Ένας πελάτης βλέπει ένα προϊόν στο Instagram. Το αναζητά αργότερα στη Google. Επισκέπτεται το e-shop από laptop, προσθέτει το προϊόν στο καλάθι, ελέγχει αν υπάρχει στο κοντινό κατάστημα από το κινητό και τελικά το αγοράζει από το φυσικό σημείο. Μετά την αγορά λαμβάνει email με οδηγίες χρήσης και, αν χρειαστεί βοήθεια, το customer service γνωρίζει ήδη τι αγόρασε και πότε.
Αυτό είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματική έννοια του omnichannel marketing από το να τρέχει απλώς η ίδια επιχείρηση Google Ads, social media, email και ένα φυσικό κατάστημα.
Τι Είναι το Omnichannel Marketing
Omnichannel marketing είναι η πελατοκεντρική στρατηγική που συνδέει τα σημαντικότερα σημεία επαφής μιας επιχείρησης ώστε ο πελάτης να έχει συνεπή και συνεχόμενη εμπειρία καθώς μετακινείται ανάμεσα σε κανάλια, συσκευές και στάδια του customer journey.
Τα κανάλια μπορεί να περιλαμβάνουν website, e-shop, Google Search, paid media, social media, email, SMS, app, φυσικό κατάστημα, marketplace, τηλεφωνικό κέντρο, live chat, sales team και customer service.
Το κρίσιμο σημείο δεν είναι ο αριθμός τους. Είναι αν η πληροφορία, η προσφορά και το επόμενο βήμα μπορούν να συνεχιστούν λογικά από το ένα στο άλλο.
Omnichannel vs Multichannel vs Cross-Channel
Οι τρεις όροι περιγράφουν διαφορετικό βαθμό συντονισμού.
|Μοντέλο
|Πώς λειτουργεί
|Παράδειγμα
|Single-channel
|Η επιχείρηση βασίζεται κυρίως σε ένα κανάλι.
|Ένα κατάστημα που πουλά αποκλειστικά μέσω marketplace.
|Multichannel
|Υπάρχουν πολλά κανάλια, αλλά λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα.
|Website, Instagram και φυσικό κατάστημα με διαφορετικά δεδομένα/προσφορές.
|Cross-channel
|Ορισμένα κανάλια συνδέονται και υποστηρίζουν το ένα το άλλο.
|Google Ad → dedicated landing page → CRM → email follow-up.
|Omnichannel
|Η στρατηγική σχεδιάζεται γύρω από τη συνέχεια του customer journey σε όλα τα relevant touchpoints.
|Online discovery → stock check → click & collect → loyalty profile → service history.
Στην πράξη τα όρια δεν είναι απόλυτα. Η ακαδημαϊκή έρευνα περιγράφει το omnichannel ως continuum: οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν διαφορετικό βαθμό ενοποίησης ανά journey και ανά channel.
Omnichannel Δεν Είναι Ίδιο Μήνυμα Παντού
Consistency δεν σημαίνει copy-paste. Το brand, η προσφορά και τα βασικά facts πρέπει να είναι συνεπή, αλλά το μήνυμα πρέπει να προσαρμόζεται στο context του καναλιού.
|Touchpoint
|Σωστός ρόλος
|Google Search
|Να απαντήσει άμεσα σε συγκεκριμένη πρόθεση και να οδηγήσει στο σωστό destination.
|Instagram / TikTok
|Να δημιουργήσει discovery, interest και social proof.
|Να συνεχίσει relationship/lifecycle με context από προηγούμενη συμπεριφορά.
|Website / app
|Να παρέχει πληροφορία, availability, self-service και conversion path.
|Physical store
|Να συνδέει stock, loyalty, returns, offers και ανθρώπινη εξυπηρέτηση.
|Customer service
|Να γνωρίζει όσο επιτρέπεται το προηγούμενο context ώστε ο πελάτης να μη ξεκινά από το μηδέν.
Γιατί το Customer Journey Είναι η Σωστή Αφετηρία
Το omnichannel αποτυγχάνει όταν ξεκινά από τα εργαλεία: «χρειαζόμαστε CDP», «χρειαζόμαστε app», «χρειαζόμαστε chatbot». Η σωστή αφετηρία είναι να καταλάβεις πώς πραγματικά αγοράζει, ζητά υποστήριξη και επιστρέφει ο πελάτης.
Χαρτογράφησε τουλάχιστον τα εξής στάδια:
- Discovery - πώς σε ανακαλύπτει;
- Research / consideration - πού συγκρίνει, τι πληροφορίες χρειάζεται;
- Conversion - πού και πώς αγοράζει, κλείνει ή επικοινωνεί;
- Fulfilment - πώς παραλαμβάνει ή ξεκινά η υπηρεσία;
- Service - τι γίνεται όταν έχει ερώτηση, πρόβλημα ή επιστροφή;
- Retention - τι συμβαίνει μετά την πρώτη αγορά;
- Loyalty / advocacy - πώς δημιουργείται επανάληψη, review, referral ή membership;
Το omnichannel project πρέπει να εντοπίζει τα σημεία όπου ο πελάτης χάνει context, επαναλαμβάνει πληροφορίες, βλέπει λάθος offer, δεν βρίσκει stock, λαμβάνει άσχετη επικοινωνία ή δεν ξέρει ποιο είναι το επόμενο βήμα.
Παραδείγματα Πραγματικού Omnichannel Journey
Retail / E-commerce
Ο χρήστης αναζητά «running shoes near me», βλέπει διαθέσιμο stock, επισκέπτεται product page, επιλέγει click & collect και παραλαμβάνει από το κατάστημα. Η αγορά περνά στο loyalty profile και το επόμενο email δεν του διαφημίζει ξανά ακριβώς το ίδιο προϊόν.
Lead Generation / Υπηρεσίες
Ο χρήστης κάνει click σε Google Search Ad, συμπληρώνει φόρμα σε landing page και το lead περνά στο CRM με source/keyword/campaign context. Ο πωλητής βλέπει τι ζήτησε, η επικοινωνία καταγράφεται, αποστέλλεται follow-up και, όταν το lead κλείσει, το status επιστρέφει στα reporting/advertising systems όπου είναι τεχνικά και νομικά εφικτό.
Hospitality
Ο πελάτης ερευνά δωμάτια στο mobile, κάνει booking από desktop, λαμβάνει pre-arrival email, κάνει online check-in και το front desk γνωρίζει την κράτηση και τις δηλωμένες προτιμήσεις. Μετά τη διαμονή λαμβάνει post-stay communication αντί για άσχετο acquisition message.
B2B
Ένας decision-maker κατεβάζει report, συμμετέχει σε webinar και αργότερα ζητά demo. Marketing και sales βλέπουν το ίδιο account context, ώστε το sales conversation να συνεχίζει τη σχέση αντί να ξεκινά με generic cold pitch.
Τα 6 Θεμέλια μιας Omnichannel Στρατηγικής
|Θεμέλιο
|Τι απαιτεί
|Customer journey
|Πραγματική χαρτογράφηση συμπεριφοράς, friction και handoffs.
|Identity & data
|Συνεπής αναγνώριση/σύνδεση δεδομένων όπου είναι νόμιμο και εφικτό.
|Channel orchestration
|Κανόνες για το ποιο μήνυμα ακολουθεί, σε ποιο κανάλι και πότε.
|Technology integration
|CRM, commerce, analytics, POS/ERP, automation και APIs ανάλογα με την ανάγκη.
|Operating model
|Marketing, sales, service, IT/ops και store teams να μοιράζονται διαδικασίες.
|Measurement
|Journey-level KPIs και business outcomes πέρα από isolated channel metrics.
Data: Τι Πρέπει να Ενοποιηθεί Πραγματικά;
Η φράση «single customer view» ακούγεται απλή, αλλά τα customer data είναι κατακερματισμένα: anonymous website visits, email addresses, app IDs, CRM contacts, store transactions, phone calls, support tickets και ad-platform identifiers.
Δεν είναι πάντα δυνατό ή σκόπιμο να ενώσεις τα πάντα σε ένα τέλειο real-time profile. Ο στόχος είναι να ενοποιήσεις όσα δεδομένα χρειάζονται για το συγκεκριμένο journey και business case.
|Data type
|Παραδείγματα
|Χρήση
|Identity
|Email, customer ID, login, loyalty ID
|Σύνδεση γνωστών interactions.
|Transaction
|Orders, AOV, products, returns, subscriptions
|Lifecycle, segmentation, value.
|Behaviour
|Pages, product views, cart, app actions
|Intent signals και journey triggers.
|Engagement
|Email clicks, ad interactions, SMS/push engagement
|Frequency, suppression, next action.
|Service
|Tickets, calls, complaints, returns
|Αποφυγή tone-deaf marketing και καλύτερη υποστήριξη.
|Preference / consent
|Channel preferences, consent state, communication choices
|Governance και lawful activation.
CRM vs CDP vs Marketing Automation vs ERP
Δεν χρειάζονται όλες οι επιχειρήσεις όλα τα συστήματα.
|System
|Κύριος ρόλος
|Πότε έχει ιδιαίτερη αξία
|CRM
|Διαχείριση contacts, leads, sales/service interactions.
|Lead generation, B2B, service businesses, account history.
|CDP
|Ενοποίηση customer signals από πολλά συστήματα σε activation-ready profiles.
|Πολλά channels/systems, μεγάλος όγκος data, advanced segmentation/orchestration.
|Marketing automation / ESP
|Email, SMS, push, segments, triggers και lifecycle flows.
|Retention, lead nurture, abandoned cart, post-purchase.
|ERP / POS / commerce
|Orders, stock, pricing, fulfilment, store transactions.
|Retail/ecommerce και online-offline operational continuity.
|Analytics / warehouse
|Measurement, reporting, modelling και analysis.
|Cross-channel decision-making και source of truth για performance.
Identity Resolution: Το Δύσκολο Μέρος της «Ενιαίας Εικόνας»
Ένας άνθρωπος μπορεί να επισκεφθεί το site ανώνυμα από mobile, να ξαναμπεί από laptop, να αγοράσει ως guest, να χρησιμοποιήσει διαφορετικό email σε φυσικό κατάστημα και να επικοινωνήσει τηλεφωνικά.
Identity resolution σημαίνει την προσπάθεια να συνδεθούν οι interactions που πραγματικά ανήκουν στο ίδιο άτομο ή household. Αυτό γίνεται πολύ πιο αξιόπιστα όταν υπάρχει first-party identifier - login, customer ID, loyalty account ή δηλωμένο email - και πολύ λιγότερο αξιόπιστα όταν βασίζεται μόνο σε έμμεσα signals.
Γι' αυτό η omnichannel στρατηγική χρειάζεται ρεαλισμό: δεν θα «γνωρίζεις» πάντα ότι δύο sessions ανήκουν στον ίδιο άνθρωπο και δεν πρέπει να υποκρίνεσαι ότι τα δεδομένα είναι πιο ακριβή από όσο είναι.
Channel Orchestration: Το Κέντρο του Omnichannel
Το πραγματικό omnichannel αρχίζει όταν τα channels δεν στέλνουν απλώς παρόμοιο branding, αλλά αντιδρούν στο customer state.
Παραδείγματα orchestration:
- Αν κάποιος αγοράσει, σταματά το abandoned-cart flow.
- Αν υπάρχει ανοιχτό complaint/support case, αναστέλλεται προσωρινά ένα aggressive upsell.
- Αν ένα lead έχει ήδη μιλήσει με sales, το nurture content αλλάζει.
- Αν ένα προϊόν είναι out of stock στο local store, δεν προβάλλεται ως «available today».
- Αν ένας πελάτης αλληλεπιδρά συστηματικά με email αλλά όχι SMS, προτιμάται το email όπου αυτό επιτρέπεται.
- Αν κάποιος έχει ήδη εξαργυρώσει offer, δεν συνεχίζει να βλέπει το ίδιο incentive.
Αυτό απαιτεί κανόνες προτεραιότητας, suppression, frequency capping και ownership. Χωρίς αυτά, η «personalisation» εύκολα γίνεται περισσότερος θόρυβος.
Προσωποποίηση: Από Relevance σε Creepy Experience
Η εξατομίκευση έχει αξία όταν μειώνει effort ή αυξάνει relevance. Δεν χρειάζεται κάθε message να είναι one-to-one ούτε κάθε interaction να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα δεδομένα.
|Επίπεδο
|Παράδειγμα
|Contextual
|Mobile-friendly experience, local stock, σωστή γλώσσα/περιοχή.
|Segment-based
|Νέος vs returning customer, category interest, high-value segment.
|Behaviour-triggered
|Abandoned cart, browse abandonment, replenishment reminder.
|Journey-state
|Prospect, active lead, first-time buyer, support case, churn risk.
|Predictive / AI-assisted
|Recommendation ή next-best action με guardrails και επαρκή data quality.
Η σωστή σειρά είναι να ξεκινήσεις από low-risk, high-value personalisation και να αυξάνεις την πολυπλοκότητα μόνο όταν αποδεικνύεται η αξία.
Omnichannel Retail: Πώς Συνδέονται Online και Φυσικό Κατάστημα
Στο retail το omnichannel γίνεται ιδιαίτερα ορατό επειδή ο πελάτης μετακινείται συνεχώς μεταξύ digital research και φυσικής αγοράς.
- real-time ή sufficiently fresh inventory ανά κατάστημα
- click & collect / pickup later
- buy online, return in store όπου το operation το υποστηρίζει
- consistent pricing/promotion rules ή καθαρές εξαιρέσεις
- loyalty profile που αναγνωρίζεται online και offline
- store associates με πρόσβαση στα σωστά customer/order data
- local product visibility σε Search/Shopping/Maps
- store visit / store sales measurement όπου υπάρχει eligibility και κατάλληλο setup
Η Google, για παράδειγμα, προσφέρει Local Inventory Ads και store-focused measurement/advertising capabilities για retailers. Αυτά είναι εργαλεία omnichannel execution - δεν αποτελούν από μόνα τους omnichannel strategy.
Omnichannel για Υπηρεσίες και Lead Generation
Το omnichannel δεν αφορά μόνο retailers. Σε μία εταιρεία υπηρεσιών η μεγαλύτερη διαρροή συχνά βρίσκεται ανάμεσα στο marketing lead και στην πραγματική πώληση.
- UTM/campaign/source να περνά στο CRM όπου είναι εφικτό
- call tracking ή lead-source capture για τηλεφωνικά enquiries
- lead status και quality να ενημερώνουν το reporting
- nurture flows να σταματούν όταν το lead γίνει customer
- sales να βλέπει το offer ή το content που προηγήθηκε του enquiry
- customer-service issues να μην αγνοούνται από automated marketing
- review/referral communication να ενεργοποιείται μετά το πραγματικό service completion
Αυτός ο τύπος orchestration μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο ROI από την προσθήκη ενός νέου acquisition channel.
Omnichannel Customer Service
Ένας πελάτης δεν ενδιαφέρεται αν το Instagram DM ανήκει στο marketing, το email στο support και το τηλέφωνο σε άλλο τμήμα. Περιμένει η επιχείρηση να καταλάβει το πρόβλημα και να συνεχίσει τη συζήτηση.
Δεν σημαίνει ότι κάθε agent πρέπει να βλέπει όλο το customer profile. Σημαίνει ότι πρέπει να έχει πρόσβαση στο απαραίτητο context, με σωστά permissions και privacy controls.
- ενιαίο ticket / case history όπου είναι εφικτό
- handoff χωρίς να ζητούνται ξανά τα ίδια βασικά στοιχεία
- σαφές SLA ανά channel
- status notifications σε κατάλληλο channel
- feedback loop από service προς marketing και product
Omnichannel Content Strategy
Το omnichannel content δεν είναι «ένα campaign creative σε 12 formats». Χρειάζεται κοινή στρατηγική ιδέα αλλά content που ταιριάζει στη στιγμή, το μέσο και την πρόθεση.
|Journey stage
|Content role
|Παραδείγματα
|Discovery
|Δημιουργεί ενδιαφέρον / problem awareness.
|Video, social, PR, creator content, broad search.
|Consideration
|Μειώνει uncertainty.
|Guides, reviews, comparisons, email nurture, product/service pages.
|Conversion
|Δίνει confidence και εύκολο next step.
|Landing page, product detail, quote, booking, store availability.
|Post-purchase
|Βοηθά χρήση/fulfilment.
|Onboarding, delivery updates, how-to, service contact.
|Retention
|Δημιουργεί επανάληψη και μεγαλύτερη αξία.
|Replenishment, loyalty, relevant cross-sell, education.
Omnichannel Measurement: Γιατί τα Channel Reports Δεν Αρκούν
Το μεγαλύτερο measurement λάθος είναι να βελτιστοποιείται κάθε channel ξεχωριστά και να θεωρούμε ότι το άθροισμα των channel reports ισούται με την πραγματική customer journey.
Ένα paid social interaction μπορεί να δημιουργήσει demand, η Google Search να κλείσει την αγορά και το email να επηρεάσει την επανάληψη. Αν κάθε ομάδα προσπαθεί να πάρει 100% credit, η επιχείρηση θα πάρει κακές budget decisions.
|Επίπεδο
|KPIs / questions
|Channel
|Spend, reach, CTR, CPC, CPA, ROAS, email engagement.
|Journey
|Time to convert, handoff completion, drop-off, assisted interactions, repeat contact.
|Customer
|CAC, LTV, repeat purchase, retention, churn, service satisfaction.
|Commerce
|Online revenue, store revenue, click & collect, returns, margin.
|Experience
|Task completion, complaint repetition, response time, NPS/CSAT όπου είναι κατάλληλο.
|Business
|Incremental revenue/profit, payback period, contribution margin.
Το GA4 προσφέρει cross-channel traffic dimensions, attribution settings και cross-channel conversion reporting για digital interactions. Αλλά κανένα analytics platform δεν λύνει αυτόματα όλο το offline/online attribution. Για σημαντικές αποφάσεις χρειάζονται επίσης experiments, geo tests, holdouts, matched cohorts ή άλλη μορφή incrementality analysis.
Attribution: Τι Μπορεί και Τι Δεν Μπορεί να Σου Πει
Attribution είναι η απόδοση credit σε interactions που προηγήθηκαν ενός conversion. Είναι χρήσιμο εργαλείο, όχι πλήρης causal truth.
Data-driven attribution μπορεί να μοιράζει credit διαφορετικά από last click, αλλά εξακολουθεί να βασίζεται στα interactions που μπορεί να παρατηρήσει το σύστημα και στους ορισμούς/ρυθμίσεις που έχεις δώσει.
GDPR, Consent και Data Governance
Το omnichannel δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για περισσότερα δεδομένα. Το GDPR όμως λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση: συγκεκριμένος σκοπός, νόμιμη βάση, διαφάνεια, data minimisation, accuracy, storage limitation και ασφάλεια.
- Μην συλλέγεις δεδομένα «μήπως χρειαστούν».
- Κατέγραψε ποιος είναι ο σκοπός κάθε data point και ποια είναι η νόμιμη βάση processing.
- Κράτα consent/preference state συγχρονισμένο στα συστήματα που στέλνουν επικοινωνίες.
- Δώσε στον πελάτη πραγματικό έλεγχο των marketing preferences.
- Μην επαναχρησιμοποιείς δεδομένα για ασύμβατους σκοπούς χωρίς να ελέγξεις τη νομική βάση.
- Περιορίζεις access σε teams/systems που πραγματικά το χρειάζονται.
- Ορίζεις retention και deletion processes, όχι απεριόριστη αποθήκευση.
Το privacy-by-design δεν είναι εμπόδιο στο omnichannel. Είναι προϋπόθεση για να δημιουργήσεις customer data infrastructure που μπορεί να κλιμακωθεί χωρίς να καταστρέφει trust.
AI και Omnichannel Orchestration
AI χρησιμοποιείται ήδη σε bidding, recommendations, segmentation, next-best action, send-time optimisation, service assistants και journey decisioning.
Μπορεί να βοηθήσει σε:
- πρόβλεψη propensity ή churn risk
- ranking προσφορών / content
- dynamic recommendations
- ανίχνευση πιθανών customer segments
- journey decisioning με βάση events και profile signals
- creative/content adaptation
- service triage και agent assistance
Δεν λύνει όμως data quality, consent, identity ή business strategy. Αν το CRM έχει διπλά records, το stock είναι λάθος και τα conversion values δεν αντανακλούν πραγματική αξία, το AI απλώς αυτοματοποιεί τα λάθη γρηγορότερα.
Omnichannel Maturity Model
|Level
|Χαρακτηριστικά
|Επόμενη προτεραιότητα
|1. Multichannel presence
|Πολλά channels, ξεχωριστά δεδομένα και reporting.
|Επίλεξε 1 priority journey και χαρτογράφησε friction.
|2. Connected channels
|Βασικά handoffs, CRM/commerce sync, shared campaign context.
|Identity, suppression rules και journey KPIs.
|3. Journey-led
|Triggers, lifecycle stages, consistent state across key channels.
|Advanced measurement, predictive segmentation, more offline integration.
|4. Orchestrated omnichannel
|Real-time/near-real-time decisioning όπου αξίζει, unified governance και continuous optimisation.
|Incrementality, advanced AI/decisioning, profitability optimisation.
Ο στόχος δεν είναι να φτάσουν όλες οι επιχειρήσεις στο Level 4. Ο στόχος είναι το επόμενο επίπεδο integration να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία από το κόστος και την πολυπλοκότητα που προσθέτει.
Πώς να Ξεκινήσεις: 90-Day Omnichannel Framework
|Περίοδος
|Στόχος
|Ενέργειες
|Ημέρες 1-15
|Journey audit
|Χαρτογράφηση top journeys, channels, friction, customer questions, existing data και systems.
|Ημέρες 16-30
|Prioritisation
|Επίλεξε 1 journey με υψηλή αξία/τριβή. Όρισε outcome, owner και baseline KPIs.
|Ημέρες 31-60
|Connect
|Σύνδεσε βασικά data/handoffs, source tracking, CRM status, lifecycle triggers και suppression rules.
|Ημέρες 61-90
|Measure & improve
|QA, cohort/journey analysis, customer feedback, optimisation και απόφαση για το επόμενο journey.
Omnichannel Checklist
Έλεγξε πριν προχωρήσεις
- Έχεις χαρτογραφήσει τα 2-3 journeys που επηρεάζουν περισσότερο revenue ή customer experience;
- Γνωρίζεις πού οι πελάτες αναγκάζονται να επαναλάβουν πληροφορίες ή να ξεκινήσουν από την αρχή;
- Υπάρχει ενιαίο customer/order/lead identifier όπου είναι απαραίτητο;
- Τα CRM, commerce/POS και marketing tools μοιράζονται τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα;
- Υπάρχουν rules για purchase, support, churn, lead status και campaign suppression;
- Τα offers, stock και βασικές πληροφορίες είναι συνεπή στα channels που το απαιτούν;
- Το customer service έχει το context που χρειάζεται χωρίς υπερβολική πρόσβαση;
- Έχεις consent/preferences και lawful data use σχεδιασμένα μέσα στο journey;
- Μετράς journey/customer outcomes και όχι μόνο channel KPIs;
- Ξέρεις ποια δεδομένα είναι observed, ποια modelled και ποια απλώς λείπουν;
- Έχεις owner για το journey και όχι μόνο owner ανά channel;
- Η επόμενη τεχνολογική επένδυση λύνει συγκεκριμένο bottleneck;
Συχνά Λάθη στο Omnichannel Marketing
|Λάθος
|Γιατί κοστίζει
|«Πρέπει να είμαστε σε όλα τα κανάλια»
|Διασκορπίζει budget και δημιουργεί operational debt.
|Αγορά CDP πριν υπάρχει use case
|Προσθέτει κόστος χωρίς να λύνει journey friction.
|Ίδιο content παντού
|Σκοτώνει το channel context αντί να δημιουργεί συνέπεια.
|Περισσότερη personalisation χωρίς relevance
|Αυξάνει noise και μπορεί να γίνει creepy.
|No suppression rules
|Ο πελάτης λαμβάνει abandoned-cart, upsell και support messages ταυτόχρονα.
|CRM χωρίς source/quality feedback
|Marketing και sales βελτιστοποιούν σε διαφορετική πραγματικότητα.
|Channel-level KPIs μόνο
|Κάθε ομάδα «κερδίζει» ενώ το total CAC ή journey χειροτερεύει.
|Last-click ως πλήρης αλήθεια
|Υποτιμά discovery/assisted channels και retention effects.
|Data collection χωρίς governance
|Privacy risk και customer distrust.
|AI πάνω σε κακά δεδομένα
|Κλιμακώνει λάθος segmentation, offers και bidding signals.
Συχνές Ερωτήσεις για Omnichannel Marketing
Συμπέρασμα: Το Omnichannel Είναι Journey Design, Όχι Channel Collection
Η ουσία του omnichannel marketing δεν είναι να προσθέσεις περισσότερα κανάλια. Είναι να μειώσεις τα σημεία όπου η επιχείρηση ξεχνά ποιος είναι ο πελάτης, τι προσπαθεί να κάνει και ποιο βήμα έχει ήδη ολοκληρώσει.
Ξεκίνα από τα customer journeys που έχουν πραγματική εμπορική αξία. Σύνδεσε τα απαραίτητα δεδομένα, όχι όλα τα δεδομένα. Όρισε ποιο channel κάνει τι, πότε πρέπει να σταματά ένα μήνυμα και πώς περνά το context στο επόμενο touchpoint. Μέτρησε το journey και τον πελάτη, όχι μόνο το κάθε channel.