέει τίποτα για seniority Πότε έχει περισσότερο νόημα SME ή founder-led επιχείρηση με σαφή decision maker

Business με internal web/content support αλλά χωρίς senior SEO strategy

Technical audit, migration, recovery ή specialist project

Ομάδα marketing που χρειάζεται advisory/QA αντί για ολόκληρη outsourced production team

Εταιρεία που θέλει direct relationship με senior practitioner

06 SEO Agency: Πότε η Ομάδα Έχει Πραγματική Αξία; Το agency model έχει νόημα όταν η επιχείρηση χρειάζεται περισσότερες ταυτόχρονες capabilities ή execution capacity από όση μπορεί να προσφέρει ένας μόνο practitioner. Πλεονεκτήματα Πρόσβαση σε περισσότερες ειδικότητες χωρίς πολλαπλές προσλήψεις

Μεγαλύτερη δυνατότητα parallel execution

Backup/continuity όταν ένα άτομο λείπει ή αποχωρεί

Processes για project management, reporting και repeated delivery

Έκθεση σε περισσότερα industries, sites και technical scenarios Περιορισμοί Δεν είναι δεδομένο ότι ο senior salesperson θα είναι αυτός που κάνει τη δουλειά

Μπορεί να υπάρχουν account-management layers και πιο αργή επικοινωνία

Ορισμένα agencies χρησιμοποιούν templated deliverables ή outsourcing

Ο client μπορεί να είναι ένας από πολλούς λογαριασμούς

Μεγάλη ομάδα δεν σημαίνει αυτόματα καλύτερη στρατηγική ή καλύτερη υλοποίηση Πότε έχει περισσότερο νόημα Το scope απαιτεί ταυτόχρονα technical, content, authority και analytics resources

Η επιχείρηση χρειάζεται να ξεκινήσει γρήγορα χωρίς recruitment cycle

Υπάρχει μεγάλο content/technical workload ή international scale

Η εσωτερική ομάδα μπορεί να δίνει approvals/access αλλά δεν έχει αρκετή execution capacity

Χρειάζεται οργανωμένη delivery ομάδα και όχι μόνο strategic advice

07 Hybrid SEO: Συχνά το Πιο Ρεαλιστικό Operating Model Hybrid δεν σημαίνει μόνο «έχω in-house SEO team και agency». Σημαίνει ότι ownership και execution μοιράζονται συνειδητά ανάμεσα σε internal και external resources. Hybrid setup Πώς μπορεί να λειτουργεί Marketing owner + consultant Internal owner γνωρίζει business/priorities, consultant οδηγεί SEO strategy, audits και QA. In-house SEO lead + agency Internal lead κατέχει roadmap/stakeholders, agency παρέχει specialists και execution scale. In-house SEO + freelance specialists Internal team καλύπτει core work, external technical/PR/content specialists μπαίνουν κατά ανάγκη. Agency + internal development/content Agency strategy/audits, internal teams υλοποιούν code και content. Consultant + external production Senior consultant κατευθύνει strategy, separate writers/dev/PR partners εκτελούν. Το hybrid model λειτουργεί όταν οι ρόλοι είναι καθαροί. Αποτυγχάνει όταν agency και in-house περιμένουν ο ένας τον άλλο ή όταν κανείς δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει.

08 Δεν Επιλέγεις Μοντέλο από το Μέγεθος της Εταιρείας Το «μικρή εταιρεία = freelancer, μεγάλη εταιρεία = agency/in-house» είναι εύκολο αλλά λανθασμένο heuristic. Business situation Πιθανό fit Μικρό local business με 20-page site και owner που εγκρίνει γρήγορα Senior consultant/freelancer μπορεί να είναι ιδανικός. Fast-growing ecommerce με χιλιάδες URLs, dev releases και μεγάλο content workload Agency ή in-house lead + agency/specialists. B2B SaaS με strong internal content/product team αλλά χωρίς SEO leadership In-house marketing owner + senior SEO consultant. Publisher όπου organic traffic είναι core product dependency Dedicated in-house SEO capability με specialist external support. Enterprise migration In-house stakeholder owner + experienced technical SEO consultant/agency project team. Startup πριν product-market fit Περιορισμένο specialist project/advisory αντί για full SEO department.

09 Το Πραγματικό Κόστος: Μην Συγκρίνεις Salary με Retainer Το κόστος πρέπει να συγκρίνεται ως Total Cost of Capability, όχι ως salary vs monthly invoice. Μοντέλο Κόστη που συχνά ξεχνιούνται In-house Salary, employer costs/benefits, recruitment, ramp-up, tools, training, management, supporting writers/dev/PR. Freelancer / consultant Retainer/day rate, additional production resources, internal implementation time, key-person dependency. Agency Retainer/project fees, internal stakeholder time, development/content implementation not included in scope, onboarding/coordination. Hybrid Internal salary/time + external fees + governance overhead, but potentially less wasted specialist capacity. Cost principle: Το φθηνότερο μοντέλο στο invoice μπορεί να είναι το ακριβότερο αν οι recommendations μένουν για μήνες στο backlog. Η ταχύτητα και η πιθανότητα υλοποίησης έχουν οικονομική αξία.

10 Implementation Capacity: Το Κριτήριο που Συχνά Αγνοείται SEO strategy χωρίς implementation είναι report. Πριν προσλάβεις SEO, έλεγξε ποιος μπορεί να κάνει τις αλλαγές. Ποιος αλλάζει templates, redirects, canonical, structured data και JavaScript;

Ποιος γράφει ή αναθεωρεί content;

Ποιος εγκρίνει legal/brand claims;

Ποιος αλλάζει navigation, taxonomy και internal linking;

Ποιος υλοποιεί CRO/landing-page αλλαγές;

Ποιος κάνει digital PR / outreach;

Πόσο συχνά γίνονται releases;

Υπάρχει backlog/prioritisation mechanism; Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι resources, το operating model πρέπει είτε να τους περιλαμβάνει είτε να μειώσει το scope. Δεν έχει νόημα να αγοράσεις senior strategy αν η επιχείρηση δεν μπορεί να εκτελέσει ούτε βασικές αλλαγές.

11 SEO και Cross-Functional Συνεργασία SEO επηρεάζεται από αποφάσεις άλλων ομάδων: developers αλλάζουν rendering, product αλλάζει URLs, content δημιουργεί νέα pages, PR κερδίζει mentions, paid teams παράγουν search data και leadership ορίζει priorities. Αυτός είναι ένας λόγος που τα ώριμα in-house μοντέλα έχουν πλεονέκτημα context. Είναι επίσης λόγος που ένα καλό external model χρειάζεται σαφείς internal contacts. Stakeholder Τι χρειάζεται από SEO Developers / IT Prioritised technical requirements, acceptance criteria, QA. Content / editorial Search intent, briefs, internal linking, refresh priorities. PR / communications Linkable stories, source assets, brand/entity visibility. Product / UX Search demand, IA, landing experience, release implications. Sales / customer service Real customer questions, lead quality, conversion feedback. Leadership / finance Business case, forecasts, resources, realistic timelines and KPIs.

12 Τι Αλλάζει με AI Overviews, AI Mode και Generative Search; Το SEO operating model χρειάζεται πλέον να καλύπτει και την εξέλιξη της αναζήτησης. Η Google αναφέρει ότι οι βασικές SEO πρακτικές παραμένουν σχετικές για AI Overviews και AI Mode και ότι δεν απαιτείται κάποιο ξεχωριστό «AI schema» ή ειδικό technical trick. Η ίδια η Google, στη σελίδα για την πρόσληψη SEO, αναφέρει πλέον την «optimizing for generative AI» ως μία από τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ένας SEO professional. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε εταιρεία χρειάζεται ξεχωριστό GEO employee. Σημαίνει ότι ο SEO provider ή η ομάδα πρέπει να κατανοεί πώς core Search, content quality, crawlability, structured data, brand/entity footprint και AI features συνδέονται. AI Search rule: Μην προσθέσεις νέο ρόλο επειδή εμφανίστηκε νέο acronym. Πρόσθεσε capability όταν υπάρχει πραγματικό workload και strategic value.

13 Single SEO Generalist ή Specialist Team; Δεν είναι κάθε business αρκετά μεγάλο για specialist team. Το σωστό coverage εξαρτάται από το work mix. Situation Πιο λογική δομή Small site / local service Strong generalist + access σε dev/content όταν χρειάζεται. Content-heavy publisher SEO lead + content/search specialists + technical access. Large ecommerce Technical SEO, category/content strategy, digital PR/authority, analytics, dev/product coordination. International site Central SEO strategy + local/language expertise + technical governance. Migration / redesign Senior technical SEO lead + developers + analytics + content/IA stakeholders. Ahrefs επισημαίνει ότι δεν υπάρχει μία σωστή SEO team structure - η ομάδα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις της εργασίας. Αυτό είναι πιο χρήσιμο από το να προσπαθείς να αντιγράψεις το org chart μιας μεγάλης εταιρείας.

14 Ποιος Κάνει Τι; Ένα Απλό SEO RACI RACI σημαίνει Responsible, Accountable, Consulted, Informed. Δεν χρειάζεται να γίνει γραφειοκρατία - αρκεί να είναι ξεκάθαρο ποιος αποφασίζει και ποιος εκτελεί. Workstream Accountable Responsible / execution Consulted SEO roadmap Internal owner / SEO lead SEO lead/consultant/agency Leadership, product, marketing Technical fixes Product/technical owner Developers SEO Content Content/marketing owner Writers/editors SEO, subject experts Digital PR / links Marketing/PR owner PR/SEO/agency SEO, leadership Analytics / conversions Analytics/marketing owner Analytics/dev SEO, sales Reporting / decisions SEO/business owner SEO provider/team Leadership Σε μικρή επιχείρηση το ίδιο άτομο μπορεί να έχει τρεις ρόλους. Το σημαντικό είναι να μη μείνει το Accountable κενό.

15 Πώς Αξιολογείς SEO Freelancer, Consultant ή Agency Η Google συμβουλεύει να αξιολογείς προσεκτικά έναν SEO provider και να αποφεύγεις υποσχέσεις εγγυημένης πρώτης θέσης. Το ίδιο due diligence ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο provider είναι agency ή ανεξάρτητος. Ποιος ακριβώς θα κάνει τη δουλειά και ποιο είναι το seniority του;

Ποιο μέρος θα γίνει in-house και ποιο θα γίνει outsourced/subcontracted;

Πώς μεταφράζεται το SEO σε roadmap και priorities;

Τι χρειάζονται από developers/content/client για implementation;

Πώς μετρούν traffic, conversions, leads/revenue και όχι μόνο rankings;

Μπορούν να εξηγήσουν trade-offs και γιατί προτείνουν μια αλλαγή;

Πώς αντιμετωπίζουν links, AI content, local SEO και άλλες risky/fast-changing περιοχές;

Έχουν εμπειρία σε sites αντίστοιχης τεχνικής ή εμπορικής πολυπλοκότητας;

Τι γίνεται αν η στρατηγική δεν αποδίδει ή οι assumptions αποδειχθούν λάθος;

Ποιος έχει ownership των accounts/data και τι παραδίδεται αν σταματήσει η συνεργασία; Για πιο αναλυτικό provider vetting, ο dedicated οδηγός του DigitalBang για SEO Expert πρέπει να παραμένει η βαθύτερη σελίδα.

16 Red Flags Ανεξάρτητα από το Μοντέλο Red flag Γιατί είναι πρόβλημα Εγγύηση #1 Google Κανένας σοβαρός SEO δεν ελέγχει τον αλγόριθμο ή τους ανταγωνιστές. Hundreds of deliverables χωρίς priorities Activity δεν ισούται με impact. Reporting μόνο rankings Αγνοεί traffic quality, conversions και business outcomes. SEO recommendations χωρίς implementation plan Μετατρέπονται σε shelfware. Μυστικότητα γύρω από links/content tactics Αυξάνει policy/reputation risk. Δεν ζητά πρόσβαση σε business data/stakeholders Δύσκολα συνδέει SEO με πραγματικούς στόχους. «AI SEO» ως πλήρης αντικατάσταση του core SEO Η ίδια η Google επιβεβαιώνει ότι foundational SEO παραμένει σχετικό. Ο ίδιος άνθρωπος πωλεί senior expertise αλλά junior team εκτελεί χωρίς διαφάνεια Commercial promise και delivery capability δεν ταιριάζουν.

17 Decision Scorecard: Ποιο Μοντέλο Ταιριάζει σε Εσένα; Κριτήριο In-house Consultant / freelancer Agency Hybrid Deep business context Πολύ υψηλό Υψηλό με χρόνο Μέτριο-υψηλό Πολύ υψηλό Breadth of specialists Χαμηλή έως πολύ υψηλή Εξαρτάται από άτομο/network Συνήθως υψηλή Υψηλή Fast start Χαμηλό λόγω hiring/ramp Υψηλό Υψηλό Μέτριο-υψηλό Permanent internal knowledge Πολύ υψηλό Μέτριο Μέτριο Υψηλό Execution scale Εξαρτάται από headcount Περιορισμένο μόνος του Υψηλό αν staffed σωστά Υψηλό Flexibility Μέτρια Υψηλή Μέτρια-υψηλή Πολύ υψηλή Management overhead Υψηλό Χαμηλό-μέτριο Μέτριο Μέτριο-υψηλό Key-person risk Υψηλό με 1 hire Υψηλότερο Χαμηλότερο Χαμηλό-μέτριο

18 10 Ερωτήσεις που Οδηγούν στη Σωστή Επιλογή Πόσο σημαντικό είναι το organic search για revenue/leads σε 2-3 χρόνια;

Πόσο SEO workload υπάρχει πραγματικά κάθε μήνα;

Έχουμε developers/content/PR που μπορούν να υλοποιούν;

Χρειάζεται βαθιά καθημερινή γνώση product/brand ή κυρίως specialist expertise;

Πόσα διαφορετικά SEO skills απαιτεί το site;

Πόσο γρήγορα πρέπει να ξεκινήσει το πρόγραμμα;

Μπορούμε να προσλάβουμε και να διατηρήσουμε senior talent;

Ποιος μέσα στην εταιρεία θα έχει ownership και θα εγκρίνει priorities;

Θέλουμε strategy/advisory, execution capacity ή και τα δύο;

Πώς θα μετρήσουμε επιτυχία σε business outcomes και όχι μόνο δραστηριότητα;

19 Πρακτικές Προτάσεις ανά Τύπο Επιχείρησης Τύπος Συχνά λογικό starting model Μικρή local επιχείρηση Senior freelancer/consultant ή μικρό specialist agency, με άμεση πρόσβαση στον owner. Professional services SME Consultant + internal marketing/content support ή focused agency. Growing ecommerce Agency στην αρχή ή in-house SEO lead + agency/specialists καθώς αυξάνει η πολυπλοκότητα. B2B SaaS Internal marketing/product owner + consultant/agency, αργότερα in-house organic lead όταν το workload δικαιολογεί headcount. Publisher / marketplace Dedicated in-house SEO capability λόγω καθημερινής εξάρτησης από organic visibility. Enterprise In-house SEO leadership + specialist agencies/consultants για scale, migrations, markets και independent perspective. Αυτά είναι starting heuristics, όχι κανόνες. Μία εξαιρετική μικρή agency μπορεί να λειτουργεί καλύτερα από in-house team σε enterprise project και ένας senior consultant μπορεί να είναι καταλληλότερος από agency για εξαιρετικά σύνθετο specialist scope.

20 Πώς Εξελίσσεται το Μοντέλο Καθώς Μεγαλώνει το SEO Δεν χρειάζεται να επιλέξεις ένα μοντέλο για πάντα. Τα ώριμα προγράμματα αλλάζουν καθώς το SEO αποκτά μεγαλύτερο workload και strategic importance. Stage Συνηθισμένη εξέλιξη Validation Consultant/project audit για να οριστούν opportunity, technical baseline και roadmap. Early growth External consultant/agency + internal marketing/development execution. Scale Named in-house SEO owner + external specialist/production capacity. Maturity In-house multi-disciplinary capability + targeted agencies/consultants for spikes, independent audits and specialist work. Scaling principle: Το hybrid δεν είναι «τελική λύση» για όλους, αλλά συχνά είναι φυσική εξέλιξη όταν το business θέλει να κρατήσει στρατηγική γνώση εσωτερικά χωρίς να προσλαμβάνει κάθε specialist skill full-time.

21 90-Day Operating-Model Setup Περίοδος Στόχος Ενέργειες Ημέρες 1-15 Baseline & capability audit Business goals, organic performance, technical/content gaps, current team, implementation capacity. Ημέρες 16-30 Model design Define owner, required skills, internal vs external split, budget/TCO, decision rights. Ημέρες 31-60 Onboard & prioritise Access, audit validation, roadmap, RACI, reporting, first implementation sprint. Ημέρες 61-90 Prove workflow Ship priority work, measure implementation speed/results, identify bottlenecks and adjust resourcing.

FAQ Συχνές Ερωτήσεις για SEO Operating Models Είναι καλύτερο ένα SEO agency ή ένας freelancer; Δεν υπάρχει καθολικά καλύτερο μοντέλο. Ένας senior consultant μπορεί να είναι ιδανικός για strategy ή focused scope, ενώ agency μπορεί να είναι καλύτερο όταν χρειάζονται πολλά skills και parallel execution. Πότε αξίζει να προσλάβω SEO in-house; Όταν υπάρχει μόνιμο, σημαντικό workload, το SEO χρειάζεται στενή σύνδεση με internal teams και το business μπορεί να υποστηρίξει senior talent και την απαιτούμενη execution capacity. Μπορεί ένα άτομο να κάνει όλο το SEO; Σε μικρό ή σχετικά απλό site ένας strong generalist μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος της δουλειάς. Σε μεγάλη κλίμακα συνήθως απαιτούνται specialist skills ή supporting resources. Τι είναι hybrid SEO model; Μοντέλο στο οποίο internal και external resources μοιράζονται συνειδητά ownership και execution. Δεν απαιτεί απαραίτητα πλήρη in-house SEO team. Agency σημαίνει πάντα μεγαλύτερη τεχνογνωσία; Όχι. Εξαρτάται από το ποιοι άνθρωποι θα δουλεύουν πραγματικά στο account, το seniority, τα specialist skills και το process. Έλεγξε την delivery team, όχι μόνο το agency brand. Freelancer σημαίνει φθηνότερο SEO; Όχι απαραίτητα. Ένας senior independent consultant μπορεί να έχει υψηλότερο day rate από agency staff, αλλά μικρότερο overhead και πιο άμεση senior involvement. Ποιο μοντέλο είναι καλύτερο για μικρή επιχείρηση; Συνήθως δεν χρειάζεται full in-house team. Ένας έμπειρος consultant/freelancer ή focused agency μπορεί να δώσει καλύτερο capability-to-cost fit, εφόσον υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης. Πώς συγκρίνω πραγματικό κόστος; Σύγκρινε συνολικό capability: fees/salary, tools, recruitment/ramp, production resources, management time και κυρίως την ικανότητα να υλοποιούνται οι προτεραιότητες. Χρειάζεται πλέον ξεχωριστός GEO/AEO specialist; Όχι για κάθε επιχείρηση. Google δηλώνει ότι core SEO best practices παραμένουν σχετικές για AI features. Χρειάζεται σχετική capability όταν το workload και η στρατηγική αξία το δικαιολογούν. Ποιος πρέπει να έχει τα Search Console και GA4 accounts; Η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί ownership/admin access στα βασικά data/accounts και να δίνει κατάλληλα permissions σε providers. Η αλλαγή συνεργάτη δεν πρέπει να σημαίνει απώλεια data. Πώς ξέρω ότι το μοντέλο δεν λειτουργεί; Αν το roadmap δεν υλοποιείται, οι owners είναι ασαφείς, τα reports δείχνουν activity αντί για outcomes ή κρίσιμα skill gaps παραμένουν μήνες, το operating model χρειάζεται αλλαγή ακόμη και αν οι άνθρωποι είναι καλοί.